O fim de semana é maioritariamente de futebol internacional, mas isso não significa que não haja decisões em jogo. Em África, tem início o play-off de apuramento para o Mundial 2022 já esta sexta-feira, e com um português em jogo. Depois da final da CAN perdida há mês e meio, o Egito de Carlos Queiroz volta a defrontar o Senegal, mas desta vez está em jogo a presença no Qatar no final do ano. Mas este fim de semana não é só de seleções: no Brasil, começam-se também a aproximar as primeiras decisões do ano, com Abel a jogar uma meia-final e Paulo Sousa na expectativa para descobrir com quem vai jogar a mais uma final no Flamengo.

SEXTA-FEIRA

Camarões-Argélia, 17h00 (SportTV5)

Na ressaca da CAN, duas das melhores seleções do continente africano vão decidir entre si um dos bilhetes para o Mundial do Qatar, no final deste ano. Os Camarões, já sem António Conceição, jogam a primeira mão deste play-off em casa, e decerto esperarão novamente um Vicent Aboubakar, ex-FC Porto, muito inspirado, ele que foi uma das estrelas da CAN. Na Argélia, o sportinguista Slimani é opção para tentar levar os argelinos a uma fase final do Campeonato do Mundo quase dez anos depois.

Egito-Senegal, 19h30 (SportTV2)

Mês e meio depois da final da CAN, Egito e Senegal voltam a medir forças em dois jogos de pressão máxima: em jogo está a presença no Mundial 2022. Em fevereiro, o Senegal de Sadio Mané festejou com um triunfo nos penáltis, e agora os egípcios, de Carlos Queiroz, vão querer desforrar-se e garantir a passagem para o Qatar. Mo Salah e companha têm a palavra.

Portugal sub-21-Islândia sub-21, 20h15 (Canal11)

Cinco jogos, cinco vitórias, 20 golos marcados e zero sofridos. A vida da Seleção Nacional de sub-21 no grupo 4 da qualificação para o Europeu vai de vento em popa, e esta sexta-feira há mais um desafio a esse registo: a Islândia. Os comandados de Rui Jorge recebem os atuais terceiros classificados do grupo em Portimão, numa partida em que ganhar é imperial para manterem a liderança, pois a Grécia está mesmo à espreita.

Argentina-Venezuela, 20h30 (SportTV1)

É um jogo quase a feijões, mas não deixa de ser uma partida da qualificação sul-americana para o Mundial 2022. A Argentina está apurada há várias semanas, e recebe esta sexta-feira a Venezuela, seleção que é última nesta fase e que já está matematicamente afastada do Qatar. Na albiceleste, Otamendi está convocado, pelo que o Benfica é também parte interessada neste duelo.

SÁBADO

Espanha-Albânia, 18h45 (SportTV3)

Já apurada para o Mundial 2022, a Espanha defronta a Albânia num jogo de preparação, mas com duas particularidades: desde logo, o sportinguista Pablo Sarabia e está convocado e poderá ser opção. Depois, porque é a primeira vez em 18 anos que la roja vai jogar na região da Catalunha: no caso, em Barcelona, no Cornellà-El Prat, o estádio do Espanhol.

Alemanha-Israel, 19h45 (SportTV4)

Também já com passaporte garantido para o Mundial 2022, a seleção alemã tem este fim de semana um teste de preparação para o torneio do Qatar frente a Israel, na PreZero Arena, habitual casa do Hoffenheim. E este encontro pode também ser um teste para o benfiquista Julian Weigl. Cinco anos depois, o médio defensivo está de regresso à seleção, e pode ter aqui uma boa oportunidade para mostrar serviço perante Hansi Flick e que merece estar na Mannschaft.

Fluminense-Botafogo, 20h00 (SportTV1)

Um clássico do futebol brasileiro, e que interessa ao Flamengo, de Paulo Sousa. Fluminense e Botafogo defrontam-se na segunda mão das meias-finais do Campeonato Carioca, e já sabem que à sua espera no jogo decisivo está o mengão. O Flu está em vantagem e sabe que mesmo que perca por 1-0, garante o apuramento. Do lado do Botafogo, Luís Castro será um espectador atento, ele que se diz ser o próximo treinador da equipa.

