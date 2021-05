Atlético de Madrid em Espanha, Lille em França. Os títulos estão muito perto para estes dois clubes, que podem quebrar a tradição de Real Madrid/Barcelona e de PSG nos últimos anos e voltarem a pôr as mãos no título nacional sete e dez anos depois, respetivamente.

Isto acontece num fim-de-semana em que há final de Taça de Inglaterra e no qual, já com campeões definidos em Inglaterra (Manchester City) Itália (Inter) e Alemanha (Bayern Munique), há grandes decisões na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões e pela permanência. Ao mesmo tempo, no domingo, há também final da Liga dos Campeões feminina, entre Barcelona e Chelsea. Nota ainda, na Turquia, para a 42.ª e última jornada, com três jogos decisivos na luta pelo título, disputado por Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe.

Por cá, siga, ao minuto, a 33.ª jornada da I Liga portuguesa, com várias decisões em jogo.

Sábado, 15/05:

Schalke 04-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven2)

A 33.ª e penúltima jornada da Bundesliga leva o Eintracht Frankfurt, de André Silva, à casa do já despromovido Schalke 04, de Gonçalo Paciência. É um jogo importantíssimo para os homens de Adi Hütter na luta pelos lugares de Liga dos Campeões, depois da perda do quarto lugar para o Borussia Dortmund, na jornada anterior. Isto numa jornada em que há duelo entre segundo e terceiro: Leipzig-Wolfsburgo, no domingo (19h30).

Juventus-Inter de Milão (17h00, SportTV5)

O campeão da época passada contra o seu sucessor. A Juventus, de Cristiano Ronaldo, quinta classificada, tem um teste mais do que exigente na 37.ª e penúltima jornada, na tentativa de chegar aos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões. A equipa de Andrea Pirlo, com 72 pontos, esta a um do Nápoles e a três da Atalanta e do Milan. E se é verdade que pode recuperar posição de Champions, também pode ficar matematicamente arredada caso perca com o Inter.

Leicester City-Chelsea (17h15, SportTV1)

Final da Taça de Inglaterra em Wembley, com possibilidade de título para o português Ricardo Pereira, o primeiro ao serviço do Leicester. Pela frente, um Chelsea que é finalista da Liga dos Campeões e que luta pelo terceiro lugar da Premier League com o Leicester. Ainda assim, chega mais na mó de cima o Leicester, que ascendeu ao pódio do campeonato com o triunfo em Old Trafford na terça-feira, ao passo que o Chelsea perdeu o dérbi londrino com o Arsenal na quarta-feira.

Domingo, 16/05:

Mainz-Borussia Dortmund (17h00, Eleven3)

No primeiro de dois jogos da Bundesliga no domingo, antes do Leipzig-Wolfsburgo, o Borussia Dortmund visita o Mainz, sabendo que uma vitória lhe vale, pelo menos, a continuidade no quarto lugar antes da última jornada (e um possível aproveitamento do desfecho do jogo em Leipzig). Só que o adversário para a equipa de Raphäel Guerreiro não é um qualquer: não perdeu nos últimos nove jogos e vai querer também arrumar as contas da permanência de forma definitiva.

Atlético Madrid-Osasuna (17h30, Eleven4)

A 37.ª e penúltima jornada da liga espanhola tem todos os jogos à mesma hora, no domingo. Um deles é o do líder Atlético de Madrid, onde joga o português João Félix, que sabe que, se vencer e se o Real Madrid não o fizer em Bilbau, pode já colocar as mãos no título espanhol, sete anos depois da última vez, em 2014.

Athletic Bilbao-Real Madrid (17h30, Eleven5)

Jogo decisivo para a equipa de Zinedine Zidane ainda manter aspirações à luta pelo título com o Atlético de Madrid. Os merengues, atuais detentores do campeonato, só podem olhar para o duelo no San Mamés com um objetivo: vencer… ou vencer, sob pena até de poderem perder o segundo lugar para o Barcelona.

