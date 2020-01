Não que tenha faltado futebol neste louco janeiro, mas o que aí vem merece foco especial. Um grande fim de semana de futebol internacional, para mais com espaço livre no calendário, uma vez que os grandes duelos do campeonato português se jogam logo na sexta-feira (uma 17ª jornada com FC Porto-Sp Braga e Sporting-Benfica, para seguir aqui EM DIRETO).

Lá por fora o fim de semana também começa mais cedo, com o regresso da Bundesliga depois da paragem de inverno, e segue com um sábado que arranca com o Tottenham de Mourinho em casa do Watford e tem jogo grande em Espanha, um Real Madrid-Sevilha, para culminar num domingo em grande. Foco obrigatório no Liverpool-Manchester United, o clássico dos clássicos do futebol inglês, e lugar reservado no sofá também a fechar a noite, para acompanhar o Barcelona-Granada que assinala a estreia de Quique Setién no banco «culé».

Sexta-feira:

Schalke-Borussia MGladbach (19h30, Eleven1)

Está de volta a Bundesliga, o mais competitivo dos grandes campeonatos da Europa. E arranca logo na sexta-feira com um duelo que promete. O Gladbach, que perdeu a liderança mas está a apenas a dois pontos a frente, onde mora agora o Leipzig, recebe um Schalke que também estava em perda ants da paragem de inverno, mas na verdade continua no meio da luta pelo topo.

Sábado:

Watford-Tottenham (12h30, SportTV2)

Duas derrotas seguidas na Premier League, um apuramento na Taça a dois tempos frente ao Middlesbrough. O estado de graça de José Mourinho no Tottenham durou pouco, condicionado também por lesões importantes, sobre todas a de Harry Kane. Agora vem a visita a um Watford que andou lá no fundo mas está em recuperação, com os Spurs a precisarem de acertar o passo rapidamente, quando estão no oitavo lugar, a nove pontos já da zona Champions. Ainda no sábado, joga-se em direto o Manchester City-Crystal Palace (15h00, SportTV2), com a equipa de Bernardo Silva a procurar manter distâncias no segundo lugar, quando tem dois pontos de vantagem sobre o Leicester.

Lazio-Sampdoria (14h00, SportTV3)

Arranca em Roma a jornada 20 da Serie A, com a Lazio a procurar prolongar uma série notável que já vai em 10 vitórias seguidas, frente a uma Sampdoria concentrada na luta pela permanência. Uma das curiosidade de um campeonato italiano bem mais interessante este ano é ver onde chegará esta Lazio, que está num sólido terceiro lugar, a seis pontos da liderança e com um jogo a menos.

Augsburgo-Borussia Dortmund (14h30, Eleven2)

E à mesma hora o Hoffenheim-E. Frankfurt (14h30, Eleven3). O Dortmund à procura de começar o ano de forma mais consistente do que a que mostrou na primeira metade da temporada, num campeonato em que está tudo em aberto. Quarto, o Borussia está a sete pontos da liderança. Mais distante o Hoffenheim, que é sétimo mas ainda tem ambições de Champions, frente a um Eintracht que entretém mas não consegue resultados: não vence há seis jornadas. Na tarde de sábado há ainda o Leipzig-Union Berlim (17h30, Eleven2), a receção do líder a um adversário que procura estabilidade na época de estreia na Bundesliga.

Real Madrid-Sevilha (15h00, Eleven1)

Jogo grande no Bernabéu entre o Real, na frente em igualdade com o Barcelona, e o Sevilha, quarto a cinco pontos de distância. O campeonato está em aberto, os «merengues» precisam de consolidar os sinais de estabilidade e o Sevilha de Julen Lopetegui quer confirmar a ambição assumida esta época. Mas terá de remar contra a história: os andaluzes já não vencem no Bernabéu há mais de uma década. À noite joga-se ainda o Eibar-At. Madrid (20h00, Eleven1), com os «colchoneros», que estão em igualdade pontual com o Sevilha, a tentarem prolongar uma fase mais estável em termos de resultados, vindos de três vitórias seguidas.

Domingo:

Hertha Berlim-Bayern Munique (14h30, Eleven1)

O Bayern Munique terminou o ano forte e procura nesta visita ao Hertha prolongar a tendência para a segunda metade da época, quando está a quatro pontos da liderança. Na tarde de domingo espaço ainda para o Paderborn-Bayer Leverkusen (17h00, Eleven2), oportunidade para medir o pulso ao adversário do FC Porto na Liga Europa, um Leverkusen que está agora no sexto lugar e também na luta pelos lugares de Liga dos Campeões.

Lecce-Inter (14h00, SportTV3)

O empate na ronda passada com a Atalanta custou a liderança ao Inter, mas são apenas dois pontos de diferença para a Juve. Crucial portanto esta visita ao «aflito» Lecce, para os «nerazzurri» manterem pelo menos o multicampeão sob pressão na luta pelo título.

