O Natal aproxima-se, mas enquanto o bacalhau não está na mesa, a bola continua a rolar por essa Europa fora. Este fim de semana temos mais um grande menu de jogos, com destaque para Inglaterra. Os três principais candidatos ao título entram todos em campo de seguida, há portugueses metidos «ao barulho» e um duelo de ricos em perspetiva. Em Itália, as coisas podem mudar nos lugares de cima, e em Espanha o Real Madrid prepara-se para assistir a um escaldante duelo em Sevilha. Por cá, joga-se a jornada 15 da Liga. Como sempre, pode acompanhar tudo AO MINUTO aqui.

SÁBADO

Bayern Munique-Wolfsburgo, 19h30 (Eleven1)

Antes da paragem de inverno, o Bayern Munique tem no Wolfsburgo o último desafio de um ano em que os bávaros foram quase sempre irrepreensíveis. Os «lobos» têm tido um desempenho francamente abaixo das expectativas – estão apenas no 11.º lugar –, mas ainda assim têm um plantel construído para a Champions League e são um adversário duro de roer. Expectativa para perceber se o Bayern acaba o ano a manter a vantagem de pelo menos seis pontos para o Dortmund, e para perceber quantos golos marca Lewandowski em 2021: a conta já vai em 68.

Manchester United-Brighton, 12h30 (SportTV2)

Depois do adiamento da partida em Brentford, ainda é uma incógnita a realização do Manchester United-Brighton, mas a menos de 48 horas do jogo, a informação é de que a bola vai rolar. Ralph Rangnick começou a caminhada nos red devils com duas vitórias na Premier League, mas longe de convencer. Esta receção ao Brighton é uma boa oportunidade para Ronaldo, Bruno Fernandes, Dalot e companhia cimentarem processos, mas é preciso ter cuidado com o adversário, sempre difícil para qualquer equipa.

Atalanta-Roma, 14h00 (SportTV3)

Irregular é o que se pode dizer da época da Roma até ao momento. Mesmo quando ganha, muitas são as vezes em que Mourinho demonstra insatisfação com os seus jogadores, e prova disso é o sétimo lugar que os giallorossi ocupam na Serie A. E este fim de semana a tarefa não é fácil. A equipa da capital italiana viaja até Bérgamo para tentar entrar em lugares de zona europeia, mas pela frente tem a Atalanta que, mais uma vez, encanta dentro de campo, com um futebol de posse, e na classificação, com o terceiro lugar a apenas três pontos do líder Inter.

Sevilha-Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven1)

O Sánchez Pizjuán vai ferver este sábado à noite. Frente a frente estarão duas das melhores equipas do campeonato espanhol, em momentos bem diferentes. O Sevilha tem mostrado muita consistência no campeonato e está no segundo lugar, a oito pontos do líder Real Madrid, mas menos um jogo. Já o campeão Atlético de Madrid tem sido uma desilusão e é quatro classificado – basta dizer que vem de duas derrotas consecutivas na La Liga. Jogo importantíssimo para a equipa de João Félix: se perder, arrisca-se a começar a dizer adeus ao segundo lugar e, quase em definitovo, à revalidação do título.

DOMINGO

Wolverhampton-Chelsea, 14h00 (SportTV1)

A vitória em casa do Brighton a meio da semana deu para respirar um pouco, mas o Wolverhampton, depois dos embates com Liverpool e Man City, volta a ter um duelo pesadíssimo este fim de semana, na receção ao Chelsea. Os blues lideraram a Premier League durante largas jornadas, mas perderam entretanto essa condição para o Manchester City. No Mollineux, terão com certeza um duro obstáculo para ultrapassar, perante a armada lusa dos wolves liderada por Bruno Lage.

Newcastle-Manchester City, 14h15 (SportTV2)

Um duelo de ricos. O Manchester City, um relativamente velho rico do futebol inglês, visita o Newcastle, o novo rico do futebol de inglês. Mas, dentro de campo, as equipas não podiam ser mais diferentes. O City, de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, é líder da Premier League. Os magpies, ainda sem o dinheiro prometido para janeiro, estão no penúltimo lugar da tabela classificativa, e a situação não é fácil. Na teoria, a vantagem é toda do City. Na prática... veremos. Nós e o Sporting, próximo adversário da formação de Manchester na Champions.

Tottenham-Liverpool, 16h30 (SportTV1)

Quem também corre pela liderança da Premier League é o Liverpool. Os reds, de Diogo Jota, seguem colados ao Manchester City, e quererão por certo aproveitar qualquer deslize dos citizens para se sentarem no trono do campeonato. Só que esta deslocação a Londres promete não ser fácil, frente a um Tottenham de Antonio Conte, talvez ainda frágil devido ao surto de covid-19 que afetou os londrinos nas últimas semanas.

Milan-Nápoles, 19h45 (SportTV3)

Mais um jogaço em perspetiva na Serie A italiana. O Milan continua a lutar taco-a-taco com o rival Inter pela liderança do campeonato. O que não se esperava era que, à 18.ª jornada, o Nápoles também esteve metido «ao barulho». Os napolitanos fizeram um arranque de época fantástico, e apesar da quebra nas últimas semanas, estão a apenas a três pontos dos rossoneri. Quem leva a melhor no frente a frente entre os portugueses Rafael Leão e Mário Rui?

Real Madrid-Cádiz, 20h00 (Eleven1)

Alheio ao que se vai passar em Sevilha na véspera, o Real Madrid recebe o Cádiz na noite de domingo. Os merengues estão em grande forma, e o adversário, pelo que tem mostrado esta época, não antecipa grande resistência. Mas no futebol nunca se sabe, e as surpresas acontecem. Ainda assim, se fizerem o seu trabalho, os homens de Ancelotti sabem que ganham vantagem a pelo menos um dos rivais diretos na luta pelo título. Importante ganhar, portanto.