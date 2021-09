O primeiro fim-de-semana de outubro traz vários jogos prometedores nos principais campeonatos europeus, com destaque particular para dois, que envolvem adversários de FC Porto e Benfica na Liga dos Campeões. Em Espanha, há um apetecível Atlético de Madrid-Barcelona no sábado e, no domingo, um não menos prometedor Liverpool-Manchester City, mas muito mais para ver e com dezenas de portugueses em ação.

Por cá, pode seguir ao minuto, com os jornalistas do Maisfutebol em cada estádio, tudo sobre os jogos da 8.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sábado, 02/10:

Manchester United-Everton (12h30, SportTV2)

Depois de uma vitória suada na Liga dos Campeões, com Cristiano Ronaldo a ser decisivo ante o Villarreal, o Manchester United volta à Premier League para novo jogo em casa e à procura de limpar a imagem da derrota caseira com o Aston Villa. Pela frente, tem um Everton que parte em igualdade pontual. Ambas as equipas têm 13 pontos, tal como Manchester City, Chelsea e Brighton, todos a um ponto do líder Liverpool. Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot de um lado, André Gomes do outro.

Wolverhampton-Newcastle (15h00, SportTV3)

Jogo importante para o contingente português do Wolverhampton, comandado por Bruno Lage, que procura dar seguimento ao triunfo forasteiro obtido ante o Southampton. Os lobos ocupam a 14.ª posição, com seis pontos, fruto de duas vitórias e quatro derrotas. Pela frente está o Newcastle, que ainda não venceu em seis jornadas e só tem três pontos, no 17.º lugar.

Atlético Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)

Prato forte da oitava jornada da liga espanhola, com o Atlético (4.º classificado com 14 pontos) a receber o Barcelona (6.º com 12 pontos), num jogo em que as duas equipas vêm de desfechos bem distintos da Liga dos Campeões. A equipa da capital venceu com reviravolta em Milão, no grupo do FC Porto, ao passo que os catalães foram arrasados pelo Benfica no Estádio da Luz, por 3-0. Pode ser um jogo decisivo no futuro de Ronald Koeman no comando culé.

Domingo, 03/10:

Rennes-Paris SG (12h00, Eleven2)

Nuno Mendes, Danilo Pereira, Lionel Messi e companhia procuram a nona vitória em nove jogos na liga francesa na deslocação ao 13.º classificado, o Rennes, que soma nove pontos. Os parisienses contam por vitórias os oito jogos no campeonato e os 24 pontos, nesta altura, valem já uma vantagem de nove pontos na liderança.

Ajax-Utrecht (13h30, SportTV1)

Com um início de época demolidor no campeonato e na Liga dos Campeões, o Ajax, adversário europeu do Sporting, defende a liderança isolada no campeonato holandês com a receção ao quinto classificado. Cinco pontos separam as duas equipas (19 do Ajax para 14 do Utrecht) e um deslize não convém nada aos homens de Erik Ten Hag, até porque o Feyenoord, terceiro classificado, tem menos quatro pontos, mas também menos um jogo realizado.

Bayern Munique-Eintracht Frankfurt (16h30, Eleven2)

O próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões recebe a equipa onde joga o português Gonçalo Paciência, num teste interessante para os bávaros, que lideram com 16 pontos, mais três que Bayer Leverkusen e Wolfsburgo. É que o Eintracht, apesar de ser 14.º classificado com cinco pontos e sem qualquer vitória, só tem uma derrota no campeonato e foi logo a abrir: 5-2 com o Borussia Dortmund. Daí para cá foram cinco empates.

Liverpool-Manchester City (16h30, SportTV2)

Jogo de cartaz em Anfield, a fechar a sétima jornada da Premier League, entre o primeiro e o segundo classificados à partida para a ronda. O Liverpool, que vem de uma goleada por 5-1 ante o FC Porto para a Liga dos Campeões, soma 14 pontos e é a única equipa ainda sem derrotas na Premier League, procurando alargar diferenças para um dos principais rivais dos últimos anos. Naturalmente, não se adivinha tarefa fácil, nem para Klopp, nem para Guardiola.

Roma-Empoli (17h00, SportTV3)

Com duas derrotas nas duas últimas deslocações na liga italiana, a Roma, treinada por José Mourinho, volta a casa em busca de mais três pontos para não descolar do comboio da frente na liga italiana. Com 12 pontos e a seis do líder Nápoles, a equipa da capital recebe um Empoli que não tem tido um início nada mau na prova: o oitavo lugar, com nove pontos – seis deles conquistados fora – é um indicador à atenção do técnico português, Rui Patrício e companhia.

