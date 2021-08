Charles Pickel é reforço do Famalicão, anunciou o Grenoble, clube francês que o médio suíço de 24 anos representava.

Escrevem os gauleses: «A pedido de Charles Pickel, o GF38 e o clube português FC Famalicão chegaram a um acordo para a transferência do médio suíço, que deixará uma marca indelével em Grenoble.»

O suíço chegou ao Grenoble em 2019, proveniente do Basileia, e foi um dos carismáticos jogadores do clube e da Ligue 2 francesa.

«Ansioso por enfrentar um novo projeto, o jogador de origem congolesa anunciou as suas intenções ao GF38. A um ano do fim do contrato, as três partes chegaram a um acordo de transferência para Charles Pickel ingressar na primeira liga portuguesa e no FC Famalicão», concluem os franceses, que escrevem que Pickel era um dos jogadores «mais querido dos adeptos».