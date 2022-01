José Mourinho contra a Juventus, adversário europeu do FC Porto de visita ao líder em Itália, clássico no Santiago Bernabéu e portugueses na Taça em Inglaterra.

O fim-de-semana que se avizinha tem jogos grandes nos principais campeonatos europeus, indo de Espanha até Itália e passando também por França. Em solo inglês, há a terceira ronda da Taça, com alguns dos gigantes a defrontarem equipas de menor nomeada, ainda que isso não implique, claro está, que sejam favas contadas.

Por cá, pode seguir, ao minuto, com os jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios, tudo sobre os jogos da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os destaques

6.ª Feira, 07/01:

Swindon Town-Manchester City (20h00, SportTV2)

O líder da Premier League inglesa vem de seis vitórias consecutivas para todas as competições e faz precisamente esta sexta-feira um mês desde a última derrota, com o Leipzig, a 7 de dezembro, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões, num jogo em que praticamente só cumpriu calendário. Pela frente tem agora a deslocação ao The Energy Check County Ground, para defrontar o Swindon, atual quinto classificado da League Two, o quarto escalão do futebol inglês. É o jogo que abre a terceira eliminatória da Taça de Inglaterra e para o qual os citizens não vão ter Pep Guardiola, que testou positivo à covid-19, bem como alguns jogadores.

Sábado, 08/01:

Granada-Barcelona (17h30, Eleven1)

Depois de vários casos de covid-19 que limitaram imenso as opções para Maiorca, Xavi Hernández já deverá ter plantel mais composto para a ida ao Nuevo Estadio de Los Cármenes, onde o Barcelona defronta o Granada, dos portugueses Luís Maximiano, João Costa e Domingos Duarte. Encontro da 20.ª jornada da liga espanhola, na qual os catalães ocupam a quinta posição, com 31 pontos – a 15 do líder Real Madrid – e o Granada é 13.º, com 23 pontos.

Real Madrid-Valência (20h00, Eleven1)

Um clássico e um dos jogos grandes da jornada em Espanha. O líder Real Madrid (46 pontos) vem de uma derrota com o Getafe na jornada anterior e recebe o Valência de Thierry Correia, Gonçalo Guedes e Hélder Costa, que é oitavo com 28 pontos. Os ‘merengues’ continuam a liderar com alguma margem, mas um deslize no Santiago Bernabéu pode animar ainda mais as contas porque o Sevilha está à espreita: tem 41 pontos e menos um jogo realizado do que os homens de Carlo Ancelotti, que já esta quarta-feira bateram o Alcoyano para a Taça do Rei.

Domingo, 09/01:

Rayo Vallecano-Betis (13h00, Eleven1)

É também um dos jogos que promete maior interesse na jornada 20 em Espanha. Medem forças o sétimo classificado e o terceiro, separados por apenas três pontos. O Rayo, de Kévin Rodrigues e Bebé, tem 30 pontos. O Betis, de Rui Silva e William Carvalho, tem 33 pontos.

Liverpool-Shrewsbury Town (14h00, SportTV2)

Festa da Taça em Anfield num jogo que pode ser ideal para o Liverpool de Jurgen Klopp regressar às vitórias. Depois de uma derrota e dois empates na Premier League nos últimos três jogos, além da eliminação nos penáltis ante o Leicester para a Taça da Liga, os reds, onde joga Diogo Jota, recebem o atual 14.º classificado da League One, a terceira divisão inglesa, na terceira ronda da Taça de Inglaterra.

Roma-Juventus (17h30, SportTV3)

Mais um duro e exigente teste para a Roma de José Mourinho, que recebe a Juventus [CONDICIONADO AOS DESFECHOS DE HOJE]

Inter de Milão-Lazio (19h45, SportTV2)

O líder da liga italiana recebe a Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa, num dos jogos mais apetecíveis da jornada 21 da Serie A transalpina. [CONDICIONADO AOS DESFECHOS DE HOJE]

Lyon-PSG (19h45, Eleven2)

A jornada 20 da primeira liga francesa leva o líder da prova, o Paris Saint-Germain dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira, ao terreno do Lyon, de Anthony Lopes. Outrora em disputas diretas mais acesas pelo título gaulês, as duas equipas encontram-se com realidades bem distintas. O PSG, apesar de ter empatado em três das últimas quatro jornadas, é primeiro classificado com 46 pontos. O Lyon é apenas 13.º. com 24 pontos.

