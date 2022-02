Um ato de fair-play é sempre digno de registo.

Francisca Peixoto, guarda-redes da equipa feminina do Grijó, recebeu um cartão branco pelo gesto louvável para com uma adversária.

Tudo aconteceu este domingo, em jogo da quarta jornada da fase de manutenção da II Divisão, na Zona Norte. A equipa da guardiã de 21 anos perdia por 3-2 e uma jogadora do Valadares Gaia estava caída no terreno de jogo.

Numa altura em que se preparava para bater o pontapé de baliza, Kika apercebeu-se do estado da adversária e prestou-lhe assistência.

«Fruto desta forma de estar, e já no decorrer do tempo de compensação a um minuto do fim, e estando o resultado desfavorável para a nossa equipa, a nossa Guarda Redes Kika não efetuou o pontapé de baliza (podia fazê-lo) por estar uma jogadora do Valadares no chão, o tempo estava a esgotar e nós estávamos em cima do adversário e próximos do golo do empate, a nossa guarda-redes tomou a atitude de no imediato ir ajudar a jogadora do Valadares, fornecendo água, e ajudando a atleta a limpar a cara, mesmo sabendo que o tempo se estava a esgotar», escreveu o Grijó nas redes sociais.

A árbitra da partida Sara Alves não deixou o gesto passar em claro e, além de exibir o cartão a Francisca Peixoto, ainda elogiou o comportamento de toda a equipa pelos momentos de fair-play.