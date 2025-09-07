O apartamento de Sudakov, jogador do Benfica, foi bombardeado na madrugada deste domingo.

Liza Sudakova, mulher do ucraniano e em fase avançada de gravidez do segundo filho, relatou o sucedido com vários vídeos na rede social Instagram, onde mostra a destruição da casa em Kiev.

«Graças a Deus, estamos vivos», escreveu Sudakova, que estava em casa no momento do ataque.

O jogador de 23 anos, de momento na concentração da seleção ucraniana em Wroclaw na Polónia, reagiu na rede social Telegram afirmando que os meios russos dirão que «tinha equipamento militar em casa».

Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia enviou mais de 800 drones e cerca de uma dezena de mísseis cruzeiros e balísticos para a Ucrânia, naquele que está a ser designado como o maior ataque aéreo desde o início da guerra. Segundo a CNN Internacional, pelos menos duas pessoas, entre elas uma criança, foram mortas na capital ucraniana, que esteve em alerta durante cerca de 11 horas, mas o número de óbitos como consequência do ataque será substancialmente superior, já que outras cidades da Ucrânia, como Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk e Odessa, também estiveram debaixo de fogo.

(artigo atualizado)