Depois da pausa para os compromissos das seleções, os campeonatos estão de volta um pouco por toda a Europa e há jogos grandes em perspetiva.

Em Itália, a Roma, de José Mourinho, tem um teste de fogo no clássico com a Juventus, na luta pelo topo da liga italiana. Pelo topo, mas na Bundesliga alemã, há um grande duelo entre Bayer Leverkusen e Bayern Munique, clubes que partem em igualdade pontual para o duelo, nos dois primeiros lugares.

Porém, há muito mais para ver no grande ecrã e, por cá, no Maisfutebol, pode também seguir tudo sobre a terceira eliminatória da Taça de Portugal, fase na qual vamos ter repórteres nos estádios em 18 dos 32 jogos da prova rainha, os que têm clubes da I Liga, para lhe levar tudo, ao minuto.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

6.ª Feira, 15/10:

PSG-Angers (20h00, Eleven1)

Depois da derrota na deslocação ao Rennes na jornada anterior, que interrompeu o ciclo 100 por cento vitorioso do Paris Saint-Germain na liga francesa, a equipa dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira recebe um dos clubes que tem sido agradável surpresa no campeonato. O Angers, quarto classificado, com 16 pontos – os mesmos do Nice, terceiro – chega ao Parque dos Príncipes com apenas uma derrota e, a par de PSG, Lorient e Rennes, como defesa menos batida na liga. Oito pontos separam as duas equipas e nova escorregadela do PSG pode animar a luta pela liderança na fase inicial da época.

Sábado, 16/10:

Leicester-Manchester United (15h00, SportTV2)

Visita difícil de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e companhia, na visita ao King Power, ante a formação onde joga Ricardo Pereira. O United não venceu nas duas últimas jornadas – ambas jogadas em casa – e, na visita ao 12.º classificado, só a vitória interessa aos ‘red devils’, que estão no quarto lugar, com 14 pontos, a dois do líder Chelsea. O Leicester tem oito pontos.

Manchester City-Burnley (15h00, SportTV3)

Depois do empate em Anfield, o City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, recebe uma das quatro equipas que ainda não venceu na Premier League em 2021/2022. Os azuis de Manchester têm 14 pontos, no terceiro lugar, de olho na liderança do Chelsea, que tem 16 pontos. O Burnley é 18.º, em zona de descida, com três pontos.

Lazio-Inter de Milão (17h00, SportTV3)

Um dos jogos de cartaz na oitava jornada da liga italiana, entre equipas que participam nas competições europeias. O Inter de Milão, terceiro classificado com 17 pontos, ainda não perdeu no campeonato e está de visita a uma Lazio que integra o lote de equipas com 11 pontos, do sexto ao nono lugar.

Brentford-Chelsea (17h30, SportTV2)

O líder da Premier League desloca-se à casa de uma das sensações do início de campeonato, o Brentford, sétimo classificado com 12 pontos e apenas uma derrota em sete jornadas. Os ‘The Bees’ já surpreenderam ao vencer o Arsenal e ao empatarem em casa com o Liverpool e ao somarem vitórias nas deslocações ao Wolverhampton e West Ham. Agora, vão procurar travar o primeiro classificado, do qual distam apenas quatro pontos.

Domingo, 17/10:

Bayer Leverkusen-Bayern Munique (14h30, Eleven1)

Cimeira pela liderança na Bundesliga alemã, com o segundo classificado a receber o primeiro, sendo que ambas as equipas estão em igualdade pontual: 16 pontos. As semelhanças são grandes no início de campeonato para Bayer e Bayern, que somam cinco vitórias, um empate e uma derrota e registam sete golos sofridos cada. A única diferença é mesmo nos golos marcados: 24 para os bávaros e 20 para os farmacêuticos.

Newcastle-Tottenham (16h30, SportTV2)

A equipa comandada pelo português Nuno Espírito Santo, oitava classificada com 12 pontos, vai a St. James Park defrontar um clube que tem marcado a atualidade no futebol inglês e mundial, sobretudo pelo seu novo dono multimilionário. Os ‘magpies’ ocupam o 19.º e penúltimo lugar, com três pontos, não tendo ainda vencido no campeonato esta temporada.

Nápoles-Torino (17h00, SportTV3)

O sensacional Nápoles, do português Mário Rui, soma por vitórias os sete jogos realizados (21 pontos) e é a única equipa das «big-5» a ter 100 por cento de vitórias na liga em 2021/2022. No domingo, defende a liderança na receção ao 11.º classificado, o Torino, que tem oito pontos.

