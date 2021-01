Vem aí um fim-de-semana de futebol com pratos fortes em Inglaterra e em Itália. Domingo traz um prometedor Liverpool-Manchester United, que põe o mais recente líder da Premier League à prova em casa do campeão inglês, em Anfield. Horas depois, em Itália, o segundo classificado, o Inter, recebe o quarto, a Juventus de Cristiano Ronaldo. Um fim-de-semana com estes dois jogos grandes à cabeça, mas também com outros jogos importantes para jogadores e treinadores portugueses pela Europa. Ao mesmo tempo, por cá, joga-se a 14.ª jornada da I Liga, que pode acompanhar ao minuto, com os repórteres do Maisfutebol em todos os estádios. Os três primeiros classificados entram em campo já esta sexta-feira: após a eliminação da Taça de Portugal, o líder Sporting é posto à prova com a receção ao Rio Ave (18h30), horas antes do grande clássico entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão.

Sexta-feira, 15/01:

Lazio-Roma (19h45, SportTV3)

Dérbi da capital italiana para a equipa comandada pelo português Paulo Fonseca, adversária do Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa. A equipa do técnico luso parte para jogo no terceiro lugar, com 34 pontos, mais seis que a Lazio, oitava com 28 pontos.

Montpellier-Mónaco (20h00, Eleven2)

Com portugueses dos dois lados, o quarto classificado visita o oitavo, num jogo ao qual as equipas chegam em momentos distintos. O Montpellier, que cheirou a liderança há poucas semanas, soma cinco jornadas sem vitórias (dois empates e três derrotas) e tem 28 pontos. A equipa de Pedro Mendes vai tentar bater a de Florentino Luís e Gelson Martins, que tem 33 pontos e vem de três vitórias e um empate nas últimas quatro rondas.

Sábado, 16/01:

Almería-Alavés (11h00, SportTV5)

Duelo entre portugueses nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha. Na equipa da casa, comandada por José Gomes, estão Ivanildo Fernandes, Pedro Mendes, João Carvalho e Samuel Costa, contra Tomás Tavares do lado do Alavés. Um jogo em que o Almería, da II Liga, vai procurar tombar um conjunto do primeiro escalão.

Wolverhampton-West Bromwich (12h30, SportTV2)

Duelo importante na tentativa de regresso às vitórias por parte de Nuno Espírito Santo e da armada portuguesa dos Wolves, sem triunfos nas últimas cinco jornadas e no 14.º lugar, com 22 pontos. Pior está o West Bromwich, que soma sete jornadas seguidas sem vitórias, nas quais fez apenas dois pontos em 21 possíveis (e até foram conquistados em Old Trafford e Anfield). O WBA é 19.º e penúltimo, com oito pontos.

Domingo, 17/01:

Sheffield United-Tottenham (14h00, SportTV2)

José Mourinho e companhia visitam Bramall Lane, casa que viu, na passada terça-feira, a primeira vitória do Sheffield United ao fim de 18 jornadas na Premier League: 1-0 ao Newcastle. Jogo importante para a equipa do técnico português não perder – ou até ganhar – terreno às equipas da frente, tendo em conta que há um Liverpool-Man. United horas depois.

Bayern Munique-Friburgo (14h30, Eleven1)

Apesar da derrota com reviravolta sofrida ante o Borussia Monchengladbach, na última jornada, os bávaros beneficiaram da derrota do Leipzig com o Borussia Dortmund para manter a liderança. Agora, recebem um Friburgo que merece total atenção do campeão alemão. São cinco vitórias seguidas da equipa de Christian Streich na Bundesliga, com um registo de 16-2 em golos, pese a eliminação da Taça pelo meio, sofrida em Estugarda. O Bayern é líder com 33 pontos, o Friburgo vem em escalada e é oitavo, com 23.

Liverpool-Manchester United (16h30, SportTV2)

É o grande duelo dos campeonatos europeus neste fim-de-semana, em Anfield. O líder Manchester United, com Bruno Fernandes no elenco, vai com três pontos de vantagem (36 para 33) a casa do segundo classificado, o Liverpool, que vem de estranhas três jornadas seguidas sem qualquer vitória e à procura, não só de igualar os red devils, como se evitar a ultrapassagem de equipas como Leicester, Everton, Manchester City e Tottenham.

Inter Milão-Juventus (19h45, SportTV3)

Jogo de cartaz em San Siro, horas depois do grande duelo em Anfield. A equipa do português Cristiano Ronaldo está a procurar a regularidade no campeonato e está na melhor série na prova, com três vitórias seguidas, perante um Inter que, após oito jornadas seguidas a vencer, somou um empate e uma derrota nas últimas duas. A equipa de Antonio Conte parte no segundo lugar com 37 pontos, para 33 e o quarto lugar da Juventus. Importante para as contas do topo da tabela.

