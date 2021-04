Este fim-de-semana pode colocar Manchester City e Inter de Milão a apenas uma vitória dos títulos nacionais, em Inglaterra e Itália, numa jornada que pode trazer grandes decisões nos dois grandes campeonatos europeus com maior equilíbrio e concorrência na luta pelo título, em França e em Espanha. Por cá, em Portugal, siga, com os repórteres do Maisfutebol nos estádios, tudo sobre a 30.ª jornada da I Liga portuguesa, que já arrancou esta quinta-feira e encerra no sábado.

Sábado, 01/05:

Crystal Palace-Manchester City (12h30, SportTV2)

Depois da vitória com reviravolta conseguida em Paris, nas meias-finais da Liga dos Campeões, o Manchester City, líder da Premier League inglesa, vai procurar a primeira de duas vitórias que precisa nas últimas cinco jornadas – isto se o United não escorregar – para poder voltar a conquistar o título a nível interno. Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e companhia ao ataque, em busca de fazer os citizens chegarem aos 80 pontos. Nesta altura têm 77, mais dez que o vizinho citadino.

Elche-Atlético Madrid (15h15, Eleven1)

Depois de ter mantido a liderança que ostenta desde a nona jornada, graças ao triunfo do Granada em Barcelona esta quinta-feira, o Atlético de Madrid desloca-se a casa do antepenúltimo classificado só com o pensamento na vitória para manter, no mínimo, os dois pontos de vantagem para Barcelona e Real Madrid na luta pelo título. O Elche, 18.º, com 30 pontos (em igualdade com o 17.º, o Valladolid) tenta surpreender os homens da capital em busca da permanência.

Crotone-Inter de Milão (17h00, SportTV3)

Uma vitória na deslocação ao último classificado deixa o Inter de Milão praticamente com as mãos no scudetto, 11 anos depois do último título no campeonato, em 2010. Com 79 pontos, 11 de vantagem para a Atalanta, em 15 por disputar, a equipa de Antonio Conte está mais do que bem encaminhada e tem na 34.ª jornada um desafio teoricamente acessível. Contudo, o Crotone vem de uma vitória por 4-3 em Parma, que ainda assim dificilmente atenuará a condenação quase certa, que pode acontecer nesta jornada. O Crotone está a 13 pontos da zona de salvação.

Borussia Dortmund-Holstein Kiel (19h30, SportTV5)

Já depois do Werder Bremen-Leipzig de sexta-feira (19h30), o Borussia Dortmund recebe o único representante da segunda divisão, o Holstein Kiel, para definir a segunda vaga na final da Taça da Alemanha. Uma final que pode ter um português, Raphäel Guerreiro, caso a equipa de Edin Terzic se apure. Avisada está já: é que este adversário eliminou, entre outros, o Bayern Munique.

Lille-Nice (20h00, Eleven2)

Horas depois do PSG-Lens, que se disputa às 16 horas, o líder da liga francesa à entrada para a 35.ª jornada recebe o Nice, nono classificado. A equipa de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches pode até entrar em campo virtualmente em segundo lugar se os comandados de Mauricio Pochettino vencerem mas, independentemente disso, só o triunfo interessa aos homens da metrópole, para quebrar a hegemonia parisiense. O Lille tem 73 pontos, para 72 do PSG e 71 do Mónaco. O Nice tem 46.

Domingo, 02/05:

Manchester United-Liverpool (16h30, SportTV2)

Grande jogo da 34.ª jornada na Premier League, entre duas equipas que vêm de empates na ronda anterior. O Manchester United, segundo com 67 pontos, procura ainda manter viva a mínima esperança de ainda ver o City escorregar na luta pelo título (dista dez pontos do líder, quando há 15 por disputar) mas, mais que isso, Bruno Fernandes e companhia olham para segurar o segundo lugar. O Liverpool, sexto com 54 pontos, está mais pressionado a vencer na ótica da luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Está a quatro pontos do quarto classificado, o Chelsea.

Udinese-Juventus (17h00, SportTV1)

A impossibilidade do título é uma questão de matemática e o que agora mais interessa à equipa de Andrea Pirlo, a Cristiano Ronaldo e companhia é tentarem o segundo lugar. Segue-se a Udinese para os homens de Turim, que ocupam o quarto lugar com 66 pontos, os mesmos do Nápoles, terceiro, e a dois da Atalanta, vice-líder. A Udinese é 11.ª com 39 pontos.

