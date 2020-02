O fim de semana que aí vem tem combate de chefes na Alemanha, dérbi em Itália, um Betis-Barcelona que promete em Espanha, um PSG-Lyon em França e uma espécie de paragem em Inglaterra, com meia jornada da Premier League, que se completa daqui por uma semana. Vai ter de rivalizar com uma jornada da Liga portuguesa que tem FC Porto-Benfica e que pode acompanhar aqui EM DIRETO. E o Maisfutebol cá está para dar uma ajuda nessa gestão.

Sábado:

Marselha-Toulouse (16h30, Eleven3)

O Marselha de André Villas-Boas está sólido na liderança do «outro» campeonato francês, aquele que se joga descontando o PSG, campeão em série e já com 12 pontos de vantagem nesta altura. A equipa orientada pelo treinador português soma doze jogos seguidos a pontuar e procura prolongar a série na receção ao «lanterna vermelha». Bem menos tranquilo o Bordéus de Paulo Sousa, que entra em campo mais tarde frente ao Metz (19h00, Eleven5), a tentar estancar uma queda que o atirou para a 12ª posição, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

Bayer Leverkusen-B. Dortmund (17h30, Eleven1)

A tarde de Bundesliga em direto começa com o Schalke-Paderborn (14h30, Eleven2) e o Friburgo-Hoffenheim (14h30, Eleven3), antes de se centrar em Leverkusen, onde o Bayer, adversário do FC Porto na Liga Europa, recebe um Dortmund que vem de goleada em goleada na Bundesliga, três jogos seguidos a marcar cinco golos. Impulsionado pelo fenómeno Haaland, o reforço de inverno que marcou sete (!) golos em 136 minutos de jogo na Bundesliga, divididos por três jogos. Números inacreditáveis do jovem avançado norueguês, que também picou o ponto a meio da semana, mas aí sem conseguir evitar o afastamento da Taça da Alemanha, frente ao Werder Bremen. O Dortmund está no terceiro lugar, a três pontos da liderança numa ronda de confronto direto entre as duas equipas da frente, o Bayer Leverkusen é quinto, a quatro pontos de distância.

Hellas Verona-Juventus (19h45, SportTV2)

O Verona de Miguel Veloso vem de dois empates frente a dois dos grandes de Itália, Milan e Lazio, e recebe agora o líder da Serie A. Bem mais escassas as probabilidades de uma surpresa frente à poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo, que assumiu a liderança e procura consolidar o avanço que ganhou ao Inter, por esta altura a três pontos de distância.

At. Madrid-Granada (20h00, Eleven1)

O At. Madrid sob pressão máxima, naquela que é a pior série de Diego Simeone, cinco jogos sem ganhar, três dos quais para a Liga. Os «colchoneros», que caíram para o sexto lugar e estão a 13 pontos do líder Real Madrid, depois da derrota no dérbi da semana passada, têm ainda de gerir uma onda de lesões na frente, onde não podem contar com João Félix, Diego Costa e Morata. É neste contexto que chega a receção à equipa sensação da primeira volta. Em novembro o Granada arrancou um empate ao Atlético, desde então quebrou mas acaba de afastar o Valência da Copa do Rei.

Domingo:

Real Sociedad-At. Bilbao (13h00, Eleven1)

O foco no dérbi basco teve de esperar pelos duelos de ambas as equipas com os gigantes de Espanha para a Copa do Rei, na quinta-feira, mas saiu reforçado, depois de ambos sairem por cima, eliminado Real Madrid e Barcelona. No domingo escreve-se então um novo capítulo da história entre os dois emblemas maiores do País Basco, feita de uma rivalidade tranquila, com ascendente do Athletic, mas vantagem da Real Sociedad em casa. As duas equipas já tiveram melhores dias nesta edição da Liga, mas chegam ambas motivadas com as proezas na Copa do Rei e reanimadas na corrida pelos lugares europeus.

Osasuna-Real Madrid (15h00, Eleven1)

O Real Madrid já olha de cima para a concorrência, mas são apenas três pontos de vantagem sobre o Barcelona, com muito campeonato ainda por jogar. O equilíbrio recuperado com Zidane expressa-se também na solidez do Real fora de casa, onde perdeu até agora apenas um jogo, em Maiorca. Agora joga em Pamplona, frente a um Osasuna a fazer um campeonato tranquilo.

Manchester City-West Ham (16h00, SportTV2)

Em Inglaterra debateu-se a necessidade de fazer uma paragem de inverno, como acontece em maior ou menor medida em todos os grandes campeonatos europeus. O período de festas de Natal e Ano Novo foi rapidamente posto de parte, mandou a tradição, e acabou por se optar por uma solução mista. Joga-se meia jornada neste fim de semana, outra meia no próximo. Entre as equipas que entram já em campo e descansam a seguir está o Manchester City, que recebe um West Ham em zona de risco, quando procura pelo menos consolidar o segundo lugar. E depois da tal paragem terá duelo com o Leicester, nesta altura a apenas dois pontos de distância.