Juventus-Roma (19h45, SportTV1)

José Mourinho na antiga casa de Cristiano Ronaldo, para o grande duelo, na teoria, da oitava jornada da liga italiana. Um jogo fundamental para as duas equipas manterem a luta pela liderança na Serie A. A Roma está no quarto lugar, com 15 pontos. Já a Juventus tem neste, pelo menos olhando ao atual momento, um jogo ainda mais crucial, pois tem 11 pontos e já dista dez do líder Nápoles.

Barcelona-Valência (20h00, Eleven1)

O adversário do Benfica na Liga dos Campeões tem mais um teste à resistência de Ronald Koeman no comando técnico e para manter-se perto dos primeiros lugares. Pela frente, está o Valência de Gonçalo Guedes, Thierry Correia e Hélder Costa. As duas equipas somam 12 pontos casa, nos oitavo e nono lugares, a cinco pontos da liderança. Contudo, o Barcelona tem menos um jogo disputado.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 15/10:

Paderborn-Regensburg (17h30, Eleven2)

Hannover 96-Schalke 04 (17h30, Eleven1)

Hoffenheim-Colónia (19h30, Eleven2)

Club Brugge-Kortrijk (19h45, Eleven4)

Eibar-Almería (20h00, Eleven5)

PSG-Angers (20h00, Eleven1)

West Bromwich-Birmingham (20h00, Canal 11)

Sábado, 16/10:

Watford-Liverpool (12h30, SportTV2)

Karlsruher-Erzgebirge Aue (12H30, Eleven3)

Heidenheim-St. Pauli (12h30, Eleven2)

Ingolstadt-Holstein Kiel (12h30, Eleven4)

Fulham-QPR (12h30, Eleven1)

Borussia Dortmund-Mainz (14h30, Eleven1)

Eintracht Frankfurt-Hertha Berlim (14h30, Eleven3)

Union Berlim-Wolfsburgo (14h30, Eleven4)

Friburgo-Leipzig (14h30, Eleven2)

Greuther Furth-Bochum (14h30, Eleven5)

Leicester-Manchester United (15h00, SportTV2)

Manchester City-Burnley (15h00, SportTV3)

Aston Villa-Wolverhampton (15h00, SportTV5)

Clermont-Lille (16h00, Eleven6)

Lazio-Inter de Milão (17h00, SportTV3)

Las Palmas-Tenerife (17h15, Eleven3)

Brentford-Chelsea (17h30, SportTV2)

Levante-Getafe (17h30, Eleven2)

Borussia Monchengladbach-Estugarda (17h30, Eleven1)

Heerenveen-Ajax (17h45, SportTV1)

Hamburgo-Fortuna Dusseldorf (19h30, Eleven4)

Milan-Verona (19h45, SportTV2)

Real Sociedad-Maiorca (20h00, Eleven2)

Lyon-Mónaco (20h00, Eleven1)

PSV Eindhoven-Zwolle (20h00, SportTV3)

Lanús-Banfield (22h00, SportTV5)

Domingo, 17/10:

Huracán-Boca Juniors (00h15, SportTV3)

Cincinnati-Orlando City (00h30, SportTV6)

Cagliari-Sampdoria (11h30, SportTV3)

Troyes-Nice (12h00, Eleven1)

Swansea-Cardiff (12h00, Eleven3)

St. Truiden-Anderlecht (12h30, Eleven6)

Rayo Vallecano-Elche (13h00, Eleven2)

Everton-West Ham (14h00, SportTV2)

Bordéus-Nantes (14h00, Eleven3)

Brest-Stade Reims (14h00, Eleven4)

Metz-Rennes (14h00, Eleven4)

Estrasburgo-Saint Étienne (14h00, Eleven5)

Empoli-Atalanta (14h00, SportTV3)

Bayer Leverkusen-Bayern Munique (14h30, Eleven1)

Leganés-Valladolid (15h00, Eleven6)

Celta de Vigo-Sevilha (15h15, Eleven2)

Montpellier-Lens (16h00, Eleven3)

Newcastle-Tottenham (16h30, SportTV2)

Augsburgo-Arminia Bielefeld (16h30, Eleven1)

Nápoles-Torino (17h00, SportTV3)

Villarreal-Osasuna (17h30, Eleven2)

Charleroi-Genk (17h30, Eleven4)

NY Red Bulls-New York City (18h00, SportTV4)

Juventus-Roma (19h45, SportTV1)

Marselha-Lorient (19h45, Eleven4)

Barcelona-Valência (20h00, Eleven1)

2.ª Feira, 18/10:

River Plate-San Lorenzo (00h15, SportTV1)

Flamengo-Cuiabá (00h30, Canal 11)

Alavés-Betis (18h00, Eleven1)

Veneza-Fiorentina (19h45, SportTV2)

Arsenal-Crystal Palace (20h00, SportTV1)

Espanhol-Cádiz (20h00, Eleven1)