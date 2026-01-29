Guga Rodrigues
Há 49 min
OFICIAL: Guga Rodrigues é reforço do Al Najmah
Médio estava sem clube
AL
Médio estava sem clube
AL
O Al Najmah anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Guga Rodrigues.
O médio já passou, recorde-se, pelo Rio Ave, Famalicão e Benfica B.
O jogador português de 28 anos estava sem clube desde o início do mês depois a sua saída do Beijing Guoan.
Recorda a entrevista de Guga ao Maisfutebol
جوجا رودريجيز نجماوي💚⭐️— نادي النجمة السعودي (@alnajmahfc) January 29, 2026
أهلًا بك في #نجمة_عنيزة 🤝#نادي_النجمة_الانتماء_المفضل pic.twitter.com/Ci1DDmKt16
RELACIONADOS
VÍDEO: Al Hilal empata com golo olímpico de Rúben Neves e Jesus pode aproveitar
Sporting: Matheus Reis castigado com dois jogos de suspensão
OFICIAL: FC Porto anuncia mais dois reforços para a equipa feminina
Guga recorda a conquista da Taça da China: «São pessoas emocionalmente diferentes»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS