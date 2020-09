Está aí mais um fim de semana de muito futebol, prolongado até segunda-feira, com um vasto programa nos campeonatos internacionais para planear em frente ao ecrã. Ainda com a maioria dos campeonatos com restrições totais a público nas bancadas, há já alguns jogos em agenda esta sexta-feira, mas os pratos fortes estão marcados para mais tarde. Muitos portugueses em ação e dois clássicos a saltar à vista: o Roma-Juventus no domingo e o Liverpool-Arsenal, já na segunda-feira. Ao mesmo tempo, acompanhe em direto, com os repórteres do Maisfutebol nos estádios, todos os jogos da I Liga portuguesa.

Sábado:

Brighton-Manchester United (12h30, SportTV2)

É a primeira deslocação de Bruno Fernandes, Dalot e companhia na Premier League, depois da entrada, com derrota caseira, ante o Crystal Palace, em Old Trafford (1-3). A meio da semana, os «red devils» ganharam ânimo com a vitória na Taça da Liga ante o Luton (0-3) e chegam ao estádio Falmer para defrontar uma equipa que vem de moralizadora vitória na última jornada, também fora e por 3-0, ante o Newcastle.

Betis-Real Madrid (20h00, Eleven1)

O campeão espanhol não foi além de um empate na jornada dois, na casa da Real Sociedad, no primeiro jogo que fez na liga espanhola 2020/2021. Desta feita, em nova deslocação, segue-se o Betis do português William Carvalho, que soma por vitórias as duas jornadas disputadas e lidera lado a lado com o Granada, tendo três golos marcados e ainda nenhum sofrido em 180 minutos.

Marselha-Metz (20h00, Eleven2)

É frente a um Metz que somou os primeiros três pontos à quarta jornada, no último fim-de-semana, que o Marselha, treinado por André Villas-Boas, vai procurar retomar o caminho das vitórias no terceiro jogo seguido em casa, onde averbou uma derrota ante o Saint-Étienne (0-2) e um empate ante o Lille (1-1), após ter entrado com dois êxitos forasteiros, em Brest e no Parque dos Príncipes, ante o octacampeão PSG.

Domingo:

Tottenham-Newcastle (14h00, SportTV2)

Depois do festival de Heung-min Son e Harry Kane na última jornada – o primeiro fez um poker de golos, o segundo de assistências – o Tottenham de José Mourinho e Gedson Fernandes recebe o Newcastle, que sofreu uma pesada derrota caseira ante o Brighton na segunda jornada. Dois emblemas históricos de Inglaterra que medem forças em igualdade pontual. Ambos têm três pontos cada, fruto de uma vitória e uma derrota.

Hoffenheim-Bayern Munique (14h30, Eleven2)

Após uma entrada a todo o gás na Bundesliga, com uma goleada de 8-0 ante o Schalke 04 de Gonçalo Paciência, o Bayern Munique tem a primeira saída no campeonato, à casa de um dos sete clubes vitoriosos na primeira ronda. O Hoffenheim iniciou a liga a vencer em Colónia por 3-2, tendo tido em Andrej Kramaric a grande figura, com um hat-trick. Pelo menos uma destas equipas vai ceder os primeiros pontos da época neste duelo.

Atlético Madrid-Granada (15h00, Eleven1)

Duelo bem português na capital espanhola, que coloca frente a frente uma equipa que só vai entrar em campo pela primeira vez na liga 2020/2021 à terceira jornada e outra que lidera, após duas vitórias. Os colchoneros, de João Félix, vão procurar os primeiros pontos na prova diante de um Granada que tem três portugueses - Rui Silva, João Costa e Domingos Duarte - e leva seis pontos, fruto dos triunfos ante Alavés e Athletic Bilbao nas duas primeiras rondas.

Manchester City-Leicester (16h30, SportTV2)

Tornou-se um dos duelos apetecíveis e vistosos da Premier League nos últimos anos. Coloca frente a frente duas equipas que foram campeãs na última década, que ainda só sabem vencer neste campeonato e que têm portugueses nos plantéis. O Leicester, de Ricardo Pereira, visita o Etihad na condição de líder à partida para a jornada, com seis pontos em dois jogos e a melhor diferença de golos (7-2). O City, de Bernardo Silva e João Cancelo, entrou com uma vitória ante o Wolverhampton, tem três pontos num jogo e vai procurar manter a senda vitoriosa, como candidato que é à conquista do campeonato.

West Ham-Wolverhampton (19h00, SportTV2)

O último jogo de domingo em Inglaterra, antepenúltimo da jornada, leva o muito português Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, ao terreno do West Ham em Londres. Do lado dos hammers, que têm Gonçalo Cardoso e Xande Silva nas fileiras, duas derrotas em dois jogos e a procura dos primeiros pontos. Os Wolves já venceram e já perderam. Somam três pontos.

Roma-Juventus (19h45, SportTV3)

É talvez um dos dois grandes jogos das principais ligas europeias este fim-de-semana. A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, recebe a Juventus de Cristiano Ronaldo, na segunda jornada da Serie A. Um encontro com contrastes ao nível dos desfechos do último fim-de-semana, uma vez que os romanos foram penalizados com derrota administrativa ante o Hellas Verona, por erro na inscrição irregular do jogador Amadou Diawara. Já os campeões italianos vêm de um arranque com triunfo ante a Sampdoria, em Turim (3-0), no qual Cristiano Ronaldo abriu a contagem pessoal de golos em 2020/2021.

Barcelona-Villarreal (20h00, Eleven1)

Um pouco depois do clássico em Itália, o domingo de futebol fecha também com um prato forte em Espanha, à mesma hora que há um Reims-PSG em França. O Barcelona, tal como o Atlético, só vai estrear-se na liga espanhola 2020/2021 à terceira jornada e recebe um Villarreal que leva uma vitória e um empate, estando, à partida para a ronda, no pódio do campeonato, com os mesmos quatro pontos do quarto, o Celta de Vigo. À atenção para a possível estreia do português Francisco Trincão em jogos oficiais, em Camp Nou.

Segunda-feira:

Liverpool-Arsenal (20h15, SportTV2)

Reds e gunners encontram-se depois de ambos terem ganho os respetivos jogos nas duas primeiras jornadas. Já com Diogo Jota no plantel, Jurgen Klopp procura manter a invencibilidade na defesa do título de campeão da Premier League, num grande teste frente aos londrinos, que contam com o português Cédric Soares e voltam esta época a tentar, apesar da concorrência forte, pôr fim a um jejum de 17 anos sem vencer o principal campeonato inglês. É, a par do Roma-Juventus, o prato forte do fim-de-semana prolongado.

