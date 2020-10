Um clássico aqui, outro dérbi ali... depois de uma paragem de duas semanas para os compromissos das seleções, o futebol de clubes regressa em grande. Logo no sábado de manhã, joga-se o dérbi de Liverpool, com um aperitivo extra: os reds vêm de uma derrota humilhante com o Aston Villa, os toffees são líderes isolados da Premier League só com vitórias. À tarde, em Itália, Inter e Milan disputam um dérbi de Milão sempre quentinho, com a Juventus de Cristiano Ronaldo a ver do sofá, antes da partida com o Crotone. A bola dos grandes jogos segue novamente Inglaterra, para o Manchester City-Arsenal. Por cá, disputa-se mais uma jornada da Liga, e também com um clássico: Sporting e FC Porto medem forças em Alvalade também no sábado, às 20h30, sob o olhar atento do Benfica, que defronta na noite seguinte o Rio Ave. Já sabe que pode acompanhar todos os jogos do nosso campeonato AO MINUTO aqui.

SEXTA-FEIRA

Nimes-PSG (

Depois do mau arranque de época, o Paris Saint-Germain já vai em quatro vitórias consecutivas e está a apenas dois pontos da liderança do campeonato francês, ocupada pelo Rennes. Na sétima jornada, os parisienses deslocam-se ao terreno do Nimes, num jogo que pode marcar a estreia do internacional português Danilo Pereira, médio contratado ao FC Porto nos últimos dias de mercado, pelo PSG.

SÁBADO

Liverpool-Everton (SportTV+ e SportTV1, 12h30)

O dérbi de Liverpool é sempre o dérbi de Liverpool, mas este tem tudo para ser ainda mais especial, e é logo a abrir o fim de semana. Os reds recebem o eterno rival depois de uma derrota humilhante em casa do Aston Villa e querem, de certeza, voltar a entrar no trilho das vitórias. Só que do outro lado têm, até ao momento, a melhor equipa da Premier League: o conjunto de Carlo Ancelotti é líder isolado, com quatro vitórias em outros tantos jogos. Do lado do Liverpool, teremos Diogo Jota. No Everton, há André Gomes… e um James Rodríguez em grande forma.

Nápoles-Atalanta (SportTV3, 14h00)

Um dos grandes jogos da jornada na Serie A. O Nápoles de Gennaro Gattuso recebe a Atalanta, que continua a encantar por todos os estádios que passa. Duas equipas com estilos diferentes, mas que estão imbatíveis esta temporada no campeonato. O emblema napolitano, de Mário Rui, venceu os dois jogos que disputou; já o conjunto de Bérgamo partilha a liderança com o Milan, com nove pontos em nove possíveis e… 13 golos marcados.

Celta de Vigo-Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid começou bem a temporada, com uma goleada caseira sobre o Granada, mas nos últimos dois jogos voltou a registo habitual com Simeone: futebol cinzento e sem golos. Para voltarem aos triunfos, os colchoneros deslocam-se à Galiza para defrontar o Celta de Vigo. Têm a palavra Félix, Suárez e companhia.

Inter-Milan (SportTV3, 17h00)

O Nápoles-Atalanta abre o dia na Serie A, mas o prato forte chega às 17h00, com o dérbi de Milão. O Inter joga na condição de visitado no Guiseppe Meazza e corre atrás do rival, já que tem dois pontos a menos do que o Milan na classificação. Do lado dos rossoneri, Rafael Leão e Diogo Dalot podem ser uma das atrações desde jogo histórico do futebol europeu, mas há que ter em conta o suspeito do costume: Zlatan Ibrahimovic está recuperado da covid-19 e já pode ser opção para o treinador Stefano Pioli.

Manchester City-Arsenal (SportTV1, 17h30)

De Milão viajamos para Manchester, para mais um grande jogo deste fim de semana. A partida que coloca frente a frente Pep Guardiola e Mikel Arteta, mestre e aprendiz. Ao contrário do esperado, o início de época dos citizens de Bernardo Silva e João Cancelo não tem sido positivo e estão apenas no 14.º lugar, com quatro pontos. Do outro lado, o Arsenal, de Cédric Soares, segue no pelotão de perseguição ao Everton, com nove pontos.

Crotone-Juventus (SportTV3, 19h45)

E ao terceiro jogo, Andrea Pirlo terá o primeiro grande desafio no comando técnico da Juventus: montar a equipa sem Cristiano Ronaldo. O internacional português testou positivo à covid-19 na concentração da Seleção Nacional e é carta fora do baralho para os próximos compromissos dos bianconeri. O primeiro é já frente ao Crotone, num jogo de elevada importância, até porque a Juve é parte interessada no dérbi de Milão, que se joga algumas horas antes.

Newcastle-Manchester United (SportTV2, 20h00)

Como é que se recupera de uma derrota humilhante em casa frente a rival direto? Não sei se há uma receita para isso, mas para o bem do Manchester United, é bom que Ole Gunnar Solskjaer a tenha. Depois da goleada sofrida frente ao Tottenham de Mourinho, Bruno Fernandes e companhia deslocam-se até ao terreno do Newcastle, que soma mais quatro pontos do que os red devils. Um duelo histórico em Inglaterra e que assume extraordinária importância para Solskjaer, muito criticado recentemente.

DOMINGO

Tottenham-West Ham (SportTV2, 16h30)

13 golos nos últimos dois jogos, duas vitórias, uma delas histórica em casa do Manchester United. A época do Tottenham não começou da melhor maneira, mas os pupilos de José Mourinho mostraram estar em grande forma antes da pausa para as seleções. Agora, os spurs voltam a casa para defrontar o West Ham, décimo classificado da Premier League. Um dérbi londrino para colocar à prova a consistência de Gedson Fernandes e companhia.

Leicester-Aston Villa (SportTV2, 19h15)

Não deixa de ser surpreendente, mas o domingo de Premier League encerra com um Leicester-Aston Villa… terceiro e segundo classificados da Premier League, respetivamente. Os villans estão mesmo invictos – têm um jogo a menos – e chegam a esta partida depois de ter amassado o campeão Liverpool, por 7-2. O Leicester também já venceu o todo-poderoso Manchester City esta época, por 5-2, mas vem de uma derrota pesada em casa, na receção ao West Ham. Tem tudo para ser um jogo interessante.

