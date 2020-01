Há dérbi de Madrid, desafios de alto nível em Inglaterra com portugueses no banco e em campo, duelos com vista para o topo na Alemanha. O programa do futebol internacional em direto na televisão para este fim de semana é intenso, de manhã à noite tanto no sábado como no domingo, para gerir também com mais uma jornada da Liga portuguesa (que pode acompanhar aqui EM DIRETO). Vamos então a esse planeamento.

Todas as transmissões em direto do fim de semana

Sábado:

Leicester City-Chelsea (12h30, SportTV+ e SportTV2)

A ronda de Premier League começa ao fim da manhã de sábado com o frente a frente entre o terceiro e quarto classificados. O Leicester vacilou mas voltou às vitórias e mantém oito pontos de vantagem sobre o Chelsea de Frank Lampard, a fazer uma época irregular mas que, perante a ainda maior inconsistência da concorrência, vai dando para segurar uma posição de acesso à Champions. Mais uma oportunidade para avaliar a solidez da notável campanha do Leicester de Ricardo Pereira nesta temporada.

Mainz-Bayern Munique (14h30, Eleven2)

E à mesma hora o Borussia Dortmund-Union Berlim (14h30, Eleven3), o Hoffenheim-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven4) e o Fortuna Dusseldorf-E. Frankfurt (14h30, Eleven5). Mais uma grande tarde de sábado na Bundesliga, com vista para o topo. O Bayern Munique, depois da demonstração de força que foi a goleada ao Schalke na ronda passada, chega a casa do Mainz, embrenhado na luta pela permanência, a um ponto do Leipzig, à espera de capitalizar o duelo direto entre o líder e o Gladbach, nesta ronda. Num campeonato renhido como nenhum outro, Hoffenheim e Bayer Leverkusen, o adversário do FC Porto na Liga Europa, lutam pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, e o Dortmund recebe o Union com a liderança a quatro pontos de distância.

Real Madrid-At. Madrid (15h00, Eleven1)

O dérbi eterno de Madrid joga-se em tons muito diferentes para as duas equipas. O Real Madrid chega aqui líder isolado, com três pontos de vantagem sobre o Barcelona, o At. Madrid vai ao Bernabéu a dez pontos de distância e no meio de uma crise indisfarçável, com um ponto ganho nos últimos dois jogos para o campeonato e a eliminação-choque da Taça pelo meio. Há pouco mais de 15 dias as duas equipas defrontaram-se na Arábia Saudita para decidir a Supertaça de Espanha, num nulo em que o Real levou a melhor nos penáltis. Os empates são aliás a tendência dominante dos duelos recentes entre os dois rivais de Madrid: nos últimos seis jogos para a Liga só por uma vez houve um vencedor, o Real Madrid, precisamente na época passada. Os «colchoneros» não vencem no Bernabéu para o campeonato há quase quatro anos, o que por outro lado é o incentivo perfeito para a equipa de João Félix tentar dar a volta à tendência negativa.

Manchester United-Wolverhampton (17h30, SportTV2)

Antes ainda se joga o Liverpool-Southampton (15h00, SportTV2), o líder a procurar manter a inacreditável velocidade-cruzeiro que parece ter normalizado, vitória atrás de vitória. A seguir Old Trafford, agora também a casa de Bruno Fernandes, para o terceiro (!) duelo entre o United e os Wolves em 2020, depois de dois confrontos para a Taça de Inglaterra em que os «red devils» acabaram por levar a melhor no desempate. O confronto de Premier League chega com as duas equipas iguais em pontos, no quinto lugar, o United a procurar afastar fantasmas frente ao Wolverhampton da armada portuguesa e a sua já proverbial capacidade para complicar a vida aos grandes de Inglaterra.

Leipzig-Borussia MGladbach (17h30, Eleven2)

Para o final da tarde está reservado o grande duelo da jornada. O líder frente ao terceiro, separados por dois pontos. O Leipzig passou para a frente antes da paragem de inverno mas viu a vantagem diminuir com a derrota frente ao Eintracht Frankfurt na ronda passada. Na primeira volta, O Leipzig venceu no terreno do adversário por 3-1, agora reencontram-se num duelo crucial na luta pelo topo.

Domingo:

Juventus-Fiorentina (11h30, SportTV+ e SportTV2)

O domingo começa cedo, com um clássico de outros tempos mas com interesse renovado depois da derrota frente ao Nápoles, na ronda passada, que diminuiu a vantagem da Juventus na frente da Serie A. A Juve de Maurizio Sarri tem sido menos mandona esta época, mas em casa continua sólida, com apenas um empate cedido até agora. Pela frente a equipa de Cristiano Ronaldo terá uma Fiorentina estável, que não perde há quatro jornadas.

Corinthians-Santos (14h00, Canal11)

O primeiro clássico paulista para Jesualdo Ferreira, que assumiu o Santos no início do ano e vai para o quarto jogo. Ainda que o Campeonato Paulista esteja muito no início, bem como o trabalho do treinador português no seu novo clube, este é um desafio mais exigente, para avaliar melhor o que Jesualdo tem pela frente.

Tottenham-Manchester City (16h30, SportTV2)

José Mourinho e Pep Guardiola, o retomar de uma rivalidade que vem de longe, passou por Espanha, pela Liga dos Campeões e por Inglaterra, sempre um confronto de estilos. Agora chega com Mourinho num novo clube e a tentar acertar o rumo no Tottenham, onde chegou há um mês e ainda não encontrou estabilidade, frente a um City que já deitou a toalha ao chão na luta pelo título, perante um Liverpool intratável, mas ainda tem muito por que jogar. No duelo direto entre os dois treinadores a vantagem é de Guardiola e na Premier League, em cinco confrontos pelo Manchester United, Mourinho venceu um - na reta final da época 2018/19, um triunfo que impediu o City de festejar desde logo o título.

Udinese-Inter (19h45, SportTV3)

Um jogo crucial para o Inter, que empatou os últimos três jogos e não tem margem para descolar ainda mais da Juventus, já a três pontos de distância. Os «nerazzurri» têm sido curiosamente mais fortes fora do que em casa e vão procurar confirmar essa tendência em Udine.

Barcelona-Levante (20h00, Eleven1)

Antes joga-se o Sevilha-Alavés (17h30, Eleven1), com os andaluzes a tentarem vencer para colocar pressão no Barça. E depois o foco volta-se para o Camp Nou, num jogo crucial para o Barcelona de Quique Setién, que descolou da liderança na semana passada, com a derrota em Valência, e defronta um Levante que vinha a fazer um campeonato tranquilo mas está em queda.

