O Grémio venceu na visita aos argentinos do Riestra, por 3-0, e assumiu – à condição – a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Na madrugada desta quarta-feira, o treinador Luís Castro apostou no avançado Carlos Vinícius de início. E foi pelo ex-Benfica que o Grémio atingiu a vantagem, ao minuto 30, na conversão de um penálti.

Entre trocas, os avançados Amuzu e Braithwaite encerraram a contenda com golos aos 59 e 73 minutos, respetivamente.

Ao cabo de quatro jornadas, o Grémio lidera o Grupo F com sete pontos, um de vantagem sobre o Montevideo City, que apenas joga na noite de quinta-feira.

A 21 de maio, os comandados de Luís Castro recebem os chilenos de Palestino (4.º). Antes, na noite de 20, o Riestra (3.º) visita o Montevideo City.