Milan-Cagliari (19h45, SportTV3)

Entre os cinco jogos da 37.ª jornada da Serie A italiana no sábado, há o Milan-Cagliari, que pode valer matematicamente um lugar de Liga dos Campeões à equipa onde jogam os portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot. Para isso, carimbar uma vitória é fundamental e os comandados de Stefano Pioli estão em crescendo na decisiva reta final do campeonato: levam três vitórias seguidas e estão no terceiro lugar, com 75 pontos, os mesmos da Atalanta, vice-líder.

Barcelona-Chelsea (20h00, Canal 11)

O Chelsea está na final da Liga dos Campeões masculina e também na feminina. Pela primeira vez nos últimos 14 anos, o vencedor da Champions feminina não vai ser nem francês nem alemão (o último a não sê-lo foi o Arsenal em 2007). E a hegemonia do Lyon, vencedor das últimas cinco edições, também vai ser quebrada. Decisões em Gotemburgo, na Suécia.

Lille-Saint Étienne (20h00, Eleven4)

O Lille, dos portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, pode sagrar-se campeão já este domingo, pela quarta vez na sua história e pela primeira vez desde 2011. Os comandados de Christophe Galtier serão já campeões se vencerem e se o PSG não bater o Reims. Por outro lado, mesmo o empate pode chegar, mas para isso é preciso o PSG perder com o Reims e o Mónaco não vencer o Rennes.

PSG-Stade Reims (20h00, Eleven1)

As decisões do título em França passam também pelo Parque dos Príncipes, onde o atual campeão em título tem necessariamente de ganhar para evitar que o Lille possa já fazer a festa.

6.ª Feira, 14/05:

Newcastle-Manchester City (20h00, SportTV5)

Sábado, 15/05:

Burnley-Leeds United (12h30, SportTV5)

Rangers-Aberdeen (12h30, Eleven1)

Génova-Atalanta (14h00, SportTV1)

Friburgo-Bayern Munique (14h30, Eleven1)

Schalke 04-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven2)

Southampton-Fulham (15h00, SportTV5)

Juventus-Inter de Milão (17h00, SportTV5)

Leicester City-Chelsea (17h15, SportTV1)

Goztepe-Besiktas (18h30, SportTV4)

Kayserispor-Fenerbahçe (18h30, SportTV4)

Galatasaray-Yeni Malatyaspor (18h30, SportTV4)

Roma-Lazio (19h45, SportTV3)

Anderlecht-Genk (19h45, Eleven1)

Brighton-West Ham (20h00, Eleven5)

Domingo, 16/05:

Fluminense-Flamengo (01h05, SportTV5)

Fiorentina-Nápoles (11h30, SportTV3)

Crystal Palace-Aston Villa (12h00, SportTV5)

Udinese-Sampdoria (14h00, SportTV3)

Tottenham-Wolverhampton (14h05, SportTV5)

Paderborn-Greuther Fürth (14h30, Eleven1)

Osnabrück-Hamburgo (14h30, Eleven2)

West Bromwich-Liverpool (16h30, SportTV5)

Mainz-Borussia Dortmund (17h00, Eleven3)

Barcelona-Celta de Vigo (17h30, Eleven2)

Atlético Madrid-Osasuna (17h30, Eleven4)

Athletic Bilbao-Real Madrid (17h30, Eleven5)

Villarreal-Sevilha (17h30, Eleen6)

Everton-Sheffield United (19h00, SportTV5)

Leipzig-Wolfsburgo (19h30, Eleven2)

Milan-Cagliari (19h45, SportTV3)

Barcelona-Chelsea (20h00, Canal 11)

PSG-Stade Reims (20h00, Eleven1)

Lille-Saint Étienne (20h00, Eleven4)

Mónaco-Rennes (20h00, Eleven5)

NE Revolution-Columbus Crew (23h00, SportTV1)

2.ª Feira, 17/05:

DC United-Orlando City (01h00, SportTV2)

Hellas Verona-Bolonha (19h45, SportTV1)