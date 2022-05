O final da época 2021/22 está à porta em grande parte das provas, sobretudo na Europa, mas este fim-de-semana tem ainda fortes decisões em vários pontos do Velho Continente. Em Paris, há final da Liga dos Campeões no sábado, entre Liverpool e Real Madrid, num fim-de-semana em que tudo se define quanto às subidas de divisão a três das cinco principais ligas europeias, nomeadamente em França, Inglaterra e Espanha.

Por cá, siga tudo sobre as decisões dos play-off da Liga, com o Moreirense-Desp. Chaves (domingo, 19h30) e o Sp. Covilhã-Alverca (domingo, 17h00), num fim-de-semana em que também há decisões pelo título nacional de juniores e pelas últimas três vagas de subida à Liga 3, no Campeonato de Portugal, para saber quem acompanha o Fontinhas.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

Sábado, 28/05:

Liverpool-Real Madrid (20h00, TVI/Eleven 1)

Liverpool e Real Madrid jogam no Stade de France, em Paris, a final da Liga dos Campeões da época 2021/22. O último grande duelo europeu da temporada para ambos os clubes joga-se entre o recordista de títulos, o Real Madrid, que tem 13 (entre Liga dos Campeões e Taça dos Campeões Europeus) e o Liverpool, que é, a par do Bayern Munique, o terceiro clube com mais troféus. Esta é a terceira final entre Liverpool e Real Madrid, sendo que, na duas anteriores, foi uma para cada lado. Em 1981, curiosamente também em Paris, mas no Parque dos Príncipes, o Liverpool venceu por 1-0. Mais recentemente, em 2018, em Kiev, o Real, ainda com Cristiano Ronaldo e perante um Liverpool que já era treinado por Jurgen Klopp, venceu por 3-1. O português Diogo Jota, do lado do Liverpool, procura também conquistar mais um troféu na sua carreira.

Domingo, 29/05:

Huddersfield Town-Nottingham Forest (16h30, Eleven 2)

O sempre emotivo duelo que tem como palco Wembley e decide o último clube a ser promovido à Premier League é disputado, em 2021/22, por Huddersfield Town e Nottingham Forest. Os «Terriers» procuram voltar ao principal campeonato três anos depois da descida, ao passo que o Forest, histórico emblema inglês que já foi campeão europeu, almeja a primeira aparição na Premier League neste século, após a descida sem retorno em 1999. Um sonho que, na equipa de Nottingham, é comum aos futebolistas portugueses Tobias Figueiredo, Cafú, Baba Fernandes e Xande Silva. Grande decisão na final do play-off na tarde de domingo.

Saint Étienne-Auxerre (18h00, Eleven 1)

O duelo que decide tudo quanto ao que pode ser a manutenção ou descida do Saint-Étienne ou, por outro lado, a subida do Auxerre à Ligue 1 francesa, dez anos depois da descida em 2012. Frente a frente, na segunda mão do play-off, o 18.º e penúltimo classificado da liga francesa, contra o terceiro da segunda liga, no Stade Geoffroy-Guichard.

Santos-Palmeiras (20h00, Canal 11)

Em franca recuperação com três vitórias nas últimas quatro jornadas e um total de nove vitórias e um empate nos últimos dez jogos oficiais, o Palmeiras treinado pelo português Abel Ferreira joga na Vila Belmiro contra o Santos, para a oitava jornada do Brasileirão. O «Verdão» está no segundo lugar, com 12 pontos, os mesmos de São Paulo, Atlético Mineiro e do Botafogo de Luís Castro, enquanto o Santos aparece logo de seguida, em sexto lugar, com apenas um ponto a menos (11). Abel procura mais um triunfo, duas horas antes de o Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira e líder com 14 pontos, defrontar o América Mineiro.

Fluminense-Flamengo (22h00, Canal 11)

Clássico Fla-Flu para o treinador português Paulo Sousa, ao comando dos rubro-negros, na oitava jornada do Brasileirão. Um jogo importante para o Flamengo, depois de uma vitória sobre o Goiás na jornada anterior (1-0), para dar seguimento ao último resultado no campeonato e não perder o comboio da frente, num campeonato que, ainda assim, está altamente equilibrado. Basta dizer que, do 2.º ao 16.º classificados há apenas quatro pontos de diferença nesta altura. O Flamengo é 14.º com nove pontos e o Fluminense é sétimo, com dez.

Todas as transmissões do fim-de-semana

Sábado, 28/05:

Port Vale-Mansfield Town (16h00, Eleven 2)

Liverpool-Real Madrid (20h00, TVI/Eleven 1)

Los Angeles FC-SJ Earthquakes (23h00, SportTV1)

Domingo, 29/05:

Orlando City-FC Dallas (00h35, SportTV2)

AZ Alkmaar-Vitesse (13h30, SportTV1)

Huddersfield Town-Nottingham Forest (16h30, Eleven 2)

Saint Étienne-Auxerre (18h00, Eleven 1)

Valladolid-Huesca (19h00, Eleven 2)

Alcorcón-Eibar (19h00, Eleven 4)

Santos-Palmeiras (20h00, Canal 11)

Fluminense-Flamengo (22h00, Canal 11)