O presidente dos Estados acaba de anunciar que tem estado a negociar com o Irão e deu ordens para suspender todos os ataques às centrais elétricas e infraestruturas energéticas por um período de cinco dias. Uma mensagem que surpreendeu o mundo e que já está a agitar os mercados.

Poucas horas depois de ter feito um ultimato, o presidente dos Estados Unidos recorreu à rede social Truth Social para dizer que está a negociar com o Irão «há cinco dias», adiantando mesmo «conversações muito boas e produtivas» que poderão levar ao fim da guerra.

«Instruí o Departamento de Guerra para adiar todos e quaisquer ataques às centrais elétricas e infraestruturas energéticas por um período de cinco dias», pode ler-se na publicação do presidente dos Estados Unidos que deixa essa decisão sujeita «ao sucesso das reuniões e discussões».

Uma mensagem que agitou, desde logo, os mercados financeiros, com destaque para a queda abrupta do preço do petróleo que, em poucos minutos, já está abaixo dos 100 dólares.

Entretanto, o Irão nega a existência de quaisquer negociações e interpreta a publicação como um recuo de Donald Trump.