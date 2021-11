O treinador português Abel Ferreira disputa, na noite de sábado, a final da Taça Libertadores, podendo conquistar o troféu pela segunda vez consecutiva ao serviço do Palmeiras. A final, 100 por cento brasileira, é ante o Flamengo, vencedor do troféu em 2019 (então com Jorge Jesus).

Um encontro de emoções fortes no Brasil a juntar a muito mais futebol internacional que pode ver nos canais portugueses, nomeadamente grandes duelos em Espanha e Inglaterra, como o Villarreal-Barcelona, o Real Madrid-Sevilha, o Manchester City-West Ham ou o Chelsea-Manchester United.

Por cá, pode seguir, ao minuto, todos os jogos da 12.ª jornada da I Liga portuguesa, com os repórteres do Maisfutebol nos estádios.

Sábado, 27/11:

Liverpool-Southampton (15h00, SportTV2)

Depois da vitória frente ao FC Porto para a Liga dos Campeões, o Liverpool volta a jogar perante o seu público em Anfield, em busca de pressionar o líder Chelsea (29 pontos) e o vice-líder Manchester City (26). Os ‘reds’ estão no terceiro lugar, com 25 pontos. Uma vitória deixa a equipa de Jurgen Klopp com 28 pontos e à espera do que os mais diretos adversários façam no domingo.

Norwich-Wolverhampton (15h00, SportTV4)

Em crescendo à medida que a época está a avançar, o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, tem pela frente um adversário que está em retoma na Premier League. O Norwich é 19.º e penúltimo classificado, mas somou seis dos seus oito pontos com duas vitórias nas duas jornadas anteriores. Os lobos ocupam a sexta posição, com 19 pontos.

Bayern Munique-Arminia Bielefeld (17h30, Eleven1)

Numa altura em que as situações relacionadas com a covid-19 e a vacinação têm estado na ordem do dia – Kimmich e Choupo-Moting testaram positivo esta semana e há ainda jogadores em isolamento – o Bayern recebe o penúltimo classificado do campeonato, em busca de defender a liderança e também de responder à derrota da jornada anterior, ante o Augsburgo, que permitiu ao Borussia Dortmund ficar a um ponto do primeiro lugar dos bávaros (28 para 27). O Arminia é 17.º, com nove pontos, mas até vem de uma vitória e um empate nos dois últimos jogos.

Villarreal-Barcelona (20h00, Eleven1)

Um dos duelos fortes de sábado, entre duas equipas de Liga dos Campeões esta época, mas com desempenhos talvez aquém do esperado no campeonato ao fim de 13 jogos. O Barcelona, que vem de um empate com o Benfica a meio da semana, é sétimo com 20 pontos e vai procurar dar seguimento à vitória no dérbi ante o Espanhol, na jornada anterior. O Villarreal é 12.º, com 16 pontos.

Palmeiras-Flamengo (20h00, SportTV2)

Na noite de sábado, grande parte do Brasil (e não só) vai parar para ver a final 100 por cento brasileira da Libertadores, entre os últimos dois vencedores da competição. O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, vai procurar o segundo troféu consecutivo na Libertadores depois do êxito da edição anterior, cuja final foi disputada em janeiro último. Pela frente, tem um Flamengo que conquistou o troféu em 2019, com Jorge Jesus ao leme. Em qualquer caso, será a terceira Libertadores na história do clube que a vencer.

Domingo, 28/11:

Manchester City-West Ham (14h00, SportTV2)

Um dos jogos grandes da jornada 13 da Premier League. Opõe o segundo classificado ao quarto, separados por apenas três pontos. O City tem 26 pontos e o West Ham 23. Os ‘citizens’ vêm de duas vitórias seguidas no campeonato e ainda, a meio desta semana, de um triunfo na Liga dos Campeões ante o PSG, que valeu a vitória na fase de grupos da prova. O West Ham viu interrompida uma sequência de quatro vitórias na Premier no passado sábado, ante o Wolverhampton, mas continua em alta em 2021/2022.

Chelsea-Manchester United (16h30, SportTV3)

O outro jogo grande em Inglaterra nesta jornada, com equipas em situações bem distintas no campeonato. Este pode ser, ainda que muito falte por jogar, um jogo decisivo para o United poder ainda pensar ser campeão esta época. Vai a Stamford Bridge no oitavo lugar, com 17 pontos, a 12 do Chelsea, que lidera com 29 pontos.

Roma-Torino (17h00, SportTV4)

Um jogo importante para a equipa comandada pelo português José Mourinho reforçar o caminho dos bons resultados na liga italiana. Pela frente, os romanos, que ocupam o quinto lugar com 22 pontos, têm o Torino, 11.º classificado com 17 pontos e que alternou entre vitórias caseiras e derrotas fora nas últimas seis jornadas. Os de Turim não pontuaram mesmo nas últimas três deslocações.

Nápoles-Lazio (19h45, SportTV3)

Um dos pratos fortes da 14.ª jornada da liga italiana acontece entre duas equipas que participam na Liga Europa. O Nápoles, líder com os mesmos 32 pontos do Milan, não venceu nas duas últimas jornadas e recebe uma Lazio que tem tido dificuldade em somar duas vitórias seguidas na Serie A, mas que tem debaixo de olho, como habitual, os lugares europeus: ocupa a sexta posição, com 21 pontos.

Real Madrid-Sevilha (20h00, Eleven1)

Jogaço a fechar o domingo de bola na liga espanhola, entre o primeiro e o terceiro classificados e que vêm de semana de Liga dos Campeões. O Real Madrid tem 30 pontos e recebe o Sevilha, que tem 28 pontos e é a segunda defesa menos batida da prova, com nove golos sofridos. Choque estatístico com um Real que é o melhor ataque da prova, de longe, com 32 golos marcados.

