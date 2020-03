O Sporting manifestou o seu pesar pela morte de Romeu Branco, antigo presidente do grupo Stromp e um dos mais antigos sócios do clube que faleceu esta quinta-feira aos 96 anos.

Nascido a 21 de outubro de 1923, Romeu Branco integrou pela primeira vez a direção do clube de 1954 a 1956, como dirigente da secção de atletismo. Depois exerceu vários cargos no clube ao longo dos anos e foi membro do Conselho Leonino de 1969 a 1978 e de 1997 a 2009.

Galardoado com o prémio Stromp em 1971, integrou o grupo em 1977 e viria a ser presidente em 1984, 1997 e 1998. Foi ainda distinguido pelo Sporting com a Medalha de Mérito e Dedicação, em 1961, e com o Leão de Ouro, em 1971.