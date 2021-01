É domingo no mundo, o país está obrigado a recolher obrigatório à hora de almoço e há muito futebol para ver na televisão. Desde logo, o encerramento da 13ª jornada da Liga, com o Farense-Gil Vicente, antes do Belenenses-P. Ferreira.

Mas há mais, claro. Há sobretudo o Juventus-Sassuolo, a partir das 19.45 horas, com Cristiano Ronaldo em campo, o Manchester City-Birmingham, logo às 13.30 horas, com Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva e o Marine-Tottenham pelo meio, às 17 horas, que volta a colocar os holofotes em cima de José Mourinho.

Os jogos deste domingo:

Liga, 13.ª jornada:

Farense - Gil Vicente, 15:00 (SportTV1)

Belenenses - P. Ferreira, 20:00 (SportTV1)

Liga italiana, 17.ª jornada:

Roma - Inter Milão, 11:30 (SportTV+)

Verona - Crotone, 14:00

Parma - Lazio, 14:00 (SportTV4)

Udinese - Nápoles, 14:00 (SportTV5)

Fiorentina - Cagliari, 17:00 (SportTV5)

Juventus - Sassuolo, 19:45 (SportTV3)

Liga espanhola, 18.ª jornada:

Levante - Eibar, 13:00 (Eleven Sports 1)

Cádiz - Alavés, 15:15 (Eleven Sports 1)

Elche - Getafe, 17:30 (Eleven Sports 1)

Valladolid - Valência, 20:00 (Eleven Sports 1)

Liga alemã, 15.ª jornada:

Augsburgo - Estugarda, 14:30 (Eleven Sports 2)

Arminia Bielefeld - Hertha Berlim, 17:00 (Eleven Sports 3)

Taça de Inglaterra, 3.ª eliminatória:

Crawley - Leeds United, 13:30

Manchester City - Birmingham, 13:30 (SportTV2)

Chelsea - Morecambe, 13:30 (SportTV3)

Marine - Tottenham, 17:00 (SportTV2)

Newport County - Brighton, 19:45 (SportTV2)

II Liga, 15.ª jornada:

Penafiel - Varzim, 11:15 (SportTV1)

Oliveirense - Feirense, 15:00

Sporting da Covilhã - Benfica B, 15:00 (SportTV+)

Casa Pia - Arouca, 17:00 (Canal 11)

Vizela - Cova da Piedade, 17:00 (SportTV4)