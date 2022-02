Recuperados da jornada europeia a meio da semana, a bola volta a rolar nos principais campeonatos da Europa este fim de semana, e com grandes jogos. Desde logo em Espanha, onde Sevilha vai «ferver» com o dérbi entre o Sevilha e o Betis, e que pode baralhar,e muito, as contas no topo da classificação. Em Inglaterra, City e United entram em ação também no sábado, mas é o domingo que vai merecer mais atenções: em Wembley, Chelsea e Liverpool discutem a final da Taça da Liga. Por cá, teremos a 24.ª jornada da Liga: pode acompanhar todos os jogos da ronda AO MINUTO aqui.

SÁBADO

Manchester United-Watford, 15h00 (SportTV1)

Após o empate em Madrid na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Atlético, a armada lusa do Manchester United volta a focar-se na Premier League. Os red devils estão virtualmente no quarto lugar da classificação – têm mais jogos do que o Arsenal –, e têm de vencer o penúltimo classificado da tabela classificativa para continuarem a marcar posição nessa posição de Champions. Têm a palavra Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e companhia.

Everton-Manchester City, 17h30 (SportTV2)

A vitória do Liverpool a meio da semana confirmou um cenário antecipado no fim de semana passada, na derrota do Manchester City na receção ao Tottenham: a corrida ao título na Premier League está ao rubro a 12 jornadas do fim. Os citizens, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias têm mais três pontos do que os reds e jogam este sábado em Liverpool, mas frente ao Everton. Os toffees, de André Gomes, têm desiludido, mas Goodison Park é sempre um recinto fértil em surpresas.

Atlético de Madrid-Celta de Vigo, 20h00 (Eleven1)

A época do Atlético de Madrid não está a ser brilhante, longe disso, mas ainda assim os colchoneros estão bem dentro da luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Este sábado é dia de receber o Celta de Vigo, com a expectativa de perceber se João Félix vai dar continuidade ao bom momento e marcar pelo terceiro jogo consecutivo, depois dos golos ao Osasuna e ao Manchester United.

DOMINGO

West Ham-Wolverhampton, 14h00 (SportTV2)

O Wolverhampton é uma das equipas da moda em Inglaterra e Bruno Lage um dos treinadores da moda. Ora, essa moda vai ser posta à prova em mais uma viagem a Londres, desta feita para defrontar o West Ham. Um jogo «europeu», ou não fossem duas equipas do topo da tabela que têm legítimas aspirações a ouvirem o hino da Liga dos Campeões ou da Liga Europa na próxima época.

Sevilha-Betis, 15h15 (Eleven1)

Sevilha vai «ferver» este fim de semana. Pouco mais de um mês depois do polémico dérbi da Taça do Rei, Sevilha e Betis voltam a defrontar-se, desta vez para o campeonato, e desta vez no Sánchez Pizjuán. Os béticos, de William Carvalho e Rui Silva, estão em grande forma e conseguiram nas últimas semanas uma aproximação ao rival, vice-líder da La Liga – estão agora separados por cinco pontos.

Chelsea-Liverpool, 16h30 (SportTV2)

A primeira final de 2022 em Inglaterra opõe duas das principais equipas do país. O Estádio de Wembley recebe este domingo a final da Taça da Liga inglesa entre o Chelsea e o Liverpool. Os blues não conquistam esta prova há sete anos, os reds, de Diogo Jota, há dez. De resto, o clube de Liverpool tem uma motivação extra, já que se torna no mais vitorioso da competição se bater o Chelsea, com nove edições ganhas. É o jogo do fim de semana.

Lyon-Lille, 19h45 (Eleven2)

Lyon e Lille têm desiludido bastante na Ligue 1 esta época, mas este não deixa de ser o jogo da jornada 26, entre dois dos principais clubes de França. O Lyom tem vantagem na classificação, já que é oitavo com 38 pontos, mas a armada lusa do Lille – Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló – sabe que uma vitória permite ultrapassar o Olympique. Promete.

Lazio-Nápoles, 19h45 (SportTV2)

Depois da eliminatória com o FC Porto para a Liga Europa, o Nápoles volta a apontar o foco para a Serie A, mas a tarefa que tem pela frente volta a ser de grau de dificuldade elevado. A equipa de Jovane Cabral, apesar da irregularidade, ainda sonha em terminar nos quatro primeiros lugares da classificação, mas este domingo têm pela frente os napolitanos, de Mário Rui, que aindam sonham... com o título. É que o Nápoles tem 54 pontos e o líder Milan tem 56.

Barcelona-Athletic Bilbau, 20h00 (Eleven1)

Ainda não está no ponto, mas o Barcelona de Xavi Hernández já vai dando algumas mostras de melhoria, como atesta a goleada alcançada no fim de semana passado em Valência. Este domingo, há novo desafio difícil: a receção ao Athletic Bilbau. Os bascos já provaram que conseguem bater esta equipa dos catalães, inclusivamente já este ano, quando venceram para a Taça do Rei, e Camp Nou tem de estar de sobreaviso com o conjunto orientado por Marcelino Toral.