Bayern Munique-Leipzig (17h00, Eleven1)

O Borussia MGladbach-Colónia (14h30, Eleven2), com a equipa da casa, a três pontos da liderança, a tentar capitalizar o combate de chefes, serve de aquecimento para o grande jogo da jornada. O duelo de Munique pode ser um dos últimos tira-teimas na luta pelo título, quando o Bayern voltou a embalar e, do alto de seis vitórias seguidas, se isolou na frente. O Leipzig quebrou nos últimos jogos, está a dois pontos da liderança e este é um teste à solidez da sua ambição. Na primeira volta o confronto terminou em empate, mas eram outras circunstâncias. Este não é ainda um clássico, falamos do grande dominador do futebol alemão frente a uma equipa com uma dezena de anos de história, mas ganha estatuto rapidamente, face à ascensão meteórica do Leipzig em apenas três temporadas e meia na Bundesliga. Em nove confrontos até agora, o Leipzig apenas venceu um, em março de 2018.

Inter-Milan (19h45, SportTV3)

O Derby della Madonnina, clássico de sempre mas desequilibrado a favor do Inter nos tempos mais recentes. O Milan, em espiral negativa nos últimos anos, apenas venceu dois dos últimos dez duelos com o velho rival e vai tentar contrariar a série em curso de três derrotas seguidas, numa altura em que recuperou algum fôlego. Muito em jogo para as duas equipas, o Inter na perseguição à liderança e com o segundo lugar também ameaçado pela Lazio, o Milan na luta pelos lugares europeus, sexto e a sete pontos da zona Champions.

Betis-Barcelona (20h00, Eleven1)

O enredo promete, o regresso de Quique Setién ao Benito Villamarín, o estádio onde pôs o Betis a jogar o futebol sedutor que idealiza, mas sem conseguir os resultados correspondentes. Quando tinha o atual treinador do Barcelona no banco, o Betis deu muitas dores de cabeça aos culés. Agora Setién tem um navio-almirante em mãos e enorme pressão ao comando de um Barcelona a atravessar tempos turbulentos, mais ainda depois da eliminação na Taça do Rei frente ao At. Bilbao, e a correr atrás do Real Madrid na luta pelo título.

PSG-Lyon (20h00, Eleven2)

Um clássico que perdeu dimensão, face ao enorme fosso que o PSG cavou para a concorrência na Ligue 1. São já 12 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Marselha, 25 para um Lyon mais concentrado em manter-se pelo menos na corrida pelos lugares europeus. Os parisienses têm dominado os duelos em casa nos últimos anos e a última vitória do Lyon no Parque dos Príncipes para o campeonato já tem 12 anos.

Todas as transmissões em direto do fim de semana

Sexta-feira:

E. Frankfurt-Augsburgo (19h30, Eleven1)***

Roma-Bolonha (19h45, SportTV3)***

Bristol City-Birmingham (19h45, Eleven3)**

Angers-Lille (19h45, Eleven6)**

Valladolid-Villarreal (20h00, Eleven2)**

Sábado:

Levante-Leganés (12h00, Eleven1)**

Estugarda-FC Erzgebirge (12h00, Eleven2)*

Everton-Crystal Palace (12h30, SportTV+ e SportTV2)**

Fiorentina-Atalanta (14h00, SportTV4)**

Schalke-Paderborn (14h30, Eleven2)***

Friburgo-Hoffenheim (14h30, Eleven3)***

Getafe-Valência (15h00, Eleven1)**

Marselha-Toulouse (16h30, Eleven3)**

Torino-Sampdoria (17h00, SportTV4)**

Bayer Leverkusen-B. Dortmund (17h30, Eleven1)***

Brighton-Watford (17h30, SportTV2)**

Alavés-Eibar (17h30, Eleven2)**

Nottingham Forest-Leeds United (17h30, Eleven6)**

PSV-Willem II (18h45, SportTV2)**

Amiens-Mónaco (19h00, Eleven4)**

Metz-Bordéus (19h00, Eleven5)**

Hellas Verona-Juventus (19h45, SportTV2)***

At. Madrid-Granada (20h00, Eleven1)***

Domingo:

Espanhol-Maiorca (11h00, Eleven1)**

Utrecht-Ajax (11h10, SportTV2)**

SPAL-Sassuolo (11h30, SportTV+ e SportTV3)**

Arminia Bielefeld-Regensburg (12h30, Eleven2)*

Real Sociedad-At. Bilbao (13h00, Eleven1)**

St. Liége-Club Brugge (13h30, Eleven5)**

Milwall-WBA (13h30, Eleven3)*

Sheffield United-Bournemouth (14h00, SportTV2)**

Nápoles-Lecce (14h00, SportTV1)**

Borussia MGladbach-Colónia (14h30, Eleven2)***

Osasuna-Real Madrid (15h00, Eleven1)***

Manchester City-West Ham (16h00, SportTV2)***

Bayern Munique-Leipzig (17h00, Eleven1)****

Parma-Lazio (17h00, SportTV3)**

Antuérpia-Genk (17h00, Eleven3)*

Celta Vigo-Sevilha (17h30, Eleven2)**

Inter-Milan (19h45, SportTV3)****

Betis-Barcelona (20h00, Eleven1)***

PSG-Lyon (20h00, Eleven2)***