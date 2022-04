Poucos fins de semana devem ter sido mais entretidos do que este. Os grandes jogos são muitos e há vários títulos para decidir. Desde logo na Youth League, onde o Benfica vai disputar a final four. Os encarnados procuram a quarta presença numa final da prova e para isso têm de vencer nas «meias» a Juventus. Depois, sim, poderão jogar o encontro decisivo na segunda-feira, frente a At. Madrid ou Salzburgo. Depois, em França pode haver campeão, assim como na Alemanha, e em Espanha joga-se a final da Taça. Em Itália e em Inglaterra há duelos importantes e pouca margem de manobra para quem vai na frente. Por cá, joga-se a 31.ª jornada da Liga e… também pode haver campeão. Pode acompanhar tudo AO MINUTO aqui.

OS DESTAQUES DO FIM DE SEMANA

SEXTA-FEIRA

Juventus-Benfica (Youth League), 13h00 (Canal11)

Será que à quarta é de vez? Depois das desilusões de 2014, 2017 e 2020, o Benfica está de regresso à final four da Youth League, na qual vai defrontar nas meias-finais a Juventus. Os encarnados vêm de um triunfo moralizador frente ao rival Sporting, e podem beber do copo meio-cheio: sempre que disputaram as «meias» desta competição, foram à final. O problema é o copo meio-vazio: nessas três ocasiões, foram derrotados pela final. Agora, os comandados de Luís Castro querem escrever uma história diferente, e já sabem que se vencerem os italianos terão de medir forças no encontro decisivo, na segunda-feira, frente a Atlético de Madrid ou Salzburgo.

SÁBADO

Arsenal-Manchester United, 12h30 (SportTV2)

Não deve haver muitas maneiras mais agradáveis de começar o sábado. O Arsenal atravessou uma fase complicada, mas a vitória em casa do Chelsea a meio da semana devolveu a confiança aos gunners, de Cédric Soares e Nuno Tavares. Agora segue-se mais um clássico, frente ao Manchester United. Há a expectativa para perceber se Cristiano Ronaldo regressará à equipa, num jogo com um carácter bem decisivo. Em caso de derrota, os red devils, que contam também com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ficarão a seis pontos precisamente do Arsenal e o objetivo do apuramento da Liga dos Campeões começará mesmo a parecer uma miragem…

Manchester City-Watford, 15h00 (SportTV2)

Um ponto separa o líder Manchester City do Liverpool, e a seis jornadas do fim, a Premier League parece que vai mesmo decidir-se no sprint final. Os citizens, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, têm sido quase indomáveis esta época, e é bom que mantenham a forma, porque qualquer deslize pode ser fatal. O Watford está em penúltimo e a precisar de pontos, e um adversário desesperado é capaz de tudo.

Inter de Milão-Roma, 17h00 (SportTV3)

Se a Roma de José Mourinho ainda acalenta alguma esperança de marcar presença na Liga dos Campeões da próxima época, ganhar no Giuseppe Meazza é fulcral. O técnico português volta a uma casa que bem conhece, e precisará de se superar para conseguir os três pontos. É que o Inter está a apenas dois pontos do líder Milan, e com um jogo a menos. Qualquer erro pode ser fatal para ambas as equipas, e nem o empate servirá, principalmente aos romanos, que também conta com Rui Patrício e Sérgio Oliveira. Jogaço em perspetiva.

Bayern Munique-Borussia Dortmund, 17h30 (Eleven1)

Um clássico que pode dar um título – mais um. Nesta altura, Bayern Munique e Borussia Dortmund estão separados por nove pontos, na primeira e segunda posição, respetivamente. Significa isto que os bávaros festejarão o décimo título consecutivo – e o 31.º da história – caso triunfem ante o rival. A conquista do Bayern é praticamente inevitável, mas o Dortmund, de Raphael Guerreiro, decerto não quererá ser o bombo da festa.

PSG-Lens, 20h00 (Eleven2)

De uma festa inevitável para outra. Em França, as contas são simples. Se o Paris Saint-Germain vencer na receção ao Lens, confirma o título de campeão a quatro jornadas do fim. O adversário não é dos mais acessíveis, já que o Lens está na luta pelos lugares europeus, mas se a equipa de Danilo, Nuno Mendes e companhia jogarem o que sabem, deverão conquistar a décima Ligue 1 da sua história. História sem muita história.

Valência-Betis, 21h30 (SportTV4)

Uma decisão onde se fala português. O Estádio de La Cartuja, em Sevilha, recebe este sábado um dos jogos do ano em Espanha, a final da Taça do Rei. Real Madrid e Barcelona não estão, mas Valência e Betis, também dois gigantes do país, justificam bem o entusiasmo à volta do encontro. O clube che, de Gonçalo Guedes e Thierry Correia, tem vantagem no palmarés – são já oito conquistas, a última em 2019 –, mas os béticos, de William Carvalho e Rui Silva jogam em casa e procuram a glória pela terceira vez na sua história, a primeira vez em mais de 15 anos.

