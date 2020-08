Everton Cebolinha confirmou que está muito próximo de deixar o Grémio e, conforme o presidente do Grémio já admitiu, está a caminho do Benfica.

Após ter feito aquele que pode ter sido o último jogo com a camisola da equipa de Porto Alegre, sem conseguir conter as lágrimas, Cebolinha admitiu que as negociações estão muito perto de ser concluídas.

«Falta acertar alguns detalhes, mas temos a situação bem avançada. O que falta? Alguns detalhes, coisas mais burocráticas, percentagens… Talvez se resolva entretanto», declarou, sem referir o nome do Benfica, agradecendo ao clube que representou nos últimos oito anos.

«Só quero agradecer, seja ou não o último jogo. Agradecer a esse clube por me proporcionar esse momento de fechar com chave de ouro», acrescentou, depois de ter levantado a taça do «Gauchão».