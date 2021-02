O Tottenham, de José Mourinho, defronta este sábado o Manchester City para a Premier League e, na antevisão do encontro, José Mourinho explicou como um jogador português resolveu os problemas defensivos dos citizens.

«O City resolveu esse problema facilmente. Vocês sabem como é que foi, não sabem?», disse Mourinho à Sport TV, acrescentando depois: «Resolveram quando foram aí a Lisboa.»

A resposta do treinador dos Spurs era, obviamente, sobre a contratação de Rúben Dias, mas Mourinho seria ainda mais esclarecedor numa resposta à Sky News.

«Rúben [Dias] tem uma influência incrível nessa melhoria. Estou muito contente por um rapaz muito bom, muito humilde, muito trabalhador, ter chegado à Premier League e ter causado o impacto que causou. Estou muito, muito satisfeito com isso», disse.

É que a diferença, em termos de golos sofridos, é grande entre as duas equipas. O Manchester City, líder da tabela, tem 14 golos sofridos em 22 jogos. Já o Tottenham, 8.º classificado, tem 22 golos sofridos em outros tantos jogos.

«A nossa defesa poderia ser muito melhor. Trabalhamos muito na organização defensiva, a equipa faz muitos esforços para ser sólida e consistente», disse Mourinho.

«Sinto e digo sempre que podes cometer erros, mas não podes desiludir os teus companheiros de equipa, adeptos e toda a gente com a tua atitude», disse Mourinho.

«Para mim, a atitude é mais importante do que a qualidade porque está relacionada com o teu orgulho pessoal como homem e jogador. A atitude tem de ser intocável e tenho de dizer que muitos dos meus jogadores têm sido fantásticos no seu esforço», acrescentou.