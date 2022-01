O fim-de-semana que se avizinha traz muito mais futebol em Portugal e Europa fora, com alguns jogos grandes em perspetiva. Em Inglaterra, há dérbi londrino entre Chelsea e Tottenham, no domingo, o mesmo dia em que há um clássico do norte de Itália, entre Milan e Juventus.

Porém, há muito mais para ver, desde esta sexta-feira até domingo, com muitos portugueses em ação nas principais ligas europeias e nos campeonatos mais periféricos. Por cá, pode acompanhar, com os jornalistas do Maisfutebol em cada estádio, tudo sobre a 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ao minuto, com crónica, destaques, vídeos dos golos e reações dos protagonistas.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA NA TV

Sábado, 22/01:

Hoffenheim-Borussia Dortmund (14h30, Eleven2)

O Borussia, de Raphaël Guerreiro, segundo classificado, visita o quarto, num dos jogos mais apetecíveis da jornada 20 da Bundesliga alemã. A equipa amarela tem 40 pontos, menos seis do que o líder Bayern Munique, enquanto o Hoffenheim tem 31 pontos, na quarta posição.

Manchester United-West Ham (15h00, SportTV2)

A equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot mede forças com uma das sensações da época em Inglaterra, o West Ham de David Moyes. É certo que os londrinos veem de uma derrota caseira com o Leeds United que pôs fim a três vitórias consecutivas, mas a equipa da capital vai a Old Trafford à frente dos comandados de Ralf Rangnick que, contudo, têm um jogo a menos.

Brentford-Wolverhampton (15h00, SportTV3)

A equipa comandada pelo português Bruno Lage e a restante ‘alcateia’ lusa do Wolverhampton vai a Brentford numa das suas melhores fases na Premier League esta temporada. Os lobos vêm de três vitórias e um empate nas últimas quatro jornadas disputadas e ocupam a oitava posição, com 31 pontos.

Southampton-Manchester City (17h30, SportTV2)

O próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões visita um Southampton que está sensivelmente a meio da tabela classificativa da Premier League, num teste que põe à prova o líder e as 12 vitórias consecutivas dos homens de Pep Guardiola, entre eles os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Os ‘saints’ vão procurar manter a luz relativamente positiva no seu estádio, onde em dez jornadas, apesar de só terem três vitórias, só perderam por uma vez.

Atlético Madrid-Valência (20h00, Eleven1)

Um dos jogos mais apetecíveis da jornada 22 em Espanha põe em duelo, em Madrid, a equipa do português João Félix contra o conjunto onde jogam os portugueses Thierry Correia, Gonçalo Guedes e o luso-angolano Hélder Costa. O Atlético é quarto classificado, com 33 pontos, perante um Valência que é 10.º na tabela classificativa, com 28 pontos.

Domingo, 23/01:

PSV Eindhoven-Ajax (13h30, SportTV3)

Duelo grande nos Países Baixos, à atenção do Benfica, que tem o Ajax como próximo adversário europeu, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa de Erik Ten Hag visita o PSV, do português Bruma, num embate pela liderança. O PSV é primeiro classificado, com 46 pontos, mais um do que o Ajax, vice-líder com 45 pontos.

Crystal Palace-Liverpool (14h00, SportTV2)

A jornada 23 da Premier League leva o Liverpool, do português Diogo Jota, a Selhurst Park, para defrontar o Crystal Palace. Mais um jogo fundamental para os comandados de Jurgen Klopp não perderem de vista o líder Manchester City.

Chelsea-Tottenham (16h30, SportTV2)

Dérbi londrino em plena tarde de domingo, o terceiro entre Chelsea e Tottenham em 2022, no espaço de 19 dias. Depois de ter levado a melhor nos dois duelos das meias-finais da Taça da Liga, rumo à final, a equipa comandada por Thomas Tuchel vai procurar dar seguimento a essa supremacia recente sobre o adversário, até porque está numa árdua luta com o Liverpool pelo segundo lugar da Premier League mas, até mais do que isso, para não ver o líder Manchester City fugir ainda mais.

