Em fim de semana de compromissos de seleções, há Liga das Nações, apuramento para o Mundial 2022 e para o Europeu sub-21 à cabeça, mas também jogos de clubes, nas competições nacionais do Brasil, Inglaterra e Escócia, para ver no grande ecrã.

Da Europa à América do Sul, além da seleção portuguesa, há vários nomes estrangeiros que atuam no campeonato luso que vão estar em ação pelos respetivos países, nas campanhas de qualificação. Mas há também duelos clubísticos com história, como é caso do Vasco da Gama-Flamengo, na noite de sábado. O fim de semana de futebol internacional na televisão encerra ao início da madrugada de domingo para segunda-feira, com um duelo entre portugueses, nos Estados Unidos. Acompanhe tudo, no Maisfutebol.

Sábado:

Colômbia-Venezuela (00h30, SportTV3)

O duelo da primeira jornada do apuramento sul-americano (CONMEBOL) para o Mundial 2022, no Qatar, coloca frente a frente colombianos e venezuelanos, mas tem a particularidade de ter dois treinadores portugueses nos bancos. Em Barranquilla, a nação orientada por Carlos Queiroz recebe os comandados de José Peseiro, que fez questão de frisar, na antevisão, que é um duelo entre «Venezuela e Colômbia». A não perder, a abrir a madrugada de sexta-feira para sábado.

Espanha-Suíça (19h45, SportTV1)

Duelo entre primeiro e último classificados do grupo A4 da Liga das Nações, importante para os espanhóis manterem a liderança após o empate no particular ante Portugal, porém crucial também para os helvéticos na corrida a nova presença na final four. À atenção particular dos adeptos do Benfica, dada a presença de Seferovic do lado dos visitantes.

Ucrânia-Alemanha (19h45, SportTV2)

À mesma hora do duelo entre espanhóis e helvéticos, o grupo A4 conta com um embate entre ucranianos e alemães. A equipa orientada por Andriy Shevchenko, goleada por 7-1 em França no particular de preparação na quarta-feira, tem três pontos e está no segundo lugar, com mais um ponto que a Alemanha, que conta com o benfiquista Waldschmidt para este compromisso.

Vasco da Gama-Flamengo (21h00, Canal 11)

Já perto do apito final dos últimos jogos de seleções no sábado, pela hora de jantar, arranca um clássico do futebol brasileiro, relativo à 15.ª jornada do Brasileirão. O Vasco, 10.º classificado com 18 pontos, recebe o Flamengo, vice-líder com 24. Mais um capítulo numa rivalidade centenária entre os dois clubes cariocas, que já tiveram Romário nas suas fileiras e estão entre os mais titulados e históricos do Brasil.

Domingo:

Inglaterra-Bélgica (17h00, SportTV1)

É um dos duelos de proa entre seleções neste fim-de-semana, para a Liga das Nações, a meio da tarde de domingo. Ingleses e belgas reeditam o duelo do Mundial 2018, que decidiu os terceiro e quarto lugares e foi favorável aos francófonos, por 2-0. Duas nações que já se encontraram por 23 ocasiões, mas que vão defrontar-se apenas pela quarta vez no novo século. Há uma nota desafiante para os comandados de Roberto Martínez: em solo inglês, a Bélgica nunca venceu em seis partidas. Vai defender a liderança do grupo A2, no qual tem seis pontos, para quatro dos ingleses, vice-líderes.

Croácia-Suécia (17h00, SportTV2)

Duelo interessante e à atenção de Portugal, entre as duas seleções que o campeão europeu já derrotou nesta edição da Liga das Nações. Croatas e suecos procuram os primeiros pontos no grupo A3 da prova, para não perder, quase por completo, o comboio da luta pela final a quatro. Uma vitória é praticamente fundamental nesse sentido, quase três horas antes do duelo entre o detentor da prova e o campeão do mundo, em Paris.

França-PORTUGAL (19h45, SportTV1)

Os detentores de três das mais importantes competições de seleções do mundo voltam a encontrar-se no Stade de France, em Saint-Denis, Paris, no palco da vitória portuguesa ante os anfitriões, no Europeu de 2016. O também campeão da Liga das Nações visita o campeão do mundo e em vista está o alcançar, de forma mútua, da liderança isolada do grupo A3. Ambos têm seis pontos.

Polónia-Itália (19h45, SportTV2)

Embate relevante na luta pelo primeiro lugar do grupo A1 da Liga das Nações, à mesma hora do França-Portugal. Os italianos, em retoma após terem falhado o Mundial 2018, lideram com quatro pontos e visitam os polacos, terceiros, com três pontos. Ambos os conjuntos entram já em campo possivelmente a saber o desfecho do Bósnia-Holanda (17h00), as outras duas equipas do grupo.

Segunda-feira:

Orlando City-Columbus Crew (00h30, SportTV3)

Duelo bem português nos Estados Unidos, na liga norte-americana de futebol. O Orlando City, de Nani e João Moutinho, recebe o Columbus Crew, de Pedro Santos, extremo português que está a realizar uma temporada positiva e a ser um dos protagonistas da equipa. O quarto classificado recebe o terceiro do grupo Este, posições que dão acesso ao play-off de campeão.

Todas as transmissões em direto no fim-de-semana

Sexta-feira:

Islândia-Itália sub-21 (16h30, Canal 11)

Portugal-Noruega sub-21 (19h30, Canal 11)

Dunfermline-Falkirk (19h45, Eleven 2)

Sábado:

Brasil-Bolívia (01h30, SportTV2)

Cove Rangers-Hibernian (12h30, Eleven 1)

Luxemburgo-Chipre (14h00, SportTV2)

Montenegro-Azerbaijão (14h00, SportTV3)

Portsmouth-MK Dons (15h00, Eleven 1)

Ilhas Faroé-Letónia (17h00, SportTV1)

Liechtenstein-Gibraltar (17h00, SportTV2)

Andorra-Malta (19h45, SportTV3)

Palmeiras-São Paulo (23h00, Canal 11)

Atlanta Utd-New York Red Bulls (23h00, SportTV5)

Domingo:

Irlanda-País de Gales (14h00, SportTV2)

Cazaquistão-Albânia (14h00, SportTV3)

Bósnia-Holanda (17h00, SportTV3)

Noruega-Roménia (17h00, SportTV5)

Islândia-Dinamarca (19h45, SportTV3)

Rússia-Turquia (19h45, SportTV4)

Segunda-feira:

