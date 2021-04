FC Porto e Chelsea disputam os quartos-de-final da Liga dos Campeões aqui em Sevilha, no Estádio Sánchez Pizjuán, que bem conhece. Acha que o FC Porto ainda pode passar?

No futebol tudo pode acontecer. O FC Porto tem uma equipa forte, não digo mais forte do que o Chelsea, mas desejo-lhes toda a sorte.

No FC Porto tem um companheiro de seleção, o Grujic, que até disputa o lugar consigo no meio-campo da Sérvia. Que relação tem com ele?

Falei com ele quando estivemos na seleção. Ele perguntou-me algumas coisas sobre o Chelsea, porque já jogámos contra eles na Champions, nesta época. Eu disse-lhe que não é uma equipa igual àquela que defrontámos, porque mudou o treinador [Tuchel substituiu Lampard], mas que acreditava que o FC Porto lhes podia ganhar.

Apesar de ter sido afastado pelo Dortmund nos oitavos da Champions, o Sevilha está a fazer um bom campeonato. Ganhou na última jornada da Liga Espanhola ao líder Atlético de Madrid. O que é uma boa época para a equipa este ano?

É conseguirmos ganhar os últimos nove jogos que faltam e entrar na Champions – segurar o quarto lugar, que dá acesso –, que é o grande objetivo do clube. Temos uma equipa forte, com bons jogadores.

Nesse grupo há muitos jogadores que conhece do futebol português. Desde logo o Acuña, que foi seu companheiro de equipa no Sporting…

O Acuña é bom jogador e boa pessoa, tranquilo, trabalha muito, tem muita qualidade…

Tranquilo?

Tranquilo fora do campo. Em campo é o típico argentino. [risos] É um jogador que dá tudo. Gosto muito desses jogadores que deixam o coração no campo e ele é um desses.

Há ainda o Fernando, que joga na sua posição, e também no meio-campo o Óliver Torres, ambos ex-FC Porto.

Damo-nos muito bem. O Fernando é meu amigo dentro e fora do campo. Falamos muito também porque eu falo português e assim até posso praticar. Com o Diego Carlos também.

E Óliver também fala português…

Mas o português do Óliver acho que é fraco. [risos] Fala mais portunhol do que português.

Ele diz que é bom a cantar, não? [Veja a entrevista a Óliver Torres]

Não sei se é bom, mas ele gosta. [risos]

E o Gudelj, não?

Gosto, mas reconheço que não sou muito bom. Sou melhor a jogar futebol.

O que é que canta?

Canto R&B norte-americano, música sérvia, reggaeton em espanhol.

Como é a sua relação com Lopetegui? É um treinador exigente, não?

Lopetegui é um grande treinador e grande um motivador. Taticamente é muito forte. Leva aqui quase dois anos e já mostrou o treinador que é. Conseguimos muitas coisas: ganhámos a Liga Europa na época passada, podíamos agora ter chegado até à final na Taça do Rei. Se este ano garantirmos um lugar na Champions, pode dizer-se que foram dois anos muito bons.

É um treinador que privilegia a posse de bola.

Sim, ele gosta de manter a bola, atacar muito, mas manter uma boa defesa. Somos uma das equipas que menos sofreu golos na Liga. Isso significa que taticamente somos uma equipa sólida.

Em que situações é que ele o chama mais à atenção em campo?

Taticamente todos os jogadores sabem o que têm de fazer quando têm a bola e quando não a têm.

Estamos numa época diferente do habitual, devido à pandemia de covid-19. Sente a falta dos adeptos nas bancadas?

Tem de ser assim, até que a situação melhore. Mas, claro, sinto muita falta. Jogar sem adeptos não é a mesma coisa. Estamos ansiosos que possam voltar ao estádio.