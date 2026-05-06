Há 55 min
VÍDEO: Carlos Vinícius marca na vitória do Grémio de Luís Castro
Ex-Benfica ajuda Grémio a saltar para a liderança na Sul-Americana
O Grémio venceu na visita aos argentinos do Riestra, por 3-0, e assumiu – à condição – a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Na madrugada desta quarta-feira, o treinador Luís Castro apostou no avançado Carlos Vinícius de início. E foi pelo ex-Benfica que o Grémio atingiu a vantagem, ao minuto 30, na conversão de um penálti.
Entre trocas, os avançados Amuzu e Braithwaite encerraram a contenda com golos aos 59 e 73 minutos, respetivamente.
Ao cabo de quatro jornadas, o Grémio lidera o Grupo F com sete pontos, um de vantagem sobre o Montevideo City, que apenas joga na noite de quinta-feira.
A 21 de maio, os comandados de Luís Castro recebem os chilenos de Palestino (4.º). Antes, na noite de 20, o Riestra (3.º) visita o Montevideo City.
