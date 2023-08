Antiga estrela do Bayern Munique e campeão do mundo com a Alemanha em 2014, Philipp Lahm, atual Diretor do Euro 2024, partilhou as suas perspetivas sobre o mundo do futebol em entrevista à Marca, durante um evento de portas abertas da Bundesliga. Lahm, conhecido pela influência dentro e fora de campo, abordou a sua relação com o treinador Pep Guardiola, as mudanças táticas que o catalão trouxe ao Bayern e à Bundesliga, e a sua própria evolução como jogador.

Lahm começou por elogiar a contribuição de Guardiola, destacando a ênfase do treinador no jogo posicional e na distribuição de papéis em campo. «O mais importante que Guardiola trouxe foi o jogo posicional e a clara distribuição de funções em campo. Ele conseguiu dar a cada jogador um contexto adequado no sistema e tirar o melhor deles», afirmou.

O ex-jogador também ressaltou que as equipas do catalão transmitem a essência do treinador, independentemente do clube que representem: «Quando se vê uma equipa de Guardiola jogar, mesmo que não se saiba que é treinada por ele, é possível identificá-la. Ele transmite a sua essência às suas equipa.s»

O antigo internacional germânico abordou a luta pela conquista da Liga dos Campeões nos anos que atuou na equipa principal do Bayern. Os bávaros estiveram perto de vencer o torneio durante o período em que Guardiola esteve no clube.

«Não é fácil ganhar a Liga dos Campeões, ao final de contas é um jogo e a sorte também tem o seu papel. No Bayern, entre 2010 e 2020, jogámos a final em 2012, ganhámos em 2013, estivemos quase sempre nas meias-finais... No Bayern, nos três anos de Guardiola, dominámos os jogos. Ditávamos o que jogávamos. Jogámos da mesma maneira na Allianz Arena (estádio do Bayern), como jogámos em Madrid, contra equipas melhores ou piores... É esse o estilo de Pep Guardiola», apontou.

Sobre a influência de Guardiola na sua carreira, Lahm revelou como o treinador o levou a explorar uma nova posição no campo. «Ele fez-me jogar como médio defensivo, o que era uma posição nova para mim. Depois de 10 anos como lateral direito e esquerdo, foi interessante descobrir uma nova forma de entender o jogo», destacou.

Convidado a comparar a Bundesliga com outros campeonatos como a La Liga ou a Premier League, o antigo jogador afirmou que a liga germânica é um ‘mix’ da técnica do campeonato espanhol e o físico do inglês:

«Entre todas as grandes Ligas, existem diferenças. Na Inglaterra, o jogo é muito físico, em Espanha, muito técnico. A Bundesliga, por outro lado, é uma mistura. É uma Liga que oferece grande desenvolvimento para jogadores jovens. Alguns saíram, mas foram para clubes de topo. Isso demonstra o nível da Liga que temos», reconheceu.

Acerca da recente entrada da Arábia Saudita no mundo do futebol, Lahm, diz não estar preocupado: «Não estou preocupado. Não creio que muitos jogadores tenham o pensamento de deixar a Bundesliga para ir para a Arábia Saudita. Para mim, o futebol é muito mais do que dinheiro. O futebol é juventude, estruturas, adeptos, é ver estádios cheios como na Bundesliga a cada fim de semana... E isso é algo que temos aqui, mas não se encontra noutros lugares.»

Convidado a comentar o recente reforço do Bayern, Harry Kane, Lahm salientou a importância do jogador para a equipa, elogiando as qualidades do capitão da seleção inglesa e sua capacidade de influenciar o jogo no último terço do campo.

«Era óbvio que o Bayern, após a saída de Lewandowski, precisava de um "9" e esse "9" pode ser Kane, porque no último terço do campo ele sabe o que fazer. É um grande reforço para o Bayern e para a Bundesliga: é o capitão de Inglaterra e uma superestrela a nível mundial. É o capitão da Inglaterra e um astro mundial. Encaixa-se muito bem na equipa. Estamos muito entusiasmados», reforçou.

Em relação ao seu atual papel como diretor do Euro 2024, e questionado se pretendia seguir uma carreira ‘política’ no futebol, Lahm comentou: «Não, não tenho aspirações políticas. O Euro 2024 é uma grande oportunidade para unir as pessoas com um grande torneio no centro da Europa. Todos são bem-vindos à Alemanha.»

Finalmente, sobre a situação atual da seleção alemã, Lahm afirmou: «A Alemanha tem bons jogadores, mas é verdade que atravessamos um período difícil. O mesmo está a acontecer em outros países, mas ainda é possível mudar as coisas. É muito importante construir uma base sólida que sustente a equipa», concluiu.