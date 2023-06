Guga destacou-se ao serviço do Rio Ave na Liga 2022/23 e despertou o interesse de outros clubes. Aos 25 anos, o médio mostra-se agradado com a possibilidade de iniciar uma nova etapa na sua carreira.

«Estando num patamar no Rio Ave, e depois do nível em que estive esta época, se surgir a oportunidade de jogar num ‘grande’, já neste mercado, irei encarar com muito bons olhos. Tive um rendimento desportivo e pessoal que me pode levar a voos maiores, era algo que gostava que acontecesse», admite o antigo internacional jovem por Portugal.

Em entrevista à Agência Lusa, o médio que dividiu a sua formação entre o FC Ferreiras e o Benfica manifestou o desejo de retribuir a aposta do Rio Ave: «É um clube que [me] abriu as portas e é legítimo haver vontade de terem rendimento financeiro. No futebol, os clubes vivem de vendas e, além de ter ajudado dentro de campo, seria melhor ainda contribuir para a sustentabilidade económica do Rio Ave”, partilhou.

«Há ligas no estrangeiro com muita visibilidade e com bom futebol, muito positivo, como espanhola, inglesa ou francesa. São campeonatos que sempre admirei e que também me via a jogar lá. Tenho contrato com o Rio Ave, e sinto o carinho dos adeptos e do clube. Como todos os jogadores também ambiciono coisas maiores. Mas ainda não me consigo despedir, porque não sei o dia de amanhã», concluiu Guga, que represente o clube de Vila do Conde desde janeiro de 2021.