Sampdoria-Roma (19h45, SportTV3)

Adrien Silva contra Paulo Fonseca, numa visita tradicionalmente difícil para a Roma, que só venceu uma das últimas cinco deslocações à Sampdoria. Jogo importante nas aspirações dos romanos na luta pelos lugares europeus. A equipa do técnico português está no sétimo lugar, com 55 pontos. A Sampdoria é nona, com 42.

Valência-Barcelona (20h00, Eleven1)

Depois de ter falhado a liderança isolada com a derrota desta quinta-feira ante o Granada, o Barcelona, de Francisco Trincão, procura manter a luta pelo título à entrada para as últimas cinco jornadas. Tem os mesmos 71 pontos que o Real Madrid e está a dois do Atlético. Pela frente está um Valência que ainda não pode falar em tranquilidade: está no 14.º lugar, com 36 pontos, apenas seis acima da zona de despromoção. Tarefa árdua nesse sentido para a equipa de Gonçalo Guedes e Thierry Correia.

Mónaco-Lyon (20h00, Eleven2)

É o jogo grande da 35.ª jornada da liga francesa e pode ser decisivo nas contas do título, com maior caráter de decisão, nesse sentido, para o Lyon de Anthony Lopes, quarto classificado com 67 pontos, a seis do líder Lille. O Mónaco de Gelson Martins e Florentino, terceiro com 71, procura manter o embalo das últimas vitórias consecutivas para pressionar Lille e PSG.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 30/04:

Wisla Plock-Lechia Gdansk (17h00, Canal 11)

Southampton-Leicester (20h00, SportTV3)

Lugo-Saragoça (20h00, Canal 11)

Celta de Vigo-Levante (20h00, Eleven1)

Marselha-Estrasburgo (20h00, Eleven2)

Sábado, 01/05:

Crystal Palace-Manchester City (12h30, SportTV2)

Eibar-Alavés (13h00, Eleven1)

Hellas Verona-Spezia (14h00, SportTV3)

Brighton-Leeds (15h00, SportTV2)

Elche-Atlético Madrid (15h15, Eleven1)

PSG-Lens (16h00, Eleven2)

Crotone-Inter de Milão (17h00, SportTV3)

Almería-Real Oviedo (17h15, Eleven6)

Chelsea-Fulham (17h30, SportTV2)

Huesca-Real Sociedad (17h30, Eleven1)

Borussia Dortmund-Holstein Kiel (19h30, SportTV5)

Milan-Benevento (19h45, SportTV3)

Everton-Aston Villa (20h00, SportTV2)

Real Madrid-Osasuna (20h00, Eleven1)

Lille-Nice (20h00, Eleven2)

Domingo, 02/05:

Orlando City-Cincinnati (00h30, SportTV2)

Cruz Azul-Tijuana (01h00, Canal 11)

Volta Redonda-Flamengo (01h05, SportTV1)

Barcelona-PSG (11h00, Eleven1)*

Lazio-Génova (11h30, SportTV3)

Rangers-Celtic (12h00, Eleven2)

Chelsea-Bayern Munique (12h30, Eleven5)*

Valladolid-Bétis (13h00, Eleven1)

Ajax-Emmen (13h30, SportTV1)

Nápoles-Cagliari (14h00, SportTV3)

Newcastle-Arsenal (14h00, SportTV2)

Nimes-Reims (14h00, Eleven2)

Villarreal-Getafe (15h15, Eleven1)

PSV-Heerenveen (15h45, SportTV5)

Montpellier-Saint Étienne (16h05, Eleven5)

Manchester United-Liverpool (16h30, SportTV2)

Udinese-Juventus (17h00, SportTV1)

Granada-Cadiz (17h30, Eleven1)

Gençlerbirligi-Galatasaray (18h30, SportTV5)

Tottenham-Sheffield United (19h15, SportTV2)

Sampdoria-Roma (19h45, SportTV3)

Valência-Barcelona (20h00, Eleven1)

Mónaco-Lyon (20h00, Eleven2)

Portuguesa-Fluminense (20h00, SportTV4)

2.ª Feira, 03/05:

Seattle Sounders-LA Galaxy (02h00, SportTV1)

WBA-Wolverhampton (18h00, SportTV2)

Fenerbahçe-Erzurum BB (18h30, SportTV5)

Torino-Parma (19h45, SportTV3)

Sevilha-At. Bilbao (20h00, Eleven1)

Burnley-West Ham (20h15, SportTV2)

*Meias-finais da Liga dos Campeões feminina