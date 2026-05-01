Pep Guardiola, treinador do Manchester City, comentou a impossibilidade de adiar os jogos no campeonato inglês para facilitar o calendário, deixando a comparação com o que acontece em outros países onde isso é permitido.

«Pode acontecer em outros países, mas aqui é assim. Temos que nos adaptar. Se não gostas, vai treinar em França ou em Portugal», referiu.

«Gosto de estar aqui e já disse isso muitas vezes. Quando eu estava no Barcelona, via os treinadores reclamarem do calendário, sempre foi assim. Então nunca esperei nada diferente.»

O técnico espanhol falou dos campeonatos português e francês, fazendo referência ao facto de Sporting e PSG terem adiado os jogos das provas nacionais para terem mais descanso entre os compromissos europeus.

Pelo caminho, Guardiola explicou também porque foi ver o Stockport-Port Vale, enquanto o mundo olhava para um espetacular PSG-Bayern Munique da Liga dos Campeões, que vai ficar para a história.

«No dia anterior olhei para o calendário, havia um PSG-Bayern e pensei: 'que jogo fraco, treinador muito, muito fracos, tanto o Luís Enrique como o Kompany, jogadores realmente de m****, então...», brincou.

«Eu gosto mesmo muito do futebol inglês. Por isso decidi ir ver o Stockport.»