Palmeiras-Corinthians, 23h00 (Canal11)

Depois do empate frente a Paulo Sousa, Abel tem mais um duelo português ante Vítor Pereira, treinador do Corinthians. O Palmeiras não começou bem a época e não venceu nenhum dos três primeiros jogos no Brasileirão, por isso é urgente vencer. A viver um momento diferente está o timão, líder do campeonato com dois triunfos em outros tantos jogos. Promete.

DOMINGO

Liverpool-Everton, 16h30 (SportTV1)

Pouco mais de 24 horas depois do jogo do Manchester City, o Liverpool entra em campo já a saber o resultado do grande rival na luta pelo título. Os reds, de Diogo Jota, têm cilindrado a concorrência nas últimas semanas, e a mais recente vítima foi o Manchester United. Agora segue-se outro grande rival, o Everton, de André Gomes, que ocupa uma posição delicada na tabela – os lugares de descida não estão longe. Lutas diferentes, mas a pressão de vencer é igual, principalmente num dérbi.

Lazio-Milan, 19h45 (SportTV3)

Se o Inter joga com a Roma, o rival do Inter, o Milan, joga com o rival da Roma, a Lazio. E tudo grandes jogos. Os rossoneri lideram a Serie A, mas isso pode mudar caso os nerazzurri vençam os romanos. Por isso, é imperial a equipa de Rafael Leão vencer na capital italiana, frente a um adversário que continua a ter esperanças no apuramento para a Liga dos Campeões, apesar da vida difícil.

Todas as transmissões do fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Juventus-Benfica (Youth League), 13h00 (Canal11)

At. Madrid-Salzburgo (Youth League), 17h00 (Canal11)

Fortuna Dusseldorf-Dynamo Dresden, 17h30 (Eleven2)

Wolfsburgo-Mainz, 19h30 (Eleven2)

Huddersfield-Barnsley, 19h45 (Eleven1)

Tenerife-Huesca 20h00 (Eleven3)

SÁBADO

Arsenal-Manchester United, 12h30 (SportTV2)

Schalke-Werder Bremen, 12h30 (Eleven2)

Jahn Regensburg-Hamburgo, 12h30 (Eleven3)

Luton Town-Blackpool, 12h30 (Eleven1)

SpVgg Greuther Furth-Bayer Leverkusen, 14h30 (Eleven2)

Leipzig-União Berlim, 14h30 (Eleven1)

Friburgo-Borussia Monchengladbach, 14h30 (Eleven4)

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim, 14h30 (Eleven3)

Colónia-Arminia Bielefeld, 14h30 (Eleven5)

Manchester City-Watford, 15h00 (SportTV2)

NEC-Ajax, 15h30 (SportTV6)

Lyon-Montpellier, 16h00 (Eleven6)

Inter de Milão-Roma, 17h00 (SportTV3)

Brentford-Tottenham, 17h30 (SportTV2)

Málaga-Eibar, 17h30 (SportTV3)

Bayern Munique-Borussia Dortmund, 17h30 (Eleven1)

Saint-Étienne-Mónaco, 18h00 (Eleven2)

PSG-Lens, 20h00 (Eleven2)

Athletico Paranaense-Flamengo, 20h30 (Canal11)

Valência-Betis, 21h30 (SportTV4)

Central Córdoba S. Estero-Boca Juniors, 23h00 (SportTV1)

Palmeiras-Corinthians, 23h00 (Canal11)

DOMINGO

DC United-NE Revolution, 00h30 (SportTV5)

Salernitana-Fiorentina, 11h30 (SportTV3)

Rennes-Lorient, 12h00 (Eleven1)

Motherwell-Rangers, 12h00 (Eleven3)

Paderborn-Hannover, 12h30 (Eleven6)

Burnley-Wolverhampton, 14h00 (SportTV1)

Chelsea-West Ham, 14h00 (SportTV3)

Clermont-Angers, 14h00 (Eleven3)

Metz-Brest, 14h00 (Eleven5)

Nantes-Bordéus, 14h00 (Eleven4)

Nice-Troyes, 14h00 (Eleven2)

Empoli-Nápoles, 14h00 (SportTV2)

Bochum-Aygsburgo, 14h30 (Eleven1)

Mirandés-Valladolid, 15h15 (Eleven6)

Lille-Estrasburgo, 16h05 (Eleven2)

Liverpool-Everton, 16h30 (SportTV1)

Hertha Berlim-Estugarda, 16h30 (Eleven1)

Génova-Cagliari, 17h00 (SportTV3)

Stade Reims-Marselha, 19h45 (Eleven2)

Lazio-Milan, 19h45 (SportTV3)

Barcelona-Rayo Vallecano, 20h00 (Eleven1)

Racing Club-Newell’s Old Boys, 20h30 (SportTV6)

Cincinnati-Los Angeles FC, 22h20 (SportTV5)

River Plate-Atlético Tucumán, 23h00 (SportTV6)

Atlético Goinanense-Botafogo, 23h00 (Canal11)

SEGUNDA-FEIRA

Preston North End-Blackburn Rovers, 19h30 (Eleven2)

Sassuolo-Juventus, 19h45 (SportTV6)

Almería-Sp. Gijón, 20h00 (Eleven1)

Crystal Palace-Leeds United, 20h00 (SportTV3)