Lyon-Metz (20h00, Eleven3)

O líder da liga francesa, com o internacional português Anthony Lopes, entra na 20.ª jornada com 40 pontos, mais um que PSG e Lille e vai a jogo já conhecedor dos resultados dos adversários mais próximos. Recebe um Metz que é 12.º, com 26 pontos e vem de uma derrota e dois empates nas últimas três rondas.

Segunda-feira, 18/01:

Cagliari-Milan (19h45, SportTV3)

Com Rafael Leão, o líder da liga italiana visita o Cagliari no fecho da jornada 18, que pode ser bem benéfica para os comandados de Stefano Pioli, face aos duelos Inter-Juventus (2.º contra 4.º) e Lazio-Roma (8.º contra 3.º). Uma vitória significa ganho de pontos a pelo menos dois destes quatro rivais, sendo que o Milan parte com 40 pontos para esta jornada, mais três que o Inter, mais seis que a Roma e mais sete que a Juventus.

­Todas as transmissões do fim-de-semana

Sexta-feira, 15/01:

Greuther Fürth-Paderborn (17h30, Canal 11)

Union Berlim-Bayer Leverkusen (19h30, Eleven1)

Lazio-Roma (19h45, SportTV3)

Morton-Dunfermline (19h45, Eleven3)

Montpellier-Mónaco (20h00, Eleven2)

Sábado, 16/01:

Almería-Alavés (11h00, SportTV5)

Wolverhampton-West Bromwich (12h30, SportTV2)

Middlesbrough-Birmingham City (12h30, Canal 11)

Basaksehir-Sivasspor (13h00, SportTV3)

Bolonha-Hellas Verona (14h00, SportTV5)

Borussia Dortmund-Mainz (14h30, Eleven2)

Wolfsburgo-Leipzig (14h30, Eleven1)

Hoffenheim-Arminia Bielefeld (14h30, Eleven4)

Werder Bremen-Augsburgo (14h30, Eleven 5)

Colónia-Hertha Berlim (14h30, Eleven 6)

Girona-Cádiz (15h00, SportTV4)

Leeds-Brighton (15h00, SportTV3)

West Ham-Burnley (15h00, SportTV2)

Watford-Huddersfield (15h00, Canal 11)

Marselha-Nimes (16h00, Eleven3)

Torino-Spezia (17h00, SportTV3)

Estugarda-Borussia Monchengladbach (17h30, Eleven1)

Fulham-Chelsea (17h30, SportTV2)

Sparta Roterdão-PSV Eindhoven (17h45, SportTV4)

Leganés-Sevilha (19h00, SportTV3)

Sampdoria-Udinese (19h45, SportTV4)

Barnsley-Swansea City (19h45, Canal 11)

Leicester City-Southampton (20h00, SportTV2)

Angers-Paris SG (20h00, Eleven1)

Defensa y Justicia-Coquimbo (23h30, SportTV3)

Domingo, 17/01:

Cruz Azul-Puebla (01h00, Canal 11)

Melbourne City-Western United (07h05, SportTV3)

Málaga-Granada (11h00, SportTV5)

Nápoles-Fiorentina (11h30, SportTV3)

Aston Villa-Everton (12h00, SportTV2)

Brest-Rennes (12h00, Eleven1)

Motherwell-Rangers (12h00, Eleven3)

Holstein Kiel-Karlsruher (12h30, Canal 11)

Gent-Antuérpia (12h30, Eleven4)

Sassuolo-Parma (14h00, SportTV5)

Sheffield United-Tottenham (14h00, SportTV2)

Nantes-Lens (14h00, Eleven2)

Bayern Munique-Friburgo (14h30, Eleven1)

Sp. Gijon-Bétis (15h00, SportTV3)

Ajax-Feyenoord (15h45, SportTV5)

Lille-Stade Reims (16h00, Eleven2)

Liverpool-Manchester United (16h30, SportTV2)

Eintracht Frankfurt-Schalke 04 (17H00, Eleven1)

Atalanta-Génova (17h00, SportTV3)

Alcorcón-Valencia (17h00, SportTV4)

Beerschot-Club Brugge (17h15, Eleven4)

Manchester City-Crystal Palace (19h15, SportTV2)

Inter Milão-Juventus (19h45, SportTV3)

St. Truiden-Leuven (19h45, Eleven2)

Lyon-Metz (20h00, Eleven3)

Segunda-feira, 18/01:

Fenerbahçe-Ankaraguçu (16h00, SportTV2)

Cagliari-Milan (19h45, SportTV3)

Arsenal-Newcastle (20h00, SportTV2)