Pep Guardiola ficou irritado com as críticas de ex-jogadores ao comportamento do Manchester City nas meias-finais da Liga dos Campeões, perdidas para o Real Madrid. O treinador catalão foi, aliás, muito incisivo na resposta.

«É o mesmo caráter e personalidade que perdemos em Madrid nos últimos dois ou três minutos. Como os especialistas, ex-jogadores como Berbatov, Seedorf, Patrice Evra, esse tipo de pessoas que estiveram lá. Eu joguei contra eles e não vi neles este tipo de personalidade quando os destrui, quando os destruímos, na final da Liga dos Campeões contra o Manchester United», atirou Pep, recordando o Barcelona-Man. United de 2009 (2-0), em que Berbatov e Evra representavam a equipa inglesa.

O técnico considera que nâo há diferenças entre os jogadores que caíram de forma inglória no Bernabéu e aqueles que luta pelo título da Premier League.

«Temos o mesmo caráter e personalidade. Não podem dizer que, quando sofremos dois golos num minuto depois de termos duas oportunidades para marcar, não temos personalidade e somos como bebés, e que temos uma personalidade incrível quando marcamos 22 golos em quatro jogos.»