Liverpool-Manchester United (16h30, SportTV2)

O jogo dos jogos do futebol inglês chega com o Liverpool bem no topo na época de todos os recordes, no melhor arranque de sempre da história da Premier League, e com o Manchester United a 27 (!) pontos de distância. Muito longe dos tempos de ouro, mas vindo de duas vitórias seguidas (a goleada ao Norwich no campeonato e o triunfo sobre o Wolverhampton para a Taça em jogo de desempate), o que face à inconsistência da equipa nos dias que correm já não é mau. Os «red devils» foram a única equipa a tirar pontos ao líder esta época, no empate em Old Trafford em meados de outubro, isso ninguém lhes tira. Mas, se a supremacia do Liverpool nesta altura é incontestável, o facto é que o United não vence em Anfield desde 2016. E a última visita, em dezembro de 2018, acabou numa derrota que foi o fim da linha para José Mourinho. Portanto, o clássico tem como fundo esse cenário de desequilíbrio atual, mas também por isso uma expectativa especial em torno do que acontecerá.

Juventus-Parma (19h45, SportTV2)

Antes joga-se o Génova-Roma (17h00, SportTV3), com a equipa de Paulo Fonseca a tentar voltar aos triunfos após duas derrotas seguidas na Serie A. Depois a receção da Juventus, agora de novo na frente, o seu lugar há tantos anos, a um Parma que está na sétima posição e tem ambições europeias. À partida já com Cristiano Ronaldo, que ficou de fora da goleada a meio da semana sobre o Cagliari, para a Taça, com uma crise de sinusite.

Barcelona-Granada (20h00, Eleven1)

Não são precisas recomendações para aquela que será a estreia de Quique Setién no banco do Barcelona. Vale cada minuto de atenção o arranque do enorme desafio para o treinador que é, não há como dar volta ao lugar comum, um dos últimos grandes românticos. O discípulo de Cruyff, o homem de princípios inegociáveis no Racing, no Las Palmas e sobretudo no Betis chegou ao banco de sonho, o seu e o de muitos que se habituaram a admirá-lo. Setién, que deixou o Betis no final da temporada passada, foi o último treinador a vencer no Camp Nou, num 4-3 para a memória coletiva em novembro do ano passado. Chega agora ao Barcelona, no meio de um processo conturbado como foi o a saída de Ernesto Valverde e a sua sucessão. Não foi primeira escolha, mas simboliza um regresso do Barça à sua identidade. O grande desafio da vida de Setién começa com a defesa da liderança partilhada com o Real Madrid frente a um Granada que foi sensação mas vem em queda e já está na 10ª posição.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

Sexta-feira

Schalke-Borussia MGladbach (19h30, Eleven1)***

Fulham-Middlesbrough (19h30, Eleven3)**

Leganés-Getafe (20h00, Eleven2)**

Granvillaise-Marselha (20h05, SportTV5)**

Sábado:

Levante-Alavés (12h00, Eleven1)**

Watford-Tottenham (12h30, SportTV2)***

QPR-Leeds United (12h30, Eleven2)**

Lazio-Sampdoria (14h00, SportTV3)***

Augsburgo-Borussia Dortmund (14h30, Eleven2)***

Hoffenheim-E. Frankfurt (14h30, Eleven3)***

Real Madrid-Sevilha (15h00, Eleven1)****

Manchester City-Crystal Palace (15h00, SportTV2)***

Sassuolo-Torino (17h00, SportTV3)**

Osasuna-Valladolid (17h30, Eleven1)**

Newcastle-Chelsea (17h30, SportTV2)***

Leipzig-Union Berlim (17h30, Eleven2)***

Nápoles-Fiorentina (19h45, SportTV2)***

Nantes-Lyon (19h55, SportTV5)**

Eibar-At. Madrid (20h00, Eleven1)***

Domingo:

Maiorca-Valência (11h00, Eleven1)**

VVV Venlo-PSV (11h15, SportTV3)**

Milan-Udinese (11h30, SportTV2)***

Betis-Real Sociedad (13h00, Eleven2)***

Ajax-Sparta Roterdão (13h30, SportTV4)**

Lecce-Inter (14h00, SportTV3)***

Burnley-Leicester (14h00, SportTV2)***

Hertha Berlim-Bayern Munique (14h30, Eleven1)***

Villarreal-Espanhol (15h00, Eleven2)**

Liverpool-Manchester United (16h30, SportTV2)*****

Anderlecht-Club Brugge (16h45, Eleven3)**

Génova-Roma (17h00, SportTV3)**

Paderborn-Bayer Leverkusen (17h00, Eleven2)***

At. Bilbao-Celta Vigo (17h30, Eleven1)**

Juventus-Parma (19h45, SportTV2)***

Lorient-PSG (19h55, SportTV3)**

Barcelona-Granada (20h00, Eleven1)***