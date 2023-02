Ainda com o empate com o Leipzig a dominar as atenções em Inglaterra, na antevisão ao jogo do Manchester City com o Bournemouth, Pep Guardiola defendeu-se das críticas falando de… Ruben Amorim.

O treinador catalão declarou que a sua equipa gostava de golear em todos os jogos, mas quem nem sempre é possível. E que não é isso que o torna melhor ou pior treinador.

«Na época passada, também nos oitavos de final da Champions, ganhámos 5-0 ao Sporting em Lisboa. Sabe o que escreveram na altura? “Que mau é este Sporting”. Como pode uma equipa destas competir com o Man. City?”», começou por lembrar, elogiando o treinador português, antes de chegar ao ponto que pretendia mostrar.

«Eles tinham acabado de vencer a Liga portuguesa. E têm, na minha opinião, um dos melhores treinadores da atualidade. Sabe o que aconteceu nesse jogo? Tivemos cinco oportunidade, fizemos cinco remates e marcámos cinco golos. 100 por cento de eficácia. Que bom treinador que eu sou, não é?», provocou.

«Com o Leipzig, podíamos estar a vencer por 3-0 quando eles marcaram na primeira oportunidade, mas ficou 1-1. Que desastre foi o Manchester City…», resumiu.