Villarreal-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

É outro dos jogos mais interessantes em perspetiva na liga espanhola, este fim-de-semana. O ‘submarino amarelo’, atual detentor da Liga Europa e presente nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ocupa apenas o nono lugar com 28 pontos a nível interno, mas atravessa mesmo a melhor fase no campeonato: vem de quatro jornadas consecutivas a vencer. Do outro lado, o Atlético, quarto com 32 pontos, pôs finalmente fim a quatro jornadas a perder com um triunfo ante o Rayo Vallecano, equipa que ultrapassou mesmo pontualmente.

2.ª Feira, 10/01:

Manchester United-Aston Villa (19h55, SportTV2)

Salvo algum adiamento de última hora, o duelo de Old Trafford, na segunda-feira, encerrará a terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. Uma semana depois da derrota caseira com o Wolverhampton, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e companhia procurarão seguir em frente em mais uma competição que é objetivo dos red devils.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 07/01:

Bayern Munique-Borussia Monchengladbach (19h30, Eleven1)

Swindon Town-Manchester City (20h00, SportTV2)

Amorebieta-Tenerife (20h00, Eleven3)

Bordéus-Marselha (20h00, Eleven2)

Sábado, 08/01:

Coventry City-Derby County (12h30, SportTV2)

Wycombe-Sunderland (12h30, Eleven3)

Levante-Maiorca (13h00, Eleven1)

Bayer Leverkusen-Union Berlim (14h30, Eleven5)

Greuther Fürth-Estugarda (14h30, Eleven6)

Friburgo-Arminia Bielefeld (14h30, Eleven2)

Newcastle-Cambridge United (15h00, SportTV3)

Leicester-Watford (15h00, SportTV2)

Real Sociedad-Celta de Vigo (15h15, Eleven1)

Lille-Lorient (16h00, Eleven3)

Valladolid-Burgos (17h15, Eleven5)

Hull City-Everton (17h30, SportTV3)

Chelsea-Chesterfield (17h30, SportTV2)

Granada-Barcelona (17h30, Eleven1)

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund (17h30, Eleven2)

Real Madrid-Valência (20h00, Eleven1)

Lens-Rennes (20h00, Eleven2)

Domingo, 09/01:

Veneza-Milan (11h30, SportTV2)

Empoli-Sassuolo (11h30, SportTV3)

Brest-Nice (12h00, Eleven2)

Rayo Vallecano-Bétis (13h00, Eleven1)

Torino-Fiorentina (13h30, SportTV5)

Cagliari-Bolonha (13h30, SportTV6)

Liverpool-Shrewsbury Town (14h00, SportTV2)

Tottenham-Morecambe (14h00, SportTV4)

Wolverhampton-Sheffield United (14h00, SportTV3)

Angers-Saint Étienne (14h00, Eleven3)

Clermont-Stade de Reims (14h00, Eleven6)

Metz-Estrasburgo (14h00, Eleven4)

Hertha Berlim-Colónia (14h30, Eleven2)

Sevilha-Getafe (15h15, Eleven1)

Nápoles-Sampdoria (15h30, SportTV5)

Udinese-Atalanta (15h30, SportTV6)

Nantes-Mónaco (16h05, Eleven4)

Bochum-Wolfsburgo (16h30, Eleven3)

Nottingham Forest-Arsenal (17h15, SportTV2)

Roma-Juventus (17h30, SportTV3)

Alavés-Athletic Bilbao (17h30, Eleven1)

Osasuna-Cádiz (17h30, Eleven2)

Génova-Spezia (17h30, SportTV4)

Inter de Milão-Lazio (19h45, SportTV2)

Lyon-PSG (19h45, Eleven2)

Hellas Verona-Salernitana (19h45, SportTV3)

Villarreal-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Las Palmas-Almería (20h30, Eleven4)

2.ª Feira, 10/01:

Manchester United-Aston Villa (19h55, SportTV2)

Espanhol-Elche (20h00, Eleven1)

Oviedo-Eibar (20h00, Eleven2)