Atalanta-Milan (19h45, SportTV3)

Um dos jogos mais apetecíveis nas principais ligas europeias este fim-de-semana acontece em Itália e opõe duas equipas de Liga dos Campeões. O Milan, de Rafael Leão, visita a Atalanta, num jogo de objetivo bem claro para os dois lados: somar três pontos para continuar no topo da classificação. O Milan ocupa o segundo lugar com 16 pontos, menos dois que o líder Nápoles. A Atalanta está na sétima posição, com 11 pontos.

Palmeiras-Juventude (22h15, Canal 11)

Depois do apuramento para a final da Taça Libertadores, prova da qual é o atual detentor, o Palmeiras treinado pelo português Abel Ferreira volta ao campeonato de olhos postos em não deixar mais fugir o líder Atlético Mineiro, precisamente o adversário que eliminou na meia-final da competição sul-americana de clubes. O «Verdão» está no segundo lugar, soma 38 pontos – menos oito que o Mineiro – e o passado recente no campeonato tem sido pouco frutífero: apenas duas vitórias e um empate nas oito últimas jornadas. O Juventude é 14.º com 26 pontos.

TODAS AS TRANSMISSÕES TELEVISIVAS DO FIM-DE-SEMANA

6.ª Feira, 01/10:

Colónia-Greuther Fürth (19h30, Eleven2)

Cagliari-Veneza (19h45, SportTV5)

Stoke City-West Bromwich (19h45, Eleven4)

Athletic Bilbao-Alavés (20h00, Eleven1)

Lens-Stade Reims (20h00, Eleven3)

Ponferradina-Valladolid (20h00, Eleven5)

Sábado, 02/10:

Manchester United-Everton (12h30, SportTV2)

Fortuna Dusseldorf-Paderborn (12h30, Eleven6)

Jahn Regensburg-Karlsruher (12h30, Eleven2)

Coventry City-Fulham (12h30, Eleven4)

Osasuna-Rayo Vallecano (13h00, Eleven1)

Borussia Dortmund-Augsburgo (14h30, Eleven3)

Wolfsburgo-Borussia Monchengladbach (14h30, Eleven3)

Wolverhampton-Newcastle (15h00, SportTV3)

Cardiff City-Reading (15h00, Eleven5)

Maiorca-Levante (15h15, Eleven1)

Montpellier-Estrasburgo (16h00, Eleven3)

Torino-Juventus (17h00, SportTV4)

Saragoça-Oviedo (17h15, Eleven3)

Brighton-Arsenal (17h30, SportTV3)

Cádiz-Valência (17h30, Eleven1)

Leipzig-Bochum (17h30, Eleven2)

Nuremberga-Hannover 96 (19h30, Eleven4)

Sassuolo-Inter de Milão (19h45, SportTV3)

Atlético Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)

Nice-Brest (20h00, Eleven2)

Domingo, 03/10:

Vélez Sarsfield-Independiente (00h15, SportTV6)

Orlando City-DC United (00h30, SportTV3)

Atlético Mineiro-Internacional (01h00, Canal 11)

Bolonha-Lazio (11h30, SportTV2)

Rennes-Paris SG (12h00, Eleven2)

Aberdeen-Celtic (12h00, Eleven3)

Schalke 04-Ingolstadt (12h30, Eleven4)

St. Pauli-Dresden (12h30, Eleven6)

Elche-Celta de Vigo (13h00, Eleven1)

Ajax-Utrecht (13h30, SportTV1)

Sampdoria-Udinese (14h00, SportTV3)

Mónaco-Bordéus (14h00, Eleven3)

Crystal Palace-Leicester (14h00, SportTV2)

Angers-Metz (14h00, Eleven2)

Mainz-Union Berlim (14h30, Eleven5)

Málaga-Fuenlabrada (15h00, Eleven4)

Espanhol-Real Madrid (15h15, Eleven1)

Lille-Marselha (16h00, Eleven3)

Liverpool-Manchester City (16h30, SportTV2)

Bayern Munique-Eintracht Frankfurt (16h30, Eleven2)

Roma-Empoli (17h00, SportTV3)

Fiorentina-Nápoles (17h00, SportTV4)

Villarreal-Betis (17h30, Eleven4)

Getafe-Real Sociedad (17h30, Eleven1)

Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen (18h30, Eleven2)

PSV Eindhoven-Sparta Roterdão (19h00, SportTV4)

Atalanta-Milan (19h45, SportTV3)

Granada-Sevilha (20h00, Eleven1)

Saint Étienne-Lyon (20h00, Eleven4)

River Plate-Boca Juniors (21h00, SportTV2)

Palmeiras-Juventude (22h15, Canal 11)

Portland Timbers-Inter Miami (22h50, SportTV3)

2.ª Feira, 04/10:

Girona-Almería (20h00, Eleven1)

Defensa y Justicia-Talleres (22h00, SportTV2)