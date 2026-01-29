O Al Najmah anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Guga Rodrigues.

O médio já passou, recorde-se, pelo Rio Ave, Famalicão e Benfica B.

O jogador português de 28 anos estava sem clube desde o início do mês depois a sua saída do Beijing Guoan.

