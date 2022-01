Fim de semana novo, o novo menu de grandes jogos no futebol internacional. Sábado e domingo trazem um leque de encontros que antecipam emoções fortes, de Inglaterra a Itália, passando por Espanha, onde se decide o primeiro troféu do ano: a Supertaça. Na Premier League, City e Chelsea protagonizam o duelo da jornada, que pode deixar já muita coisa decidida na luta pelo título. Na Serie A, há cimeira de Champions entre o Inter e a Atalanta, que também promete. Por cá, prossegue o campeonat, com a 18.ª jornada. Pode seguir tudo AO MINUTO aqui.

SÁBADO

Manchester City-Chelsea, 12h30 (SportTV2)

Sábado, hora de almoço, e Manchester City e Chelsea frente a frente. Não deve haver muitas maneiras melhores de começar um fim de semana. Há um mês, ninguém imaginaria que esta partida tivesse uma carga tão pesada para os blues. A dez pontos dos citizens, líderes, uma derrota praticamente acaba com as aspirações ao título por parte dos homens de Tuchel. Só que do outro lado têm aquela que tem sido a melhor equipa em Inglaterra até ao momento, com três portugueses em evidência: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

Wolverhampton-Southampton, 15h00 (SportTV2)

O triunfo em Old Trafford e a vitória na Taça de Inglaterra vieram dar outro brilho aos ‘lobos’ de Bruno Lage, e o próximo adversário chama-se Southampton. Os saints não estão propriamente a fazer uma temporada brilhante, mas são sempre um adversário a ter em conta, por isso é expectável que a armada lusa do Wolverhampton tenha de aplicar-se para conseguir os três pontos e continuar no pelotão da luta pela Europa.

Aston Villa-Manchester United, 17h30 (SportTV2)

Villans vs red devils, segunda ronda. Depois da vitória do Manchester United a meio da semana, para a Taça de Inglaterra, as duas equipas voltam a defrontar-se, mas desta vez em Birmingham e para o campeonato. Sob o comando de Steven Gerrard, o Aston Villa tem sido uma das melhores equipas da Premier League, e já poderão contar com um reforço de peso, o brasileiro Philippe Coutinho. No United, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot têm um adversário difícil pela frente, mas é imperativo ganhar, não vá o comboio europeu começar a fugir…

Betis-Sevilha, 20h30 (SportTV2)

Um dérbi é sempre um dérbi, e num jogo a eliminar é ainda mais especial. É o caso do Betis-Sevilha de sábado, a contar para os oitavos de final da Taça do Rei. Os béticos, de Rui Silva e William Carvalho, ganharam o direito a jogar em casa, mas têm no maior rival o vice-líder da Liga espanhola. Promete.

DOMINGO

Liverpool-Brentford, 14h00 (SportTV2)

O Liverpool vai assistir atentamente ao clássico entre o Manchester City e o Chelsea, certamente a torcer para uma vitória dos blues. Mas mesmo que isso aconteça, os reds só conseguirão aproximar-se do líder se fizerem o seu trabalho. E fazer o seu trabalho significa vencer o Brentford, equipa do meio da tabela inglesa. Sem Salah e Mané, ambos na CAN, têm a palavra o português Diogo Jota e Roberto Firmino.

Atalanta-Inter de Milão, 19h45 (SportTV3)

Outro dos jogos do fim de semana. O Inter de Milão começou a temporada aos soluços, mas entretanto encarreirou e lidera a Serie A, com mais um ponto do que o rival Milan, mas menos um jogo. Do outro lado, no entanto, está a Atalanda, dona de um futebol apaixonante e que também está em zona Champions, à porta do terceiro lugar.

Marselha-Lille, 19h45 (Eleven2)

O jogo grande da jornada em França. O Marselha está em grande esta temporada e ocupa o segundo lugar da Ligue 1, uma meta bem realista atendendo que o líder é o super PSG. Na noite de domingo, o Olympique recebe o campeão em título, dos portugueses José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka. O Lille tem sido uma desilusão no futebol nacional e está apenas no décimo lugar do campeonato. Se querem começar a recuperação rumo ao topo, ganhar no Vélodrome é de elementar importância.

A lista de todos os jogos do fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Senegal-Guiné, 13h00 (Canal11)

Dynamo Dresden-Hamburgo, 17h30 (Eleven1)

Borussia Dortmund-Friburgo, 19h30 (Eleven1)

Brighton-Crystal Palace, 20h00 (SportTV1)

Nice-Nantes, 20h00 (Eleven2)

SÁBADO

Manchester City-Chelsea, 12h30 (SportTV2)

Werder Bremen-Fortuna Dusseldorf, 12h30 (Eleven3)

St. Pauli-Erzgebirge Que, 12h30 (Eleven2)

Luton Town-Bournemouth, 12h30 (Eleven1)

Sampdoria-Torino, 14h00 (SportTV5)

Colónia-Bayern Munique, 14h30 (Eleven1)

Estugarda-Leipzig, 14h30 (Eleven2)

União Berlim-Hoffenheim, 14h30 (Eleven3)

Wolfsburgo-Hertha Berlim, 14h30 (Eleven5)

Mainz-Bochum, 14h30 (Eleven4)

Norwich-Everton, 15h00 (SportTV4)

Burnley-Leicester, 15h00 (SportTV3)

Wolverhampton-Southampton, 15h00 (SportTV2)

Partick Thistle-Kilmarnock, 15h00 (Eleven3)

Saint-Étienne-Lens, 16h00 (Eleven6)

Salernitana-Lazio, 17h00 (SportTV3)

Aston Villa-Manchester United, 17h30 (SportTV2)

Girona-Rayo Vallecano, 17h30 (SportTV5)

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, 17h30 (Eleven1)

Darmstadt-Karlsruher, 19h30 (Eleven4)

Juventus-Udinese, 19h45 (SportTV3)

Club Brugge-Sint-Truiden, 19h45 (Eleven3)

PSG-Brest, 20h00 (Eleven2)

Betis-Sevilha, 20h30 (SportTV2)

DOMINGO

Atlético Baleares-Valência, 11h00 (SportTV3)

Utrecht-Ajax, 11h15 (SportTV5)

Sassuolo-Hellas Verona, 11h30 (SportTV2)

Rennes-Bordéus, 12h00 (Eleven1)

Hull City-Stoke City, 12h00 (Eleven2)

Schalke-Holstein Kiel, 12h30 (Eleven6)

Groningen-PSV Eindhoven, 13h30 (SportTV5)

Liverpool-Brentford, 14h00 (SportTV2)

West Ham-Leeds United, 14h00 (SportTV3)

Bolonha-Nápoles, 14h00 (SportTV4)

Veneza-Empoli, 14h00 (SportTV5)

Lorient-Angers, 14h00 (Eleven4)

Mónaco-Clermont, 14h00 (Eleven2)

Stade de Reims-Metz, 14h00 (Eleven5)

Estrasburgo-Montpellier, 14h00 (Eleven3)

Troyes-Lyon, 16h05 (Eleven2)

Arminia Bielefeld-SpVgg Greuther Furth, 16h30 (Eleven3)

Roma-Cagliari, 17h00 (SportTV5)

Anderlecht-Standard Liège, 17h30 (Eleven4)

Atalanta-Inter de Milão, 19h45 (SportTV3)

Marselha-Lille, 19h45 (Eleven2)

SEGUNDA-FEIRA

Milan-Spezia, 17h30 (SportTV2)

Fiorentina-Génova, 19h45 (SportTV2)