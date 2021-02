Vem aí mais um fim-de-semana de grandes jogos, com dérbis em Liverpool, Londres e Milão nos principais campeonatos europeus. No sábado, há um Liverpool-Everton e, no domingo, West Ham-Tottenham e um Milan-Inter, com a liderança da liga italiana em disputa. Ainda no sábado, há um duelo entre terceiro e primeiro classificados, com os dois melhores marcadores da Bundesliga em campo: André Silva contra o «The Best», Lewandowski.

No domingo, no Brasil, Flamengo e Internacional defrontam-se, num jogo entre os dois primeiros classificados, que pode definir o título. Por cá, joga-se a 20.ª jornada da I Liga. Pode seguir, ao minuto, todos os jogos, no Maisfutebol.

Sábado, 20/02:

Eintracht Frankfurt-Bayern Munique (14h30, Eleven2)

André Silva contra Robert Lewandowski. Os dois melhores marcadores da Bundesliga alemã frente a frente, no duelo entre o terceiro e o primeiro classificado, separados por dez pontos. Uma vitória do Bayern cimenta a primeira posição, mas pela frente está um Eintracht com um português goleador e com oito vitórias e um empate nas últimas nove jornadas.

Atlético Madrid-Levante (15h15, Eleven1)

Três dias depois do duelo no Estádio Cidade de Valência, que deu empate (1-1) no jogo de acerto de calendário da segunda jornada, é agora o Atlético a receber o Levante, com o reforço da liderança na mente e já com João Félix, que jogou na quarta-feira após recuperação da covid-19 e está disponível para o ataque de Diego Simeone.

Liverpool-Everton (17h30, SportTV2)

Dérbi de Merseyside na 25.ª jornada da Premier League inglesa, entre duas equipas que estão separadas por três pontos na tabela classificativa. O Liverpool, sexto classificado com 40 pontos, procura, após ter ganho ante o Leipzig, para a Liga dos Campeões, pôr fim a três derrotas no campeonato. Pela frente, um Everton que também vem de três jornadas sem vencer e que tem 37 pontos, no sétimo lugar (e menos um jogo que os de Klopp).

Valladolid-Real Madrid (20h00, Eleven1)

A equipa do português Jota recebe um Real Madrid que procura aproximar-se do rival Atlético no topo da classificação. Os 'merengues' estão a seis pontos dos de Simeone – e com mais um jogo – e já entram em campo sabedores do resultado do Atlético-Levante, horas antes. O Valladolid, 18.º, em zona de descida, procura pôr fim a seis jornadas sem vencer.

Domingo, 21/02:

West Ham-Tottenham (12h00, SportTV2)

Além do dérbi de Liverpool, há um dérbi londrino na 25.ª jornada da Premier League. O West Ham tem mais seis pontos que o rival e vizinho, Tottenham, que ainda assim tem menos um jogo que os «hammers». A equipa de José Mourinho, que somou uma vitória e quatro derrotas nas últimas cinco jornadas, tem neste um jogo importante para retomar o caminho das vitórias.

Barcelona-Cádiz (13h00, Eleven 1)

Após a goleada sofrida ante o PSG, para a Liga dos Campeões, Francisco Trincão, Lionel Messi e companhia recebem o Cádiz na 24.ª jornada da liga espanhola, com a firme intenção de dar seguimento a sete vitórias seguidas no campeonato e de não perder mais terreno para Atlético de Madrid, nem de deixar fugir o Real, no segundo lugar.

Milan-Inter (14h00, SportTV3)

Jogo grande na 23.ª jornada da liga italiana, em San Siro, uma semana depois de o Milan ter precisamente perdido a liderança que tinha, desde o início do campeonato, para o eterno rival de Milão, o Inter. Um ponto separa os dois conjuntos (50 pontos para 49), num jogo que pode ter mais um português em campo: Rafael Leão.

Arsenal-Manchester City (16h30, SportTV2)

Com dez pontos de vantagem na liderança, a equipa de Pep Guardiola, com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, vai a Londres defrontar o adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa. Jogo importante para os de Manchester, que somam 12 vitórias seguidas na Premier League, manterem distâncias no topo. Para o Arsenal, em busca de atenuar a diferença para os lugares europeus.

Lorient-Lille (16h00, Eleven3)

O líder da liga francesa, com José Fonte, Xeka, Tiago Djaló e Renato Sanches, está avisado para o que aí vem na 26.ª jornada. O Lille viu findadas seis jornadas a vencer com o empate caseiro ante o Brest e visita um Lorient que, nas últimas cinco jornadas, venceu três, empatou duas e está a galgar posições na tabela. Nesse registo positivo recente, venceu em casa o PSG e, no último fim-de-semana, empatou no Mónaco. Uma vitória pode fazer o líder beneficiar do desfecho, horas depois, do PSG-Mónaco.

Flamengo-Internacional (19h00, Canal 11)

É um dos jogos grandes no fim-de-semana e não é na Europa. O Flamengo e o Internacional jogam pelo título do Brasileirão, com o atual detentor – venceu a prova com Jorge Jesus – a receber o primeiro classificado. Uma vitória da equipa de Porto Alegre, que tem mais um ponto que os rubro-negros, vale desde já a festa, na 37.ª e penúltima jornada.

Manchester United-Newcastle (19h00, SportTV2)

São dez os pontos que separam o United da liderança do vizinho City. Bruno Fernandes e companhia recebem o 17.º classificado, que tem seis pontos de vantagem para a zona de descida, com o intuito de não deixarem mais crédito por mãos alheias na luta pelo título em Inglaterra.

PSG-Mónaco (20h00, Eleven2)

Jogo grande em França, à atenção do líder Lille, com o Parque dos Príncipes a ser palco do duelo entre segundo e quarto classificados. De um lado, Danilo Pereira. Do outro, a equipa de Florentino Luís e Gelson Martins, que está a cinco pontos dos parisienses e viu, na última jornada, quebrado um ciclo de sete vitórias seguidas que permitiu a aproximação ao topo. O PSG chega com menos descanso, mas moralizado pelos 4-1 em Camp Nou, para a Champions.

2.ª Feira, 22/02:

Juventus-Crotone (19h45, SportTV3)

Já para lá do fim-de-semana e de todos os seus diretos adversários na luta pelo título terem jogado, a Juventus recebe o Crotone, último classificado, numa jornada que, em caso de vitória dos de Turim, pode ser proveitosa mediante o desfecho do Milan-Inter. De um lado há Cristiano Ronaldo e do outro Pedro Pereira.

