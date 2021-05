Pepê, reforço do FC Porto para a temporada 2021/22, terá realizado este domingo o último jogo em casa pelo Grémio de Porto Alegre, contribuindo para o empate frente ao rival Internacional (1-1), que garantiu o tetracampeonato gaúcho para a formação orientada por Tiago Nunes.



O extremo de 24 anos saiu do banco de suplentes, após um período de ausência por lesão, e demonstrou toda a sua qualidade numa fase do jogo em que o Grémio procurava gerir o resultado, suficiente para a conquista do título.



Na sequência de um pontapé de canto, já no tempo de compensação, Pepê surpreendeu os adversários, fez um delicioso túnel e arrancou para a área, assistindo Ricardinho, que falhou o golo de forma escandalosa. Uma jogada que deixa água na boca aos adeptos do FC Porto.



Ora veja: