Na véspera de mais uma jornada internacional, rola a bola um pouco por essa Europa fora, com maior intensidade no sábado e no domingo. Um fim de semana de muito futebol, com vários motivos de interesse no menu. Os pratos fortes, no entanto, estão todos guardados para domingo: em Inglaterra, o Manchester Unied recebe o Tottenham. Em França, Marselha e Lyon medem forças no Vélodrome. E em Itália, Juventus e Nápoles fecham a ronda da Serie A. Isto, claro, enquanto decorre a terceira jornada da Liga, que pode acompanhar aqui EM DIRETO.

SÁBADO

Atlético de Madrid-Villarreal (Eleven1, 15h00)

João Félix começou a época a todo o gás, mas os colchoneros continuam a não acompanhar o talento do português. Os comandados de Simeone impressionaram na primeira jornada, com uma goleada gorda sobre o Granada, mas vacilaram a meio da semana no terreno do Huesca. Voltam agora ao Wanda Metropolitano para tentar o regresso às vitórias, frente a um Villarreal que conta com Emery no comando técnico e um punhado de bons jogadores, como Parejo, Kubo ou Paco Alcácer.

Leeds United-Manchester City (SportTV2, 17h30)

Marcelo Bielsa vs Pep Guardiola. Quem vai querer perder este jogo? Um duelo entre dois dos treinadores mais românticos da atualidade, e com vários portugueses em campo. Do lado do Leeds, que leva duas vitórias e uma derrota neste regresso à Premier League, há Hélder Costa, que tem sido opção no ataque. No City – adversário do FC Porto na Champions –, além de Bernardo Silva e João Cancelo, expectativa para perceber se Rúben Dias fará a sua estreia, num conjunto que não atravessa um bom momento – os citizens foram derrotados pelo Leicester em casa na ronda anterior.

Leipzig-Schalke (Eleven1, 17h30)

Um dos pratos fortes do menu da jornada da Bundesliga. Ainda à procura do primeiro golo, Gonçalo Paciência desloca-se à Red Bull Arena para tentar ajudar o «seu» Schalke a garantir a primeira vitória no campeonato, depois de duas derrotas – uma delas por 8-0 frente ao Bayern Munique. Já o Leipzig quererá manter a vantagem de um ponto sobre Dortmund e Bayern e por isso entra também pressionado a ganhar.

Udinese-Roma (SportTV3, 19h45)

Após duas jornadas, Paulo Fonseca ainda procura a primeira vitória na Serie A, numa altura em que tem sido algo contestado na capital italiana. A Roma perdeu o primeiro jogo do campeonato na secretaria, com o Verona, e na ronda anterior empatou na receção à toda poderosa Juventus. Desloca-se agora a Udinese para tentar, perante a Udinese, sorrir pela primeira vez esta temporada.

Valência-Betis (Eleven1, 20h00)

Duelo bem português a fechar o sábado de futebol em Espanha, entre duas equipas separadas por um ponto. O Valência, de Gonçalo Guedes e Thierry Correia, apesar de todos os problemas internos, segue no pelotão da frente na La Liga, com sete pontos. Pela frente terá, no entanto, o Betis de Manuel Pellegrini, que vendeu muito cara a derrota ao Real Madrid na jornada anterior e que tem contado com um William Carvalho em grande.

DOMINGO

Wolverhampton-Fulham (SportTV2, 14h00)

Não começou bem a época para a armada lusa do Wolverhampton, com quatro derrotas nos primeiros três jogos – duas delas para a Premier League. Pela frente, a equipa de Nuno Espírito Santo terá, no entanto, uma equipa que também não atravessa um bom momento: o Fulham de Ivan Cavaleiro, que ainda não pontuou neste regresso ao principal escalão do futebol inglês.

Manchester United-Tottenham (SportTV2, 16h30)

O jogo grande da jornada na Premier League coloca frente a frente Bruno Fernandes e Dalot contra José Mourinho e Gedson Fernandes, e duas equipas que não são propriamente as rainhas da regularidade. Os red devils vêm de uma vitória muito sofrida no terreno do Brighton, na jornada anterior – de resto a primeira na Premier – e pela frente terão um Tottenham que empatou na receção a um frágil Newcastle. É também o regresso de Mourinho a Old Trafford.

Aston Villa-Liverpool (SportTV2, 19h15)

Um duelo de gigantes em Inglaterra. Depois da estreia a marcar com o Arsenal, Diogo Jota e companhia deslocam-se a Birmingham para defrontar uma das sensações da Premier League até ao momento: dois jogos e duas vitórias para os villans, sem qualquer golo sofrido. O Liverpool, esse, também não está nada mal, bem pelo contrário: três triunfos em outras tantas partidas.

Juventus-Nápoles (SportTV3, 19h45)

O duelo da jornada em Itália. A Juventus começou bem a época, com uma vitória caseira frente à Sampdoria, mas empatou depois em Roma. Os bianconeri terão pela frente um dos maiores adversários na luta pelo Scudetto nos últimos anos e que, para já, só sabe ganhar na Serie A. No entanto, a equipa de Pirlo conta com um factor que pode desequilibrar: Cristiano Ronaldo. O internacional português entrou com tudo na nova época e já leva três golos na luta pela Bota de Ouro.

Lyon-Marselha (Eleven2, 20h00)

Nada melhor do que um clássico para fechar a jornada em França. O Marselha, orientado por André Villas-Boas, começou bem o campeonato, com duas vitórias, mas entretanto somou uma derrota e dois empates. Pela frente, o técnico português terá um adversário que também não tem brilhado. A equipa de Anthony Lopes entrou a vencer na Liga, mas vai no quarto jogo sem ganhar. Uma partida que será seguida atentamente pelo FC Porto, já que os dragões vão defrontar o Marselha na Liga dos Campeões.

Barcelona-Sevilha (Eleven1, 20h00)

Em Espanha a jornada também fecha com um grande duelo em perspetiva. O novo Barcelona de Ronald Koeman começou a época com uma goleada frente ao Villarreal e terá agora pela frente o Sevilha de Lopetegui, que não vende barato nenhum jogo. Do lado do Barça há Trincão, além de Messi, claro. No Sevilha, são algumas as caras conhecidas, como Óliver Torres e Acuña.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

SEXTA-FEIRA:

Bochum-Osnabruck (Eleven1 e Canal11, 17h30)

Gazientep-Trabzonsport (SportTV5, 18H00)

União de Berlim-Mainz (Eleven2, 19h30)

Fiorentina-Sampdoria (SportTV3, 19h45)

Paris Saint-Germain-Angers (Eleven1, 20h00)

SÁBADO:

Valladolid-Eibar (Eleven1, 12h00)

Hannover-Braunschweig (Eleven3, 12h00)

Chelsea-Crystal Palace (SportTV+ e SportTV2, 12h30)

Norwich-Derby County (Eleven2, 12h30)

Borussia Dortmund-Friburgo (Eleven2, 14h30)

Colónia-Borussia Monchengladbach (Eleven3, 14h30)

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim (Eleven4, 14h30)

Estugarda-Bayer Leverkusen (Eleven5, 14h30)

Atlético de Madrid-Villarreal (Eleven1, 15h00)

Everton-Brighton (SportTV2, 15h00)

Lens-Saint-Étienne (Eleven6, 16h00)

Génova-Torino (SportTV3, 17h00)

Fenerbahçe-Karagumruk (SportTV5, 17h00)

Leeds-Manchester City (SportTV3, 17h30)

Leipzig-Schalke (Eleven2, 17h30)

Real Sociedad-Getafe (Eleven1, 17h30)

Elche-Huesca (Eleven3, 17h30)

Udinese-Roma (SportTV3, 19h30)

Newcastle-Burnley (SportTV2, 20h00)

Nice-Nantes (Eleven2, 20h00)

Valência-Betis (Eleven1, 20h00)

Palmeiras-Ceará (Canal11, 23h00)

DOMINGO:

Toronto-Philadelphia (SportTV3, 00h35)

Tigres-At. San Luis (Canal 11, 01h00)

Osasuna-Celta de Vigo (Eleven1, 11h00)

Groningen-Ajax (SportTV4, 11h15)

Atalanta-Cagliari (SportTV+, 11h30)

Leicester-West Ham (SportTV2, 12h00)

Southampton-West Brom (SportTV3, 12h00)

Montpellier-Nimes (Eleven2, 12h00)

St. Johnstone-Celtic (Eleven4, 12h00)

Club Brugge-Anderlecht (Eleven 6, 12h30)

Alavés-Athletic Bilbau (Eleven1, 13h00)

Willem II-Feyenoord (SportTV1, 13h30)

Arsenal-Sheffield United (SportTV5, 14h00)

Wolverhampton-Fulham (SportTV2, 14h00)

Lazio-Inter (SportTV3, 14h00)

Brest-Mónaco (Eleven3, 14h00)

Bordéus-Dijon (Eleven 4, 14h00)

Estrasburgo-Lille (Eleven5, 14h00)

Wolfsburgo-Augsburgo (Eleven2, 14h30)

Levante-Real Madrid (Eleven1, 15h00)

Rennes-Reims (Eleven3, 16h00)

Manchester United-Tottenham (SportTV2, 16h30)

Bayern Munique-Hertha Berlim (Eleven2, 17h00)

Milan-Spezia (SportTV3, 17h00)

Charleroi-Standard Liège (Eleven4, 17h15)

Almería-Sp. Gijón (Eleven6, 17h15)

Cádiz-Granada (Eleven1, 17h30)

Aston Villa-Liverpool (SportTV2, 19h15)

Juventus-Nápoles (SportTV3, 19h45)

Barcelona-Sevilha (Eleven1, 20h00)

Lyon-Marselha (Eleven2, 20h00)

Flamengo-At. Paranaense, 20h00)

SEGUNDA-FEIRA:

Toluca-Cruz Azul (Canal 11, 01h00)