Uma das jogadoras da seleção feminina do Irão que tinham recebido asilo humanitário na Austrália mudou de ideias e pediu para regressar ao país. A informação foi revelada pelo ministro do Interior australiano, Tony Burke, que explicou que a futebolista entrou em contacto com a embaixada iraniana em território australiano para solicitar que fosse recolhida.

O caso ganhou destaque depois de várias jogadoras iranianas não terem cantado o hino nacional num jogo da Taça Asiática Feminina, atitude que motivou críticas da televisão estatal do Irão, que chegou a classificá-las como «traidoras» em pleno contexto de guerra.

Inicialmente cinco futebolistas tinham pedido proteção por razões de segurança, pedido ao qual se juntaram mais tarde outra jogadora e um elemento da equipa técnica.

Após a decisão de uma das atletas de contactar a embaixada iraniana, o que acabou por expor a localização do grupo, as restantes requerentes de asilo foram transferidas de imediato para um local seguro.

Entretanto, a delegação da seleção iraniana encontra-se atualmente em Kuala Lumpur, na Malásia, sob acompanhamento da Confederação Asiática de Futebol, que garantiu apoio à equipa enquanto são definidos os próximos passos da viagem.