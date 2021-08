O FC Porto vai disputar o Grupo B da Liga dos Campeões e tem companhia de luxo. Ou, se preferirem, concorrência de luxo. Os dragões terão de defrontar o Atlético de Madrid (cabeça-de-série), o Liverpool e o AC Milan.



Os reds de Anfield têm sido adversário comum ao FC Porto nos últimos anos. Jurgen Klopp eliminou os dragões nos oitavos-de-final em 2018 e nos quartos-de-final em 2019.



O Atlético Madrid trará ao Dragão o português João Félix, um jogador criado nas escolas do FC Porto, antes de se transferir nos juvenis para o Benfica.



O AC Milan era a equipa mais conceituada do pote 4 e os dragões ficaram com a fava. Um grupo com quatro clubes já campeões europeus.



