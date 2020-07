Na conferência de antevisão do jogo frente ao Watford, Pep Guardiola reconheceu qualidades à equipa do Arsenal, ainda à margem do confronto entre ambas para a meia-final da Taça de Inglaterra.

Os gunners venceram 2-0, e apuraram-se para a final, onde vão encontrar o Chelsea. Guardiola elogiou o estilo de jogo do seu ex-adjunto Arteta, por quem tem mostrado um grande respeito e consideração. O espanhol tem sido muito elogioso para com o estilo de jogo do agora seu adversário, mas os elogios não se estendem ao que o Arsenal representa nos bastidores.

«Tenho todo o respeito pelo Arsenal em campo. Fora dele, nem tanto. Mas no campo, muito. Tenho de lhes dar os parabéns e desejar-lhes sorte para a final» disse Pep aos jornalistas.

Em causa estão duas movimentações da equipa londrina extra-futebol, que deixaram o Manchester City e o seu treinador visivelmente irritados.

A primeira foi forma como Arteta foi abordado, que Guardiola considerou incorreta, apesar de apoiar o seu adjunto na decisão que tomou.

Já mais recentemente, o Arsenal, como Klopp e Mourinho, ter-se-á insurgido contra a reversão da decisão do TAS, o que pode também ter motivado as palavras de Guardiola.