O último fim-de-semana antes do Natal de 2020 traz dois grandes duelos pela liderança em duas das cinco principais ligas de futebol na Europa. Os atuais líderes dos campeonatos alemão e francês recebem o respetivo campeão nacional, que está no segundo lugar da classificação. O Bayer Leverkusen-Bayern Munique (sábado) e o Lille-PSG (domingo), apimentam um fim-de-semana em que há outros grandes jogos nas contas pelos primeiros lugares, como o Tottenham-Leicester, em Inglaterra, ou o Sassuolo-Milan, em Itália. Vários portugueses em campo nestes jogos no estrangeiro, ao mesmo tempo que, por cá - e com os jornalistas do Maisfutebol nos estádios - pode acompanhar a 10.ª jornada da I Liga, ao minuto, com crónica, destaques, resumo e reportagem.

Sábado, 19/12:

Crystal Palace-Liverpool (12h30, SportTV+)

Sem o português Diogo Jota e após uma vitória sobre o Tottenham, que vale a liderança isolada da Premier League inglesa, o Liverpool vai a Selhurst Park cerca de uma semana após a equipa de José Mourinho ter ali precisamente empatado a uma bola. Deslocação tradicionalmente complicada ao 12.º classificado (18 pontos) para os comandados de Klopp, que querem pelo menos manter a diferença de três pontos no topo.

Atlético Madrid-Elche (13h00, Eleven1)

Após a primeira derrota, ante o vizinho Real Madrid, o líder da liga espanhola recebe o 14.º classificado, mas aquele que é, a par do Real Madrid, o quarto clube com menos derrotas no campeonato. É certo que o Elche, tal como o Atlético, tem dois jogos em atraso, mas só perdeu três vezes em 11 partidas. Fora de casa, em cinco deslocações, só perdeu uma. Aviso para os colchoneros, que têm os mesmos 26 pontos de Real Sociedad e Real Madrid, mas menos três jogos que os bascos e menos dois que os merengues.

Southampton-Manchester City (15h00, SportTV2)

O St. Mary’s é palco, no sábado, de um difícil duelo para os comandados de Pep Guardiola, atuais oitavos classificados da Premier League, com 20 pontos. Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e companhia jogam na casa de uma das grandes sensações desta época em Inglaterra. O Southampton é terceiro, com 24 pontos.

Barcelona-Valência (15h15, Eleven1)

Duelo entre portugueses no país vizinho, com dois clubes que já viveram melhores dias no campeonato espanhol nas épocas anteriores. A equipa de Francisco Trincão recebe a de Gonçalo Guedes e Thierry Correia, com os catalães a procurarem dar seguimento às duas vitórias seguidas na prova. A equipa de Ronald Koeman está no quinto lugar, com 20 pontos. O emblema ché é 12.º, com 14 pontos.

Bayer Leverkusen-Bayern Munique (17h30, Eleven1)

Indubitavelmente um dos jogos mais aguardados do fim-de-semana, com disputa pela liderança na Alemanha. A 13.ª jornada da Bundesliga coloca o líder Bayer Leverkusen frente ao campeão alemão e campeão europeu Bayern Munique, segundo classificado. Um ponto separa as duas equipas (28 para 27), sendo que os farmacêuticos ainda não perderam em 2020/2021 na Bundesliga. Duelo à atenção do Leipzig: se o Bayer-Bayern der empate e se vencer o Colónia, a equipa de Nagelsmann sobe a líder.

Parma-Juventus (19h45, SportTV3)

Seis vitórias e seis empates em 12 jornadas demonstram o início, não negativo, mas intermitente, da campeã Juventus. Cristiano Ronaldo e companhia visitam o Parma de Bruno Alves na 13.ª jornada. A formação de Turim está no terceiro lugar, com 24 pontos, a três do Inter e a quatro do líder Milan. O Parma é 14.º, com 12 pontos.

Domingo, 20/12:

Sassuolo-Milan (14h00, SportTV3)

Um dos jogos de cartaz da 13.ª jornada da Serie A em Itália. O primeiro classificado, o Milan, que tem 28 pontos, vai à casa de um Sassuolo que tem sido uma das equipas a protagonizar boa surpresa no campeonato italiano. É certo que só venceu um dos últimos quatro jogos, mas está no sexto lugar, com 23 pontos, apenas a cinco da equipa de Rafael Leão, Zlatan Ibrahimovic e companhia.

Tottenham-Leicester City (14h15, SportTV2)

Depois da derrota em Liverpool, a equipa de José Mourinho recebe o quarto classificado, o Leicester, que também vem de derrota contra outra equipa da cidade dos Beatles, o Everton. Um ponto separa os dois clubes (25 pontos para 24).

Vasco-Santos (19h00, Canal 11)

Duelo interestadual no Brasil, entre os clubes de Rio de Janeiro e São Paulo, importante para a equipa comandada por Ricardo Sá Pinto, que há pouco mais de uma semana foi confrontada com adeptos no seu centro de treinos. O Vasco não venceu nas últimas cinco jornadas do Brasileirão e está no 17.º lugar, em zona de descida, com 25 pontos, a três da zona de permanência. O Santos é oitavo, com 38 pontos.

