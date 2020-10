Com as primeiras semanas da época 2020/2021 a não permitirem ainda público em pleno nos estádios a nível nacional e também na Europa, a chegada de mais um fim-de-semana de futebol internacional promete. Por isso, em casa ou onde estiver, aponte na agenda, porque há jogos grandes em perspetiva. No sábado, em Espanha, «El Clásico» entre Barcelona e Real Madrid em Camp Nou ao início da tarde, sem tempo para abrandar emoções. De seguida, há um Manchester United-Chelsea em Old Trafford e o serão segue com um duelo entre portugueses, no At. Madrid-Betis. As emoções prosseguem no domingo, com dezenas de portugueses em ação lá fora, que também estão presentes no prato forte, a fechar, no Milan-Roma de segunda-feira. Em simultâneo, por cá, siga tudo sobre a quinta jornada da I Liga, com os repórteres do Maisfutebol nos estádios.

Sábado

West Ham-Manchester City (12h30, SportTV2)

Depois do FC Porto, os comandados de Pep Guardiola, com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, regressa à Premier League com um duelo em Londres, ante uma equipa que causou dissabores ao Tottenham de José Mourinho no último fim-de-semana. Hammers e citizens partem com os mesmos sete pontos para o jogo, ainda que os azuis de Manchester tenham menos um jogo disputado.

Barcelona-Real Madrid (15h00, Eleven1)

Duelo oficial número 245 entre catalães e merengues, na sétima jornada da Liga espanhola, num duelo que pode marcar a estreia do português Francisco Trincão no «El Clásico». Um encontro após a Liga dos Campeões a meio da semana, numa jornada que se segue a uma outra rara, na qual os dois clubes que têm dominado neste século no futebol espanhol, perderam ante Getafe e Cádiz, respetivamente. O Real parte para jogo com dez pontos no sexto lugar. Tem mais três que o Barcelona, nono com sete, mas menos um jogo que os homens de Zidane.

Manchester United-Chelsea (17h30, SportTV2)

Mais um clássico para acompanhar na tarde de sábado, com o português Bruno Fernandes em ação em Old Trafford, na receção aos blues de Londres. Dois pontos separam as duas formações, com vantagem para a equipa de Frank Lampard. É o 188.º duelo da história entre os dois clubes.

Atlético Madrid-Bétis (20h00, Eleven1)

Mais dois portugueses em mais um duelo da liga espanhola, um de cada lado: João Félix e William Carvalho. O Atlético, apesar de ter dois jogos a menos, parte para o jogo como a defesa menos batida (um golo sofrido) e o único clube sem derrotas na liga espanhola. Os madrilenos têm oito pontos no oitavo lugar, os andaluzes nove em seis jogos, no sétimo posto.

Domingo

Bayern Munique-Eintracht Frankfurt (13h00, Eleven2)

O segundo classificado recebe o quarto, com um ponto a separar os dois clubes à partida para o duelo da quinta jornada. Prato forte à hora de almoço na Alemanha, com o avançado português André Silva do lado dos visitantes.

Southampton-Everton (14h00, SportTV2)

O líder da Premier League à partida para a sexta jornada visita o 12.º classificado. André Gomes, James, Calvert-Lewin e companhia procuram manter a posição no topo da tabela classificativa.

Nice-Lille (16h00, Eleven4)

O líder da liga francesa defende a posição na Côte d’Azur na oitava jornada, num duelo de portugueses. Do lado do Nice, Rony Lopes. Do lado do Lille, José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka. A equipa do norte de França lidera com 17 pontos, é a defesa menos batida (dois golos sofridos) e, a par do Rennes, a única sem derrotas. O Nice é quarto, com 13 pontos.

Wolverhampton-Newcastle (16h30, SportTV2)

Depois de vencer o Leeds na ronda anterior e de uma jornada europeia a meio da semana, o muito «português» Wolverhampton recebe um Newcastle com mais dias de descanso e vindo de uma derrota pesada em casa, frente ao Manchester United. Os Wolves são sextos, com nove pontos. Os magpies estão no 13.º lugar, com sete pontos.

Segunda-feira

Milan-Roma (19h45, SportTV2)

Duelo com portugueses em ação. De um lado, o avançado Rafael Leão. Do outro, o treinador Paulo Fonseca. O Milan, entre um apuramento sofrido para a Liga Europa frente ao Rio Ave, está a assinar um início fabuloso no campeonato, com quatro vitórias em quatro jornadas e 12 pontos que valem a liderança isolada. É mais um desafio de topo para os rossoneri, depois de uma moralizadora vitória no dérbi de Milão. A Roma tem sete pontos e está no oitavo lugar.

Burnley-Tottenham (20h00, SportTV1)

O Tottenham de José Mourinho, que tem feito das saídas o maior abono no início de época – ainda não venceu em casa – visita um Burnley ainda sem vitórias e em zona de descida, no 18.º lugar, com um ponto. Novo teste importante para os spurs, após um empate dramático em casa com o West Ham a três golos, após desperdiçada uma vantagem de 3-0. Recorde-se que o Tottenham venceu o Southampton (2-5) e o Manchester United (1-6) nas duas primeiras deslocações.

