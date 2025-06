O Irão anunciou esta segunda-feira vários ataques contra bases dos Estados Unidos no Qatar e no Iraque, no âmbito da operação «Anunciação da vitória», em retaliação ao ataque dos Estados Unidos contra três instalações nucleares no Irão.

Ainda não informações sobre os eventuais impactos nas referidas bases, mas a Casa Branca já anunciou que está a acompanhar de perto o que está a passar em Al Udeid, no Qatar, a maior base norte-americana no Médio Oriente, com cerca de dez mil militares.

De acordo com a agência Reuters, que cita fontes na capital catari, Doha, várias explosões foram ouvidas no território.

A agência Reuters também está a avançar que fontes militares norte-americanas confirmam que foram ativados os sistemas de defesa na base de Al-Asad, no Iraque.

[ARTIGO EM ATUALIZAÇÃO]