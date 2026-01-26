O antigo árbitro inglês Graham Scott publicou um artigo, através do qual critica o comportamento do treinador do Manchester City e a forma como este se dirige aos árbitros durante, e após, os jogos da Premier League.

Por exemplo, num jogo entre o Manchester City e o Brighton, Graham Scott estava como quarto árbitro e não esquece uma atitude inesperada do treinador espanhol, que o apanhou de surpresa.

«Foi nos últimos segundos da penúltima partida do Manchester City daquela temporada, quando já tinham vencido o título da Premier League. Guardiola veio por detrás de mim. Senti o corpo dele perto do meu. De seguida, agarrou-me, levantou-me do chão e sussurrou-me ao ouvido: Ganhámos o campeonato, e não há nada que consigas fazer», revelou o antigo árbitro.

Por isso, Graham Scott voltou a questionar o comportamento do treinador no último jogo para o campeonato frente ao Wolverhampton, que terminou com a vitória dos Citizens por 2-0.

«O seu sentido apurado que só pode ser descrito como paranóia crónica voltou a estar em evidência este fim de semana, quando criticou o árbitro Farai Hallam no final do jogo. O árbitro teve a audácia de recusar a sugestão de ir a VAR para assinalar um penálti a favor do Manchester City. Guardiola foi para cima do árbitro no final do jogo e isso fez com que um grande treinador parecesse um homem pequeno».

Por fim, Graham Scott admite estar «feliz» por as atitudes de Guardiola terem consequências.

«Fico feliz por ver que os seus truques se tenham virado contra ele. Farai Hallam [árbitro da partida] foi o adulto na sala», acrescentou.