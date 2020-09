O FC Porto apresentou uma proposta de dez milhões de euros por Pepê, mas para já esse valor é insuficiente para convencer o Grémio de Porto Alegre a libertar o extremo de 23 anos.

A abordagem foi confirmada ao Maisfutebol por fonte do clube gaúcho, que, ainda assim, considera que o valor não chega ao pretendido.

O negócio está a ser intermediado por Giuliano Bertolucci, empresário que mediou a recente contratação de Everton Cebolinha do Grémio para o Benfica – bem como a de Éder Militão, na época passada, do São Paulo para o FC Porto.

Bertolucci, que está em Porto Alegre com uma proposta do FC Porto em carteira, é detentor de 20 por cento do passe de Pepê. O Grémio tem 70 por cento dos direitos económicos do jogador, enquanto os restantes 10 por cento pertencem ao Foz do Iguaçu, clube de formação do jogador.

O Grémio pretende neste momento que o FC Porto suba o valor da proposta ou negociar a possibilidade de ficar com uma percentagem do passe do jogador, de modo a beneficiar futuramente da sua valorização na Europa.

De referir que Pepê marcou esta madrugada o primeiro golo da vitória, por 2-0, do Grémio sobre os chilenos do Universidad Católica, a contar para a Taça Libertadores. Antes da partida, o internacional sub-23 pelo Brasil foi homenageado pelo facto de ter completado 100 jogos na equipa principal do tricolor gaúcho.