Vem aí mais um fim de semana de futebol internacional com cartaz de primeira. Grandes jogos à vista em Itália, em Espanha e na Alemanha, três campeonatos com tudo em aberto na corrida ao título e numa fase crucial da época, tanto mais que a seguir o calendário aperta para muitos dos candidatos, com o regresso das competições europeias. E há ainda mais um título em jogo para o Flamengo de Jorge Jesus. Por cá também haverá uma grande jornada de Liga em perspetiva, para seguir aqui EM DIRETO. Um fim de semana de gestão exigente no sofá.

Sexta-feira:

Borussia Dortmund-E. Frankfurt (19h30, Eleven1)

A Bundesliga está mais aberta que nunca e a ronda 22 começa logo em alta rotação. O Dortmund está a quatro pontos da liderança, falhou na jornada passada a aproximação com a derrota em Leverkusen, mas procura apoiar-se na força do Westfalenstadion, onde ainda não perdeu esta época para o campeonato. Um duelo português à vista também, de um lado Raphael Guerreiro e do outro o EIntracht de André Silva e Gonçalo Paciência, uma equipa ambiciosa e capaz do melhor, mas também muito irregular.

Wolverhampton-Leicester City (20h00, SportTV2)

A jornada de Premier League diferida por dois fins de semana prossegue com o Wolverhampton da armada portuguesa a tentar travar o Leicester, depois do nulo em Old Trafford na ronda anterior. Os visitantes tiveram uma baixa de forma, mas ainda estão seguros no terceiro lugar e a apenas dois pontos do Manchester City, segundo.

Sábado:

Leipzig-Werder Bremen (14h30, Eleven2)

A tarde de Bundesliga em direto inclui ainda o Union Berlim-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven3), última oportunidade de voltar a ver em ação o adversário do FC Porto na Liga Europa: a visita do Dragão a Leverkusen será na próxima quinta-feira. O Leipzig procura de resto voltar às vitórias, ao fim de três jogos e depois de forçar o Bayern Munique a um nulo que deixa tudo mais embrulhado na frente.

Barcelona-Getafe (15h00, Eleven1)

Agora é o incrível Getafe a atravessar-se no caminho do Barcelona, que vem da vitória sofrida na visita ao Betis. O duelo entre o segundo e o terceiro classificados da Liga espanhola, quem diria, promete muito, com o Barça de volta ao Camp Nou, onde até agora cedeu apenas dois pontos, a tentar não descolar mais da luta pelo título, quando está a três pontos do Real Madrid, e o Getafe à procura de reforçar tudo o que tem vindo a fazer esta época.

Norwich-Liverpool (17h30, SportTV2)

Duelo de extremos, o «lanterna vermelha» a receber o mais que tranquilo líder, que vem de um período de paragem e terá um duelo de exigência máxima já na terça-feira, na visita ao At. Madrid para a Liga dos Campeões. Não há muito mais Premier League no fim de semana, tanto mais que o jogo grande da ronda, o Chelsea-Manchester United, está marcado para segunda-feira (20h00, SportTV1).

Atalanta-Roma (19h45, SportTV2)

Frente a frente com muito em jogo na luta pelos lugares de Liga dos Campeões, com a Atalanta no quarto lugar e a Roma a três pontos. Pressão adicional sobre a equipa de Paulo Fonseca, que não vence há três jornadas.

Valência-At. Madrid (20h00, Eleven1)

Jogo grande no Mestalla, mais um teste de fogo ao deprimido At. Madrid, que conseguiu na ronda passada a primeira vitória em quatro jornadas, e na próxima semana recebe o campeão europeu Liverpool para os oitavos de final da Champions. O Valência, que há três semanas bateu o Barcelona e ainda não perdeu em casa, está a dois pontos de distância.

Domingo:

Juventus-Brescia (14h00, SportTV1)

A derrota em Verona custou a liderança à Juventus, agora em igualdade com o Inter, um percalço que a equipa de Cristiano Ronaldo vai tentar reverter nesta receção a um aflito Brescia, tentando além disso capitalizar uma jornada que tem confronto direto entre Inter e Lazio. Depois do empate com o Milan a meio da semana para a Taça que teve em campo Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, este duelo também tem enredo adicional, o regresso de Mario Balotelli aos duelos com a Juve em Itália com uma terceira camisola, depois de representar Inter e Milan.

Aston Villa-Tottenham (14h00, SportTV2)

A paragem apanhou o Tottenham de José Mourinho em recuperação, a quatro pontos da zona Champions, a tentar manter o tom neste regresso ao campeonato, frente a um Aston Villa aflito, a tentar fugir à linha de água. Os Spurs iniciam agora uma fase intensa, que passa já pelo jogo de Liga dos Campeões com o Leipzig, na próxima quarta-feira.

Flamengo-At. Paranaense (14h00, Canal11)

O palco é o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em jogo está a Supertaça, o primeiro troféu do ano no futebol brasileiro. O Flamengo de Jorge Jesus, campeão, frente ao vencedor da Taça, à procura de começar o ano como acabou 2019: a ganhar. É início de época no Brasil, o Fla que foi também campeão da Libertadores jogou parte do Carioca com as reservas mas já entrou em campo e garantiu a presença na final da primeira volta do Estadual. Agora joga a primeira decisão da nova temporada, a que se seguirá outra em breve, a Supertaça sul-americana, com a primeira mão frente ao Independiente Del Valle marcada já para a próxima quinta-feira.

Colónia-Bayern Munique (14h30, Eleven2)

O Bayern à procura de voltar a ganhar ascendente na Bundesliga, frente a um Colónia tranquilo. A ideia de que o campeão tinha descolado de vez perdeu força com o empate frente ao Leipzig, que está a um ponto de distância, com Dortmund e Gladbach a quatro pontos.

Lazio-Inter (19h45, SportTV3)

O grande jogo da jornada, numa Serie A aberta como não se via há muito tempo. O Inter recuperou a liderança na ronda passada, está a par da Juventus, mas a Lazio está a apenas um ponto de distância, pelo que este é um clássico que se intromete diretamente na luta pelo título. Um teste à real candidatura de ambas as equipas, um Inter que se tem revelado irregular e uma Lazio sólida, a fazer os adeptos sonhar com os tempos de ouro do Scudetto ganho em 2000.

Real Madrid-Celta Vigo (20h00, Eleven1)

O Real Madrid assumiu a liderança e tem-se mantido estável, ainda que sejam apenas três pontos de vantagem para o Barcelona. Agora, os merengues têm pela frente um Celta Vigo que está na luta pela permanência, apenas dois pontos acima da zona de salvação, e que vem de uma vitória moralizadora sobre o Sevilha na ronda passada.

Segunda-feira:

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

Sexta-feira:

Sábado:

Domingo:

