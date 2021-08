Diogo Costa iniciou a época como primeira opção para a baliza do FC Porto. Depois de uma pré-época de alto nível, o jovem guarda-redes mereceu a titularidade no jogo de abertura da campanha portista na Liga, frente ao Belenenses (2-0), e não deixou ninguém insatisfeito.

O clube do Dragão partilhou um vídeo nas redes sociais com uma grande defesa do jovem internacional português, já nos minutos finais do encontro, com a mensagem «voa».

Diogo Costa estará certamente pronto para voar, tendo um futuro prometedor. Conseguiu o seu segundo jogo no campeonato sem sofrer golos, o primeiro no Estádio do Dragão. Aos 21 anos, é um forte concorrente à baliza que costuma pertencer a Marchesín, argentinou que se sentou no banco depois do regresso da Gold Cup.



Se o FC Porto quiser manter a aposta no jogador, terá de se apressar em renovar o vínculo, já que o jovem guarda-redes entrou no último ano de contrato com os dragões.