Lille-PSG (20h00, Eleven2)

Tal como na Alemanha, há cimeira pela liderança em França, com duelo entre os dois primeiros classificados à partida para a 16.ª jornada. O líder Lille, dos portugueses José Fonte, Xeka, Renato Sanches e Tiago Djaló, recebe o Paris Saint-Germain, do compatriota Danilo Pereira. O Lille tem 32 pontos, para 31 do PSG, num jogo à atenção do Lyon de Anthony Lopes, que tem 30 pontos e joga em Nice no dia anterior e pode, por isso, pressionar os rivais. Igualmente à atenção do Marselha de André Villas-Boas, que dista cinco pontos do Lille e tem menos dois jogos, podendo beneficiar deste desfecho.

Todas as transmissões do fim-de-semana

Sexta-feira, 18/12:

Karagumruk-Galatasaray (16h00, SportTV2)

Bochum-Heidenheim (17h30, Canal 11)

Oeste-Vitória (19h00, PFC)

Union Berlim-Borussia Dortmund (19h30, Eleven2)

Charleroi-Anderlecht (19h45, Eleven4)

At. Bilbao-Huesca (20h00, Eleven1)

Preston North End-Bristol City (20h00, Eleven3)

Juventude-CSA (21h00, PFC)

Avaí-Cruzeiro (23h15, PFC)

Sábado, 19/12:

Cuiabá-Operário Ferroviário (01h30, PFC)

Crystal Palace-Liverpool (12h30, SportTV+)

Norwich-Cardiff (12h30, Eleven3)

Trabzonspor-Çaykur Rizespor (13h00, SportTV4)

Atlético Madrid-Elche (13h00, Eleven1)

Fiorentina-Hellas Verona (14h00, SportTV3)

Leipzig-Colónia (14h30, Eleven3)

Borussia Monchengladbach-Hoffenheim (14h30, Eleven2)

Augsburgo-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven 2)

Schalke 04-Arminia Bielefeld (14h30, Eleven5)

Southampton-Manchester City (15h00, SportTV2)

Rotherham-Derby County (15h00, Canal 11)

Barcelona-Valência (15h15, Eleven1)

Gaziantep-Fenerbahçe (16h00, SportTV4)

Sampdoria-Crotone (17h00, SportTV3)

Everton-Arsenal (17h30, SportTV2)

Bayer Leverkusen-Bayern Munique (17h30, Eleven1)

Levante-Real Sociedad (17h30, Eleven2)

Osasuna-Villarreal (17h30, Eleven3)

Marselha-Stade Reims (18h00, Eleven4)

Náutico-Sampaio Corrêa (19h30, PFC)

Parma-Juventus (19h45, SportTV3)

Newcastle-Fulham (20h00, SportTV2)

Sevilha-Valladolid (20h00, Eleven1)

Nice-Lyon (20h00, Eleven2)

Sport-Grémio (22h00, PFC)

San Lorenzo-Colón (22h20, SportTV3)

Domingo, 20/12:

Internacional-Palmeiras (00h00, Canal 11)

Torino-Bolonha (11h30, SportTV+)

Brighton & Hove Albion-Sheffield United (12h00, SportTV2)

Brest-Montpellier (12h00, Eleven2)

Kilmarnock-Aberdeen (12h00, Eleven4)

Club Brugge-Gent (12h30, Eleven5)

Celta de Vigo-Alavés (13h00, Eleven1)

ADO Den Haag-Ajax (13h30, SportTV5)

Sassuolo-Milan (14h00, SportTV3)

Dijon-Mónaco (14h00, Eleven3)

Estrasburgo-Bordéus (14h00, Eleven4)

Tottenham-Leicester City (14h15, SportTV2)

Friburgo-Hertha Berlim (14h30, Eleven2)

Espanhol-Almería (15h00, Eleven5)

Granada-Betis (15h15, Eleven1)

Lorient-Rennes (16h00, Eleven3)

Besiktas-Erzurum BB (16h00, SportTV5)

Manchester United-Leeds United (16h30, SportTV2)

Atalanta-Roma (17h00, SportTV3)

Wolfsburgo-Estugarda (17h00, Eleven2)

Cadiz-Getafe (17h30, Eleven1)

Vasco-Santos (19h00, Canal 11)

West Bromwich-Aston Villa (19h15, SportTV2)

Lazio-Nápoles (19h45, SportTV3)

Eibar-Real Madrid (20h00, Eleven1)

Lille-PSG (20h00, Eleven2)

Flamengo-Bahia (21h15, Canal 11)

Independiente-Boca Juniors (22h20, SportTV3)

Fortaleza-Ceará (23h30, PFC)

2.ª Feira, 21/12:

Burnley-Wolverhampton (17h30, SportTV2)

Chelsea-West Ham (20h00, SportTV2)

Paraná-Brasil de Pelotas (20h30, PFC)

Corinthians-Goiás (23h00, PFC)