Empoli-Roma (17h00, SportTV4)

A equipa treinada pelo português José Mourinho e dos também lusos Rui Patrício e Sérgio Oliveira vai ao estádio Carlo Castellani na jornada 23 da primeira liga italiana, em mais um duelo importante para a Roma lutar pelos lugares de competições europeias. A equipa da capital tem 35 pontos, no sétimo lugar, mas tem também de ter o adversário em total consideração. O Empoli tem só menos seis pontos: é 11.º, com 29.

Milan-Juventus (19h45, SportTV2)

Clássico que vai prender atenções de Turim até Milão, entre duas equipas que estão com sete pontos de diferença e que almejam o título e acesso à Liga dos Campeões. O Milan, do português Rafael Leão, que desperdiçou a meio da semana a hipótese de liderar, é segundo com 48 pontos, enquanto a Juventus ocupa a quinta posição, com 41. Na perspetiva do título, e apesar de ainda estar a começar a segunda volta, pode claramente ser um jogo mais crucial para a equipa de Massimiliano Allegri.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 21/01:

Hamburgo-St. Pauli (17h30, Eleven1)

Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld (19h30, Eleven2)

Hellas Verona-Bolonha (19h45, SportTV5)

Watford-Norwich (20h00, SportTV3)

Tenerife-Real Oviedo (20h00, Eleven4)

Espanhol-Betis (20h00, Eleven1)

Lyon-Saint Étienne (20h00, Eleven3)

Sábado, 22/01:

Everton-Aston Villa (12h30, SportTV2)

Paderborn-Werder Bremen (12h30, Eleven3)

Nottingham Forest-Derby County (12h30, Eleven2)

Levante-Cádiz (13h00, Eleven1)

Génova-Udinese (14h00, SportTV5)

Hoffenheim-Borussia Dortmund (14h30, Eleven2)

Borussia Monchengladbach-Union Berlim (14h30, Eleven6)

Friburgo-Estugarda (14h30, Eleven3)

Bayer Leverkusen-Augsburgo (14h30, Eleven4)

Manchester United-West Ham (15h00, SportTV2)

Brentford-Wolverhampton (15h00, SportTV3)

Leeds United-Newcastle (15h00, SportTV4)

Villarreal-Maiorca (15h15, Eleven1)

Brest-Lille (16h00, Eleven5)

Inter de Milão-Veneza (17h00, SportTV4)

Southampton-Manchester City (17h30, SportTV2)

Sevilha-Celta de Vigo (17h30, Eleven1)

Bochum-Colónia (17h30, Eleven2)

Erzgebirge Aue-Schalke 04 (19h30, Eleven4)

Lazio-Atalanta (19h45, SportTV2)

Charleroi-Gent (19h45, Eleven3)

Atlético Madrid-Valência (20h00, Eleven1)

Lens-Marselha (20h00, Eleven2)

Domingo, 23/01:

NEC Nijmegen-Feyenoord (11h15, SportTV5)

Cagliari-Fiorentina (11h30, SportTV2)

Metz-Nice (12h00, Eleven2)

Standard Liège-Club Brugge (12h30, Eleven5)

Granada-Osasuna (13h00, Eleven1)

PSV Eindhoven-Ajax (13h30, SportTV3)

Arsenal-Burnley (14h00, SportTV5)

Crystal Palace-Liverpool (14h00, SportTV2)

Nápoles-Salernitana (14h00, SportTV4)

Bordéus-Estrasburgo (14h00, Eleven6)

Clermont-Rennes (14h00, Eleven4)

Nantes-Lorient (14h00, Eleven3)

Leipzig-Wolfsburgo (14h30, Eleven2)

St. Gilloise-Genk (15h00, Eleven5)

Real Madrid-Elche (15h15, Eleven1)

Montpellier-Mónaco (16h05, Eleven4)

Chelsea-Tottenham (16h30, SportTV2)

Hertha Berlim-Bayern Munique (16h30, Eleven2)

Empoli-Roma (17h00, SportTV4)

Huesca-Ponferradina (17h15, Eleven5)

Real Sociedad-Getafe (17h30, Eleven1)

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (17h30, Eleven3)

Milan-Juventus (19h45, SportTV2)

PSG-Stade Reims (19h45, Eleven2)

Alavés-Barcelona (20h00, Eleven1)

2.ª Feira, 24/01:

Blackburn Rovers-Middlesbrough (19h45, Eleven2)

Almería-Eibar (20h00, Eleven1)