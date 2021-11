O Mafra venceu este sábado Desportivo de Chaves (1-0) graças a um golo solitário de Gui Ferreira, na transformação de uma grande penalidade, e, desta forma, alcançou a segunda vitória consecutiva na II Liga.

Em encontro da 12.ª jornada, disputado em Chaves, a formação de Mafra aumentou a série de jogos sem perder no segundo escalão para cinco partidas e reforçou a posição no quinto lugar na classificação da II Liga, agora com 19 pontos. Os transmontanos, por seu lado, somaram o primeiro desaire em casa esta temporada e continuam com 14 pontos, no 12.º lugar.

Com três centrais e um meio campo reforçado, o Mafra teve mais bola e sentiu-se mais confortável no ataque, face a um Chaves em ataques rápidos. O golo que definiu o resultado final chegou no final da primeira parte com Rodrigo Martins em especial destaque.

Depois de duas oportunidades consecutivas, aos 29 e 35 minutos, o avançado do Mafra arrancou uma grande penalidade a João Correia, aos 39 minutos, que Gui Ferreira converteu para o 1-0.

Em vantagem, os visitantes optaram por pausar o jogo e guardar a bola o mais possível durante toda a segunda parte, que teve também muitas assistências médicas, face a um adversário que sentiu dificuldades para criar perigo.

Já nos minutos finais, dos sete de compensação, Wellington na área rematou colocado, mas Miguel Santos evitou o empate com a melhor defesa da partida.